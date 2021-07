Mách chị em 8 phụ kiện lưu trữ tối ưu cho tủ lạnh, mua thực phẩm ăn dài ngày vẫn gọn gàng, không tốn diện tích

Đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhiều gia đình có nhu cầu mua thực phẩm tích trữ.

Lúc này những phụ kiện giúp tối ưu tủ lạnh chính là điều được nhiều người quan tâm.

Một vài phụ kiện tuyệt vời với giá thành phải chăng được gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn sắp xếp tủ lạnh gọn gàng, ngăn nắp.

Bạn có muốn chiếc tủ lạnh của gia đình mình gọn gàng và ngăn nắp như thế này không? Nếu muốn, hãy tham khảo ngay những hộp đựng lưu trữ dưới đây.

1. Hộp đựng thực phẩm có lỗ thoát nước sau khi rửa rau củ: 53k

Hộp đựng thực phẩm 2 lớp của Shimoyama thương hiệu đến từ Nhật Bản phân phối bởi Nemi. Thiết kế kín giúp thực phẩm tươi lâu hơn gấp 5 lần, có 2 lớp giúp rau thịt không bị úng nước. Thanh chia ngăn tùy chỉnh mục đích sử dụng, lỗ thoát khí có thể đóng mở tùy mục đích.

2. Hộp đựng hành tỏi gừng nhỏ gọn: 20k

Hộp đựng hành tỏi gừng thực phẩm hình tròn có lỗ thoát nước đóng kín đặt trong tủ lạnh tiện lợi. Hộp được làm bằng chất liệu nhựa PP trong suốt. Bạn có thể dùng để cất hành lá, gừng, tỏi chưa dùng đến, vừa tiện lợi lại không lãng phí.

Ngoài ra, hộp có lớp thoát nước, có thể loại bỏ nước thừa và giữ được hương vị ban đầu của gia vị. Nắp vặn, đóng kín tốt, dễ bảo quản thực phẩm tươi, không dễ lẫn mùi vị.

3. Kẹp nhựa niêm phong túi thực phẩm: 8k

Kẹp nhựa cầm tay dùng để đóng kín túi bánh snack để bảo quản trong tủ lạnh. Kẹp được làm từ chất liệu nhựa ABS dày và chắc chắn, bền bỉ. Lò xo kim loại có độ đàn hồi lớn giúp kẹp chặt. Độ mở lớn, lực kẹp đủ, hiệu quả đóng kín tốt.

4. Hộp nhựa cứng nội địa Nhật Bản: 35k

Chất liệu hộp được làm từ nhựa PP cao cấp, an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Kích thước: 1000ml, 280ml, 700ml, 900ml. Có thể chịu nhiệt từ -20 độ C đến 140 độ C. Hộp tiện lợi sử dụng bảo quản được trong tủ lạnh, có thể dùng trong lò vi sóng.

5. Hộp nhựa 2 ngăn tiết kiệm diện tích: 75k

Hộp được làm từ chất liệu nhựa PP có khả năng chịu nhiệt từ -20 đến 100 độ C. Thiết kế nắp thông minh, tiện dụng. Trọng lượng nhẹ nên dễ di chuyển lại có khả năng xếp chồng các hộp.

Hộp có thể đựng cho các món ăn mix với nhau như: salad trộn dầu giấm, sốt - sữa, sữa chua và ngũ cốc, hạt, bánh ăn sáng, bánh kẹo, đồ ăn dặm cho trẻ nhỏ...

6. Hộp đựng ngũ cốc bảo quản đồ khô: 46k

Hộp có nhiều dung tích lựa chọn: 460ml, 700ml, 1300ml, 1800ml. Hộp được thiết kế kiểu dáng hiện đại sang trọng từ chất liệu nhựa ABS dày dặn. Hộp có bề mặt sáng bóng, chịu nhiệt tốt, nắp được thiết kế có khóa giúp tránh không khí và hơi ẩm bên ngoài xâm nhập vào.

Sản phẩm dùng để đựng một số loại thực phẩm như hoa quả sấy, hạt khô, mì ống, ngũ cốc, sữa bột,.. rất tiện dụng.

7. Khay tủ lạnh ngăn kéo xếp tầng phân chia lại tiết kiệm diện tích: 215 - 500k

Khay có thiết kế tinh tế, chắc chắn được làm từ nhựa PP dày dặn và an toàn. Bạn có thể sử dụng và lắp đặt, vệ sinh dễ dàng. Chiếc khay thích hợp với tất cả các loại tủ lạnh. Bạn có thể sử dụng để trứng, rau, quả... gọn gàng mà lại sang trọng và lịch sự.

8. Khay trữ các loại lon đựng nước ngọt, đồ giải khát: 45k

Chiếc khay giữ cho tủ lạnh, tủ đông, mặt bàn, tủ bếp hoặc tủ đựng thức ăn được sắp xếp gọn gàng, có thể xếp chồng lên nhau. Kích thước lý tưởng để đựng trái cây, sữa chua, rau củ, đồ hộp, đóng gói thực phẩm, pho mát, thịt hoặc để đựng thực phẩm khô.

Ảnh: Internet