MacBook Neo giá niêm yết từ 16.490.000 đồng, 4 sự chọn lựa màu sắc

MacBook Neo giá từ bao nhiêu?

Apple MacBook Neo giá niêm yết từ 16.490.000 VNĐ và nhanh chóng trở thành mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp trong danh mục sản phẩm của Apple. Ở mức giá này, thiết bị vẫn được trang bị chip A18 Pro cung cấp hiệu năng phục vụ các tác vụ cơ bản, đi kèm thiết kế mỏng nhẹ và thời lượng pin lên đến 16 giờ.

Cụ thể, phiên bản 256GB SSD có giá khoảng 16.490.000 VNĐ, trong khi bản 512GB SSD được bán ở mức khoảng 18.990.000 VNĐ. Mức chênh lệch này chủ yếu đến từ dung lượng lưu trữ, phù hợp với người dùng có nhu cầu lưu trữ cao hơn.

MacBook Neo có những phiên bản màu sắc nào?

MacBook Neo mang đến 4 tùy chọn màu sắc nhằm đáp ứng đa dạng gu thẩm mỹ của người dùng. Mỗi màu không chỉ khác biệt về ngoại hình mà còn phù hợp với từng nhóm người dùng cụ thể:

Macbook Neo màu Hồng Phớt (Blush)

MacBook Neo bản màu Hồng Phớt nhẹ nhàng với thiết kế mỏng nhẹ tôn lên tổng thể hài hòa và tinh tế. Tông hồng pastel có sắc độ nhẹ, dịu mắt và tạo điểm nhấn tinh tế cho người dùng khi sử dụng.

Phiên bản MacBook Neo với màu hồng phớt bắt mắt

Màu Hồng Phớt phù hợp với người dùng trẻ, sinh viên đặc biệt là các bạn nữ. Xét về phong thủy, gam hồng thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho năng lượng tích cực và sự ấm áp, hợp với người mệnh Hỏa hoặc Thổ.

Macbook Neo màu Vàng Citrus

Apple không chỉ ra mắt một chiếc MacBook Neo giá hợp lý mà còn đổi mới màu sắc trên dòng máy Mac với phiên bản màu Vàng Citrus nổi bật. Sắc vàng pha ánh xanh nhẹ. Khi đặt trong không gian làm việc, sắc vàng này có thể tạo điểm nhấn màu sắc, nổi bật trên bàn làm việc.

Phiên bản Vàng Citrus phù hợp với người dùng yêu thích sự nổi bật, sáng tạo hoặc làm việc trong môi trường cần cảm hứng. Theo phong thủy, màu vàng thuộc hành Thổ, đại diện cho sự ổn định và bền vững, hợp với người mệnh Thổ và Kim.

Macbook Neo màu Xanh Indigo

Phiên bản màu Xanh Indigo mang lại cảm giác trầm ổn và hiện đại. Sắc xanh đậm pha chút tím nhẹ tạo chiều sâu, giúp thiết bị trông cứng cáp và chuyên nghiệp hơn khi sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.

Phiên bản MacBook Neo với màu xanh nam tính

Màu Xanh Indigo phù hợp với người dùng làm việc văn phòng, người trưởng thành hoặc những ai ưu tiên sự chững chạc. Trên phương diện phong thủy, tông xanh thuộc hành Thủy sẽ rất phù hợp với người mệnh Thủy và Mộc.

Macbook Neo màu Bạc (Silver)

Màu Bạc là tùy chọn màu sắc phổ biến trên các dòng MacBook. Tông bạc sáng và thường được sử dụng trên nhiều thế hệ sản phẩm. Đây là màu sắc phổ biến, phù hợp trong hầu hết không gian từ học tập đến làm việc chuyên nghiệp.

Phiên bản Silver hướng đến người dùng ưa sự an toàn, bền vững và không muốn thay đổi theo xu hướng. Về phong thủy, màu bạc thuộc hành Kim, đại diện cho sự rõ ràng và hiệu quả, phù hợp với người mệnh Kim và Thủy.

MacBook Neo giá niêm yết từ 16.490.000 đồng nên mua không?

MacBook Neo giá niêm yết từ hơn 16 triệu đồng là dòng MacBook thuộc phân khúc laptop phổ thông của Apple. Với chip A18 Pro, máy có thể xử lý các tác vụ hằng ngày, có thời lượng pin được công bố lên đến khoảng 16 giờ và thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng.

Thiết bị được ghi nhận có khả năng vận hành ổn định trong quá trình sử dụng, có sự khác biệt so với một số laptop Windows cùng tầm giá về hoàn thiện và phần mềm. Sản phẩm phù hợp với người dùng có nhu cầu sử dụng hệ sinh thái Apple và thời lượng pin dài, nhưng thiết bị không hướng đến các nhu cầu sử dụng chuyên sâu.

Trên đây là tổng quan về giá của MacBook Neo cũng như các tùy chọn màu sắc của chiếc MacBook mới này. Sản phẩm được Apple giới thiệu với mục tiêu mở rộng nhóm người dùng, để MacBook tiếp cận được với nhiều người hơn.