Mách bạn cách làm món ăn có đủ tinh bột và thịt cho bữa tối nhưng lại giảm cân cực hiệu quả

Với nguyên liệu tươi ngon như tôm sú, xoài chín và dứa, món salad này không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp bổ sung vitamin và khoáng chất. Diêm mạch, một loại ngũ cốc nguyên hạt không chứa gluten, trở thành lựa chọn lý tưởng cho bữa tối hoặc bữa ăn nhẹ. Hãy cùng thực hiện món salad diêm mạch thơm ngon này để hỗ trợ hành trình giảm cân của bạn!

Chuẩn bị nguyên liệu làm món salad diêm mạch

80g diêm mạch trắng (quinoa), 8 con tôm sú, 1 quả xoài chín, 1 miếng dứa, 1 quả dưa chuột, ½ quả ớt chuông đỏ, 15g đường, 5ml dầu oliu, 5ml nước cốt chanh, 5ml mật ong, một chút muối, bột tiêu.

Cách làm salad diêm mạch ngon miệng giúp bạn giảm cân hiệu quả

Bước 1: Tôm bóc bỏ vỏ loại bỏ chỉ đen rồi rửa sạch. Ướp tôm với muối và bột tiêu.

Bước 2: Đổ diêm mạch vào nồi, thêm lượng nước lọc thích hợp rồi đun ở lửa vừa.

Bước 3: Đun khoảng 12-15 phút thì tắt bếp, để cho diêm mạch nguội.

Bước 4: Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, đổ tôm vào chiên cho đến khi chín vàng đều hai mặt là được.

Bước 5: Xoài gọt vỏ, loại bỏ hạt rồi thái hạt lựu. Dưa chuột và ớt chuông, dứa sơ chế sạch rồi thái khối như xoài. Cho diêm mạch đã nấu chín vào bát tô, thêm diêm mạch, xoài, ớt chuông, dưa chuột, dứa vào. Sau đó thêm đường, nước chanh, dầu oliu, mật ong vào trộn đều.

Bước 6: Cho salad diêm mạch ra đĩa rồi thêm tôm đã chiên vào là xong.

Thành phẩm món salad diêm mạch

Từ lâu diêm mạch đã được xem là loại ngũ cốc có tác dụng giảm cân cực kỳ hiệu quả. Đây là một loại ngũ cốc nguyên hạt không chứa gluten và được dùng thay thế cho các loại ngũ cốc truyền thống chưa gluten như gạo, lúa mì, lúa mạch. Món salad kiều mạch vừa giúp bạn bổ sung tinh bột, vitamin và khoáng chất mà lượng calo trong món ăn tương đối thấp, rất thích dùng cho bữa tối hoặc các bữa ăn nhẹ trong ngày.

Chúc bạn làm được món salad diêm mạch thật ngon miệng nhé!