Lợi ích của việc vận động thường xuyên không chỉ dừng lại ở việc giảm nguy cơ bệnh mãn tính mà còn là chìa khóa để cải thiện sự thỏa mãn trong đời sống tình dục. Theo các nghiên cứu từ Tạp chí Y học Tình dục, tập luyện đúng cách có thể nâng cấp sức bền và ham muốn cho cả hai giới.

5 bài tập giúp cải thiện chất lượng "chuyện ấy"

Thực tế, một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng tốt nhất để "chuyện ấy" trở nên suôn sẻ và hài hòa. Dưới đây là 6 bài tập được xem là "Viagra tự nhiên" giúp bạn lấy lại sức sống và sự tự tin:

1. Bài tập cơ sàn chậu (Kegel) - Ngăn ngừa xuất tinh sớm và thúc đẩy cực khoái.

Ảnh minh họa

Bài tập này tập trung vào nhóm cơ mu cụt, có nhiệm vụ nâng đỡ bộ phận sinh dục và bàng quang. Với nam giới, Kegel giúp kiểm soát phản xạ xuất tinh, hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm. Với nữ giới, việc rèn luyện giúp cơ âm đạo săn chắc hơn, tăng độ nhạy cảm và dễ dàng đạt cực khoái khi làm "chuyện ấy".

- Cách tập: Hãy tưởng tượng bạn đang nhịn tiểu để xác định cơ sàn chậu. Siết chặt trong 3 giây rồi thả lỏng 3 giây.

- Cường độ: Thực hiện 10 lần mỗi hiệp, tối thiểu 3 hiệp mỗi ngày.

- Lưu ý: Nếu tập đúng, nam giới sẽ thấy cậu nhỏ hơi được nâng lên, còn nữ giới cảm nhận được sự co thắt hướng lên phía trên.

2. Tập tạ (Weight Lifting) - Kích thích testosterone tự nhiên.

Tập tạ không chỉ xây dựng khối lượng cơ bắp mà còn thúc đẩy cơ thể tiết ra testosterone - hormone quyết định năng lượng và ham muốn tình dục. Nồng độ testosterone ổn định giúp cả hai giới tăng cường sức sống tổng thể, tạo sự bền bỉ trong suốt quá trình hưởng thụ "chuyện ấy".

- Cách tập: Sử dụng tạ tay hoặc máy tập tạ tại phòng gym với các bài tập nhắm vào nhóm cơ lớn như ngực, lưng.

- Lưu ý: Không nên tập quá nặng gây chấn thương, hãy tập trung vào sự ổn định của động tác.

3. Thể dục nhịp điệu (Aerobic) - Cải thiện tuần hoàn máu toàn thân.

Bất kỳ hoạt động nào làm tăng nhịp tim như đi bộ nhanh, chạy bộ hay khiêu vũ đều thúc đẩy lưu lượng máu chảy mạnh mẽ. Lưu lượng máu tốt chính là yếu tố then chốt giúp tăng sự cương cứng ở nam và bôi trơn vùng kín ở nữ, giúp sự thân mật trong "chuyện ấy" diễn ra thuận lợi hơn.

- Cách tập: Chạy bộ nhẹ nhàng hoặc đi bộ nhanh 20 - 30 phút mỗi ngày.

- Lưu ý: Hãy tập đến khi cơ thể hơi thở gấp để đảm bảo hệ tim mạch được kích hoạt tối đa.

Ảnh minh họa

4. Tập luyện cơ bụng và cơ lõi (Core) - Chìa khóa cho sự bền vững.

Cơ vùng lõi đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định tư thế và truyền lực. Trong quá trình vận động "chuyện ấy", nhóm cơ này được sử dụng thường xuyên nhất để duy trì sức bền và sự kiểm soát chính xác.

- Cách tập: Thực hiện tư thế tấm ván (Plank) để tăng cường sự ổn định hoặc gập bụng để rèn luyện sức bền.

- Lưu ý: Giữ cơ bụng luôn căng để bảo vệ vùng thắt lưng, tránh đau mỏi sau khi lâm trận.

5. Động tác đẩy hông (Hip Thrust) - Nâng cao sức mạnh phần thân dưới.

Đây là bài tập kinh điển giúp tăng cường cơ mông, bắp chân và cơ gân kheo. Dù bạn ưa thích tư thế nào, vùng thân dưới khỏe mạnh sẽ giúp bạn đạt được sự ổn định tốt hơn và kéo dài thời gian hơn cho "chuyện ấy".

- Cách tập: Nằm ngửa, nâng hông lên cao, giữ khoảng 2 giây rồi hạ xuống.

- Cường độ: Thực hiện 8 - 12 lần mỗi hiệp, tổng cộng 3 - 4 hiệp.

- Lưu ý: Siết chặt mông khi nâng lên để tối ưu hóa sức mạnh và định hình vóc dáng quyến rũ.

6. Bơi lội (Swimming) - Duy trì sức sống trẻ trung.

Một nghiên cứu của Harvard cho thấy những người ở tuổi 60 thường xuyên bơi lội có mức độ hoạt động tình dục tương đương với người 40 tuổi. Bơi lội giúp tăng sức bền toàn thân, giảm căng thẳng và đốt cháy mỡ thừa, giúp ngăn ngừa các rối loạn chức năng liên quan đến béo phì khi làm "chuyện ấy".

Ảnh minh họa

- Cách tập: Duy trì các buổi bơi tối thiểu 30 - 45 phút.

- Lưu ý: Bơi lội giúp cơ thể thư giãn, tạo tâm lý thoải mái để dễ dàng gắn kết hơn với bạn đời.

Tập thể dục là phương pháp bổ trợ tuyệt vời để nâng cấp đời sống tinh thần. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải các vấn đề như đau khi quan hệ hay rối loạn chức năng nghiêm trọng, hãy thăm khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn điều trị dứt điểm trước khi bắt đầu lộ trình luyện tập cho "chuyện ấy".

Nguồn và ảnh: Hello Health, webMD