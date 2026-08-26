Ninh Bình dịp 2/9: Điểm hẹn "all-in-one" vừa nghỉ dưỡng vừa ngắm pháo hoa gần Thủ đô

Ngày 1: "Bung hết năng lượng" tại Hà Nam

Du khách có thể bắt đầu kỳ nghỉ với ngày đầu tiên tại Sun Urban City, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Hệ sinh thái thể thao – giải trí – lễ hội kết nối trong cùng khu vực, thuận tiện cho gia đình và nhóm bạn trải nghiệm liên tục.

Không gian xanh mướt mắt tại Sun Sports City Ninh Binh

Điểm khởi động là Sun Sports City Ninh Binh , công viên thể thao rộng 22 ha với 58 sân tập phục vụ 7 bộ môn. Nổi bật là cụm 41 sân pickleball có mái che, phân hạng từ Deluxe đến V-VIP. Đường chạy 1.900 m và không gian xanh mở cửa tự do cũng phù hợp để dạo bộ.

Vui chơi quên lối về tại Công viên nước Sun World Ha Nam

Ngay sát bên cạnh, Công viên nước Sun World Ha Nam lại mang đến một thế giới giải nhiệt đầy sảng khoái. Là công viên nước tiên phong tại Việt Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước dân gian Bắc Bộ, nơi đây sở hữu 40 đường trượt độc đáo cùng 14 tổ hợp trò chơi hiện đại, phù hợp với nhu cầu giải trí của mọi du khách. Đặc biệt, dịp lễ này, du khách sẽ được tận hưởng ưu đãi đồng giá vé chỉ 150.000 đồng (khung giờ 9h30–18h30 tất cả các ngày trong tuần đến hết 2/9/2026).

Khép lại một ngày trải nghiệm Hà Nam, điểm hẹn sẽ là Quảng trường Thời Đại (KĐT Sun Urban City) – nơi diễn ra chuỗi trình diễn pháo hoa cuối tuần được Sun Group tài trợ mỗi tối thứ 7. Đặc biệt, tối 2/9, tại khu vực phía Tây Nam Công viên nước Sun World Ha Nam, màn trình diễn pháo hoa sẽ kéo dài tới 07 phút, đem tới những phút giây thưởng lãm mãn nhãn.

Đến Hà Nam (Ninh Bình), du khách sẽ được thưởng thức màn pháo hoa mãn nhân dịp Quốc khánh 2/9

Ngay cạnh đó là show nhạc nước quy mô thuộc hàng dài bậc nhất Việt Nam, trải dọc đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê với hệ thống hơn 5.000 vòi phun và hàng nghìn đèn LED, tạo nên những "vũ điệu" ánh sáng và âm nhạc sống động. Nổi bật giữa quảng trường là biểu tượng Trống Đọi Tam cao 32m, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Hà Nam- một góc check-in không thể bỏ lỡ.

Show nhạc nước tại Quảng trường Thời đại

Ngày 2: Chạm vào di sản, đắm mình giữa thiên nhiên Ninh Bình

Sau ngày đầu sôi động, hành trình có thể nối dài về vùng lõi di sản. Du khách nên chọn một tuyến chính: Tràng An – Bái Đính; Tam Cốc – Hang Múa; hoặc Thung Nham, Vân Long. Không nên cố "gom" mọi điểm trong một ngày rồi dành phần lớn thời gian trên xe.

Nếu ưu tiên cảnh quan và chiều sâu di sản, hãy chọn Tràng An – Quần thể danh thắng được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Trên thuyền nan, du khách đi qua hang động xuyên thủy, thung nước và núi đá vôi đặc trưng. Hành trình kéo dài nhiều giờ, nên xuất phát sớm và mặc trang phục phù hợp thời tiết.

Bái Đính có thể kết hợp cùng tuyến Tràng An nếu du khách muốn tìm một khoảng lắng tâm linh. Quần thể chùa rộng, có nhiều hạng mục tham quan nên cần dành thời gian hợp lý. Một buổi chiều thong thả tại đây sẽ cân bằng nhịp nghỉ sau ngày đầu nhiều hoạt động.

Ninh Bình là điểm đến sở hữu kho tàng danh lam thắng cảnh nổi tiếng hấp dẫn, tiêu biểu là quần thể Tràng An - Bái Đính

Người thích góc nhìn ngoạn mục có thể chọn Tam Cốc – Bích Động và Hang Múa. Từ dòng Ngô Đồng uốn giữa núi đá vôi đến gần 500 bậc đá dẫn lên đỉnh núi Múa, tuyến đi kết hợp cả du ngoạn lẫn thử thách vận động. Nên tránh leo núi giữa trưa và kiểm tra thời tiết trước khi đi.

Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người yêu thiên nhiên có thể chọn Thung Nham với hệ sinh thái rừng ngập nước và vườn chim. Cuối chiều, khi đàn chim trở về tổ, thường là thời điểm ấn tượng bậc nhất; vì vậy, không nên đến buổi sáng rồi rời đi quá sớm.

Vân Long hợp với người tìm không gian tĩnh lặng. Trên thuyền, du khách có thể ngắm núi đá vôi và, nếu may mắn có thể thấy voọc mông trắng ngoài tự nhiên. Nên xem đây là lựa chọn thay cho Tràng An hoặc Tam Cốc, không phải điểm cộng thêm vào lịch trình vốn đã rất dày.

Muốn ở gần Hà Nam, du khách có thể chọn Bát Cảnh Sơn với hệ thống đền, chùa giữa cảnh quan sông núi. Điểm đến hợp cho một buổi tham quan chậm rãi hoặc dừng trên đường về Hà Nội, không nên ghép với tuyến di sản vốn đã dài.

Du khách nên đặt trước phòng nghỉ, vé, dịch vụ; kiểm tra giờ vận hành, lịch biểu diễn và thời tiết. Gia đình có trẻ nhỏ chỉ nên chọn một điểm chính mỗi buổi.

Thể thao, công viên nước, pháo hoa và di sản tạo nên kỳ nghỉ 2/9 gần Hà Nội nhiều trải nghiệm nếu bạn biết cách sắp xếp điểm đến theo từng cụm để hành trình thư thả.