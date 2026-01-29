Chúng ta vẫn thường nghe nói đến Lập xuân, nhưng ít ai để ý kỹ rằng đây không chỉ là một cái tên trên tờ lịch. Lập xuân đánh dấu sự kết thúc của những ngày đông giá rét, u ám để nhường chỗ cho hơi ấm, cho sự nảy nở và sinh trưởng. Trong phong thủy, đây là thời điểm Dương khí bắt đầu trỗi dậy, xua tan Âm khí. Hãy tưởng tượng đất trời lúc này như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, căng tràn sức sống và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ.

Chính vì nguồn năng lượng tươi mới và mạnh mẽ ấy, người xưa tin rằng mọi hành động "gieo hạt" vào thời điểm này đều dễ dàng đơm hoa kết trái. Nếu bạn gieo một hạt giống cây, cây sẽ xanh tốt. Và nếu bạn gieo một "hạt giống tiền", thì tài lộc sẽ sinh sôi. Đó chính là lý do vì sao ngày Lập xuân được xem là ngày đẹp nhất để thực hiện các mẹo phong thủy cầu tài, đặc biệt là nghi thức với chiếc ví tiền - vật bất ly thân và là "kho bạc" thu nhỏ của mỗi người phụ nữ.

Bí mật nằm ở "Tờ tiền hạt giống"

Mẹo này thực ra rất đơn giản, không tốn kém và ai cũng có thể làm được ngay tại nhà hay văn phòng. Cốt lõi của nó nằm ở việc tạo ra một "nguồn vốn" tượng trưng, hay còn gọi là tiền "cái", tiền "lộc" để thu hút những đồng tiền khác tìm về.

Vào đúng ngày Lập xuân (thường rơi vào ngày 4/2 hoặc 5/2 Dương lịch tùy năm, năm 2026 Lập xuân rơi vào ngày 4/2), chị em hãy chuẩn bị một tờ tiền. Tốt nhất nên là tiền mới, phẳng phiu, chưa qua tay quá nhiều người để giữ được sự tinh khiết, sạch sẽ. Về mệnh giá, không quan trọng là lớn hay nhỏ, nhưng theo quan niệm dân gian, những tờ tiền có màu đỏ hồng như tờ 50.000 đồng, 200.000 đồng thường được ưu tiên hơn cả.

Màu đỏ tượng trưng cho Hỏa, cho sự may mắn, nhiệt huyết và năng lượng bùng nổ, rất hợp với không khí khởi đầu của mùa xuân. Nếu không có tờ tiền màu đỏ, bạn có thể chọn tờ tiền có mệnh giá may mắn với bản thân hoặc tờ tiền polymer mệnh giá cao nhất bạn có thể để dành được.





Cách thực hiện để "gọi" tiền về ví

Quy trình "nạp tài" này không đòi hỏi nhang khói nghi ngút. Vào đúng giờ đẹp của ngày Lập xuân (chị em có thể tra cứu lịch vạn niên để xem giờ hoàng đạo trong ngày này), hãy cầm tờ tiền đã chuẩn bị trên tay. Hãy dành một vài phút tĩnh tâm, hít thở sâu và suy nghĩ về những mục tiêu tài chính của mình trong năm mới. Đó có thể là mong muốn mua một căn nhà, đổi một chiếc xe, hay đơn giản là gia đình luôn dư dả, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

Sau khi đã gửi gắm những ý niệm tốt đẹp vào tờ tiền, hãy cẩn thận xếp nó gọn gàng và đặt vào ngăn sâu nhất, kín đáo nhất của chiếc ví. Lưu ý quan trọng là chiếc ví của bạn lúc này phải gọn gàng, sạch sẽ. Đừng để ví lộn xộn với các hóa đơn cũ nát, giấy tờ lộn xộn, bởi "Thần Tài" rất ưa sự sạch sẽ và ngăn nắp. Khi đặt tờ tiền vào, hãy nhẩm trong đầu rằng: "Đây là hạt giống tài lộc, cầu cho năm nay ví tiền luôn đầy ắp, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt".

Điều kiện tiên quyết của mẹo này là: Tuyệt đối không được tiêu tờ tiền đó. Hãy coi nó như vật hộ thân, vật giữ vía cho chiếc ví của bạn. Bạn cứ để nó nằm yên ở đó, song hành cùng bạn qua các tháng ngày. Sự hiện diện của tờ tiền này giống như một lời nhắc nhở về sự tích lũy và thu hút năng lượng thịnh vượng.

Hơn cả một mẹo phong thủy, đó là liệu pháp tinh thần

Có thể nhiều người sẽ cho rằng đây là mê tín, nhưng xét ở góc độ tâm lý, hành động này mang lại giá trị rất lớn. Khi bạn thực hiện nghi thức này, chính là lúc bạn đang thiết lập một mục tiêu rõ ràng cho tiềm thức của mình. Việc giữ một tờ tiền mới trong ví mà không tiêu đi giúp bạn luôn có cảm giác mình "có tiền", mình "dư dả".

Theo Luật hấp dẫn, cảm giác thịnh vượng sẽ thu hút sự thịnh vượng. Khi mở ví ra, thay vì nhìn thấy sự trống rỗng, bạn thấy màu đỏ may mắn, thấy tờ tiền phẳng phiu, tâm trạng bạn sẽ vui vẻ, phấn chấn. Và khi tâm an, trí sáng, người phụ nữ sẽ biết cách vun vén, quản lý chi tiêu thông minh hơn, cũng như nhìn thấy nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trong cuộc sống.

Vậy nên, Lập xuân này, bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa hay đi lễ chùa, chị em hãy thử dành ra một chút thời gian cho chiếc ví của mình nhé. Một hành động nhỏ, tốn chưa đến 5 phút nhưng lại mang đến cảm giác yên tâm và hy vọng cho cả một năm dài. Chúc chị em một mùa xuân mới ví dày, tâm an và vạn sự như ý!

(Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo)