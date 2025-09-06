Ngày 6-9, tin từ Công an phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc người đàn ông đột nhập nhà dân qua ô thoáng gió rồi mặc kẹt 2 chân, treo lơ lửng xôn xao mạng xã hội xảy ra trên địa bàn xã.

Clip người đàn ông mắc kẹt qua ô cửa thông gió nhà dân

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần mắc kẹt ở ô thoáng gió, phần thân trong nhà, hai chân bên ngoài. Video này sau đó được lan truyền, gây sự chú ý của dư luận.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra trên địa bàn xã Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 5-9.

Công an tới giải cứu người đàn ông ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Hải Bình đã có mặt, phối hợp đưa người này xuống an toàn.

Vụ việc được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm điều tra làm rõ theo quy định pháp luật. Danh tính người đàn ông chưa được tiết lộ.

Hiện chưa rõ vì sao người đàn ông này lại chui qua ô cửa và mắc kẹt ở đó, công an đang điều tra, làm rõ hành vi xâm nhận chỗ ở trái phép của người khác đối với người này.