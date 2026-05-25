Madame Son và Nén Danang bắt tay tổ chức Four Hands Dinner, kể câu chuyện ẩm thực Việt bằng góc nhìn đương đại

Nhà hàng Madame Son (Đà Nẵng) sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt mang tên Four Hands Dinner với sự góp mặt của bếp trưởng điều hành Twedi Martatna từ Danang Marriott Resort & Spa và đầu bếp Summer Le đến từ Nén Danang vào tối 29/5. Chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất, sự kiện hứa hẹn mang đến hành trình ẩm thực sáu món được tuyển chọn kỹ lưỡng, nơi hai cá tính ẩm thực khác biệt cùng gặp nhau để tôn vinh tinh thần ẩm thực Việt đương đại.

Sinh ra tại Bali (Indonesia), bếp trưởng Twedi Martatna từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Marriott tại Trung Đông, Indonesia và Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế đã góp phần định hình phong cách ẩm thực của anh – sự giao thoa hài hòa giữa hương vị Đông và Tây, đồng thời kết hợp tinh thần ẩm thực Việt Nam với những ký ức tuổi thơ gắn liền cùng văn hóa Indonesia.

Dưới sự dẫn dắt của Twedi, Madame Son được biết đến như một điểm đến mang tinh thần “nâng tầm ẩm thực Việt” bằng cách tiếp cận hiện đại trong trình bày và lựa chọn nguyên liệu nhưng vẫn giữ sự tôn trọng với giá trị nguyên bản. Nhà hàng cũng ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực quốc tế khi được vinh danh trong Top 100 Nhà hàng Hàng đầu Thế giới 2025 bởi Luxury Lifestyle Awards.

Đồng hành cùng Twedi trong sự kiện lần này là Summer Le – nhà sáng lập kiêm bếp trưởng của Nén Danang, nhà hàng đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận Michelin Green Star (Ngôi sao Xanh Michelin). Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, Summer Le được xem là một trong những đầu bếp tiên phong theo đuổi hướng tiếp cận hiện đại và giàu chiều sâu với ẩm thực Việt, dựa trên nguyên liệu bản địa, câu chuyện văn hóa và tinh thần phát triển bền vững.

Thông qua Nén, Summer Le mang đến những trải nghiệm ẩm thực giàu cảm xúc, nơi mỗi món ăn không chỉ phản ánh hương vị mà còn kể câu chuyện về cảnh quan, truyền thống và đời sống thường nhật của người Việt. Tầm nhìn ấy cũng được mở rộng ra quốc tế với sự ra đời của Nén Tokyo, tiếp tục đưa ẩm thực Việt Nam đương đại đến gần hơn với thực khách toàn cầu.

Dù theo đuổi những hành trình sáng tạo khác nhau, cả hai đầu bếp đều có chung triết lý đề cao tính bền vững và nguyên liệu hữu cơ. Nhiều nguyên liệu sử dụng trong thực đơn được nuôi trồng trực tiếp tại Nén Farm và Evergreen Garden – những khu vườn phản ánh cam kết với môi trường cũng như mong muốn mang đến trải nghiệm ẩm thực tươi mới, gần gũi với tự nhiên.

Diễn ra trong không gian sang trọng và tinh tế của Madame Son, sự kiện Four Hands Dinner lần này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn đáng nhớ dành cho những thực khách yêu ẩm thực, nơi hai đầu bếp, hai góc nhìn và một niềm đam mê chung cùng hội tụ để kể nên câu chuyện mới của ẩm thực Việt đương đại.

