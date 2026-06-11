Mách mẹ bí quyết dạy con tự tin từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày

Nuôi dưỡng sự tự lập của con từ những quyết định vừa sức

Bước vào lớp 1 là một cột mốc lớn khi con trai 6 tuổi của chị Minh Anh (34 tuổi, Hóc Môn) có thêm bạn bè, thầy cô và những trải nghiệm mới. Nhận thấy con bắt đầu "muốn làm người lớn", chị chọn cách đồng hành và khích lệ. Từ chiếc áo mặc ở nhà, đồ dùng học tập đến hộp sữa trong ba lô, chị đều kiên nhẫn để cậu bé chọn theo ý thích. "Ở tuổi này, con rất muốn tự quyết để khẳng định bản thân. Nếu mẹ cứ bao bọc mãi, con sẽ ít có cơ hội bày tỏ chính kiến và dễ thiếu tự tin khi lên cấp học mới. Vậy nên tôi rèn tính tự lập từ việc cho con tự chọn những việc nhỏ vừa sức", chị Minh Anh chia sẻ.

Khi được trao quyền lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân và tự do khám phá thế giới

Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy, từ 6 - 8 tuổi là lúc trẻ phát triển nhanh về tư duy, kỹ năng và các mối quan hệ, đồng thời bắt đầu có nhu cầu tự lập và khẳng định bản thân. Nếu được trao cơ hội để đưa ra quyết định vừa sức với lứa tuổi, trẻ sẽ dần hình thành tính cách chủ đông , tự lập và có trách nhiệm với từng lựa chọn. Bên cạnh đó, việc này giúp trẻ tin tưởng rằng cảm xúc, sở thích của mình luôn được cha mẹ lắng nghe, tôn trọng. Từ đó, trẻ cảm thấy tự tin vào bản thân, gắn kết tình cảm với gia đình và sẵn sàng khám phá cuộc sống muôn màu.

Con tự do chọn "gu" riêng, mẹ an tâm với chuẩn chất lượng trong từng hộp sữa

Việc "có chính kiến" là một phần trong quá trình trưởng thành của con. Nhưng theo nhiều phụ huynh, điều này không đồng nghĩa với việc mẹ đứng ngoài mọi quyết định. Mẹ luôn là người âm thầm sàng lọc để trẻ lựa chọn trong phạm vi phù hợp, chẳng hạn, với thức uống trẻ nạp vào hằng ngày như sữa, chỉ khi thực sự tin tưởng nguồn nguyên liệu, độ an toàn và giá trị dinh dưỡng phù hợp của sản phẩm thì mẹ mới an tâm trao cho con khoảng trời tự do để lựa chọn.

Đồng hành cùng mẹ trên hành trình dạy con tự lập, Sữa tươi Vinamilk 100% mang đến một danh mục đa dạng, biến việc uống sữa thành niềm vui khám phá các hương vị và trải nghiệm mới. Mỗi hộp sữa là một cách trẻ thể hiện "gu" riêng như dưa lưới, sôcôla đậm đà, dâu, chuối hay bắp.

Sữa tươi Vinamilk 100% giúp trẻ tìm thấy niềm vui khi được lựa chọn vị sữa

Sở dĩ mẹ có thể an tâm lùi lại một bước, cho con tự do lựa chọn vị sữa là bởi "vòng an toàn" này đã được Vinamilk xây dựng vững chắc ngay từ gốc rễ sản xuất. Tại các trang trại đạt chuẩn Global G.A.P của Vinamilk, toàn bộ quy trình từ quản lý thức ăn, nguồn nước đến chăm sóc sức khỏe đàn bò đều được số hóa và kiểm soát chặt chẽ. Mỗi cá thể bò đều đeo chip riêng để theo dõi sức khỏe, khẩu phần và tình trạng vận động theo thời gian thực. Khẩu phần ăn của đàn bò cũng được tính toán khoa học theo phương pháp TMR bởi các chuyên gia dinh dưỡng, nhằm đảm bảo tỷ lệ chất đạm, chất béo và vi chất trong sữa luôn đạt mức tối ưu. Đây cũng là nơi đàn bò có thể tận hưởng tiện nghi chuẩn "resort": tự do vận động tại các đồng cỏ rộng lớn, được nghe nhạc thư giãn và sử dụng hệ thống massage tự động. Ngoài ra, Vinamilk còn có hệ thống trang trại và nhà máy rộng khắp trên toàn quốc kết hợp với quy trình khép kín từ khâu vắt sữa đến khi đóng hộp thành phẩm được thực hiện trong dưới 24h giúp giữ trọn vẹn dinh dưỡng và vị sữa tươi ngon nguyên bản trong từng hộp sữa của con.

Sự kết hợp giữa môi trường chăn nuôi nghiêm ngặt và quy trình xử lý siêu tốc này là cơ sở để sữa tươi Vinamilk 100% xây dựng hệ quy chuẩn "3 Không" trên từng hộp sữa thành phẩm. Với cam kết không sử dụng hormone, không sử dụng chất bảo quản, không dư lượng thuốc kháng sinh, sản phẩm trở thành "vòng an toàn" vững chắc để mẹ tự tin cho con tự do trải nghiệm.

Bên cạnh đó, công thức không ngừng cải tiến nhưng vẫn giữ hương vị đặc trưng của Sữa tươi Vinamilk 100% còn "cân" được cả hai nhu cầu: trẻ thích mê vị sữa tươi ngon dễ uống, còn mẹ từng bước giúp con hình thành thói quen lành mạnh. Đây cũng là một phần nằm trong lộ trình hướng đến mục tiêu đáp ứng xu hướng sống khỏe và nhu cầu dinh dưỡng hiện nay của người tiêu dùng Việt.

Chính những yếu tố này đã giúp Vinamilk trở thành thương hiệu sữa tươi duy nhất tại Việt Nam đạt cú đúp giải thưởng quốc tế danh giá: chứng nhận An toàn & Tinh khiết chuẩn Mỹ từ Clean Label Project và giải thưởng Vị ngon Thượng hạng (Superior Taste Award) (*tính từ năm 2022 đến ngày 23/03/2026, theo kết quả nghiên cứu thứ cấp trên các website của tổ chức International Taste Institute và Clean Label Project).

Cú đúp giải thưởng danh giá là bảo chứng cho vị ngon, độ an toàn và chất lượng chuẩn quốc tế của Sữa tươi Vinamilk 100%

Nhờ có người bạn đồng hành Sữa tươi Vinamilk 100%, chị Minh Anh thấy việc để con tự lập trở nên nhẹ nhàng hơn: "Từ khi được tự chọn vị sữa tươi, con hào hứng hơn hẳn. Có hôm con chọn sữa Ít đường quen thuộc, hôm khác lại chọn vị sữa Chuối thơm ngon. Dù chọn vị nào thì cũng nằm trong "thực đơn" sữa mà mẹ tin tưởng. Tôi thấy con tiến bộ mỗi ngày, biết nói lên sở thích và chủ động uống sữa mà không cần mẹ nhắc", chị nói.