Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam

Ngày 26/8, Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đầu giờ chiều cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang, đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng dự khán trận đấu.

Trên Instagram cá nhân, Madam Pang đăng tài những bức ảnh giao lưu cùng người hâm mộ trước khi lên máy bay tới Việt Nam. Trước hành trình đến Hà Nội, bà đăng thông điệp kêu gọi sự đồng lòng cổ vũ từ cổ động viên nước nhà: “Dù chưa biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng chúng ta biết rằng tất cả sẽ chiến đấu hết sức. Hãy cùng cổ vũ Voi chiến trong trận đấu quyết định hôm nay”.

Madam Pang có mặt ở Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: @panglamsam/Instagram)

Sự hiện diện của Madam Pang tại Hà Nội được xem là động thái tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển Thái Lan trong thời điểm thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson đứng trước nhiệm vụ khó khăn. Sau trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala ngày 22/8, Thái Lan để thua Việt Nam 0-2 và buộc phải tìm cách lật ngược tình thế tại Mỹ Đình.

Ngoài Chủ tịch FAT Madam Pang và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, trận chung kết tối nay còn có sự hiện diện của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

Theo kế hoạch, ông Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom sẽ theo dõi trận đấu trên khán đài Mỹ Đình, đồng thời tham dự lễ trao cúp cùng đại diện Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và VFF.

Madam Pang xuất thân từ gia tộc Lamsam, một trong những gia đình kinh doanh có ảnh hưởng lớn tại Thái Lan. Ở tuổi 60, bà được biết đến không chỉ trong giới doanh nhân mà còn có dấu ấn đậm nét với bóng đá nước này.

Trước khi trở thành Chủ tịch FAT, bà từng đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan giai đoạn 2008-2019 và thường xuyên trực tiếp đồng hành cùng “Voi chiến” tại các giải đấu quốc tế.

Bên cạnh việc đầu tư nguồn lực cho đội tuyển, bà còn hỗ trợ các cầu thủ có công việc và thu nhập ổn định ngoài sân cỏ. Những đóng góp kéo dài nhiều năm góp phần giúp bóng đá nữ Thái Lan lần đầu vươn ra sân chơi lớn, liên tiếp giành quyền tham dự World Cup nữ vào các năm 2015 và 2019.