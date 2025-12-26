Mai Diệu Ly và một năm âm nhạc đáng nhớ

Những ngày cuối năm 2025, Mai Diệu Ly chính thức ra mắt Một Đời Để Nhớ album thứ hai của cô trong cùng một năm. Việc liên tiếp phát hành hai album không chỉ cho thấy sức làm việc bền bỉ đáng nể, mà còn phản ánh rõ hành trình sống, chiêm nghiệm và lao động nghệ thuật không ngơi nghỉ của nữ ca sĩ trong suốt năm qua.

Chia sẻ về dự án mới, Mai Diệu Ly cho biết Một Đời Để Nhớ được ấp ủ như một món quà tri ân gửi đến những khán giả đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng cô. Đồng thời, album cũng là món quà cô tự dành tặng bản thân nhân dịp sinh nhật tháng 12 – thời điểm nhìn lại trọn vẹn năm 2025 như một hành trình “tỉnh thức”, quay vào bên trong để đón nhận, chắt lọc và gìn giữ những giá trị tinh thần quan trọng nhất.

Tên gọi Một Đời Để Nhớ thể hiện rõ quan niệm sống hiện tại của Mai Diệu Ly. Với cô, niềm vui hay nỗi buồn đều trở nên đẹp đẽ nếu con người biết chấp nhận và giữ tinh thần lạc quan. Mỗi trải nghiệm, dù nhẹ nhàng hay nhiều biến động, đều mang theo một ý nghĩa riêng, góp phần tạo nên hành trình sống trọn vẹn.

Album được phát hành dưới hình thức online, gồm 9 ca khúc nhạc tình và ballad lãng mạn mà Mai Diệu Ly đặc biệt tâm đắc. Mỗi bài hát là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không ồn ào hay phô bày cao trào, mà đủ sâu để ở lại, đủ lặng để người nghe có thể tìm thấy một phần ký ức của chính mình. Với nữ ca sĩ, âm nhạc trong Một Đời Để Nhớ không chỉ để nghe, mà còn để nghỉ ngơi, để tìm một khoảng an yên giữa những bộn bề đời sống.

Toàn bộ các ca khúc trong album đều được thực hiện MV, quay tại Đà Lạt vùng đất được Mai Diệu Ly lựa chọn bởi vẻ đẹp lãng mạn, tĩnh lặng, rất phù hợp với tinh thần album. Không gian sương mờ, nhịp sống chậm của Đà Lạt góp phần tôn lên cảm xúc và chiều sâu trong từng ca khúc, giúp câu chuyện âm nhạc được kể một cách liền mạch và nhất quán.

Một Đời Để Nhớ cũng ghi dấu rõ nét hơn vai trò sáng tác của Mai Diệu Ly. Ca khúc Bài Hát Cho Anh do chính cô viết là lát cắt rất riêng trong hành trình nội tâm, thể hiện niềm tin của nữ ca sĩ vào những giá trị đẹp đẽ mà tình yêu mang lại – một tình yêu trong sáng, mạnh mẽ, đủ bao dung để trở thành điểm tựa cho con người trước những biến động cuộc sống. Trước đó, Mai Diệu Ly cũng từng giới thiệu nhiều ca khúc tự sáng tác, cho thấy đam mê và năng lực sáng tạo bền bỉ, song hành cùng vai trò ca sĩ.

Tiếp tục đồng hành cùng Mai Diệu Ly trong album lần này là nhạc sĩ Hoàng Trung Đức ở vai trò phối khí. Với sự thấu hiểu giọng hát và tinh thần âm nhạc của nữ ca sĩ, phần hòa âm trong Một Đời Để Nhớ được xử lý tinh tế, giàu cảm xúc nhưng không lấn át phần thể hiện, giúp album giữ được sự nhẹ nhàng và chiều sâu cần thiết.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Mai Diệu Ly đã phát hành album jazz Gió Qua Mùa Thu Nhớ một dự án kén người nghe nhưng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nếu album jazz là nơi cô thử nghiệm, làm mới các ca khúc quen thuộc bằng tinh thần phiêu linh và hơi thở đương đại, thì Một Đời Để Nhớ lại là cuộc trở về với thế giới cảm xúc lãng mạn, gần gũi hơn với số đông công chúng.

Nhìn lại năm 2025, Mai Diệu Ly cho rằng đây là một năm đặc biệt không chỉ trong âm nhạc mà còn trong đời sống tinh thần. Hai album ra mắt trong cùng một năm là minh chứng cho sự bồi đắp bên trong, cho tình yêu nghiêm túc và bền bỉ mà cô dành cho nghệ thuật. Với nữ ca sĩ, khi con người dám sống trọn vẹn và lạc quan, mọi điều đi qua đều có thể trở thành ký ức quý giá một đời để nhớ.



