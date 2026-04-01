Trong những năm qua, “em gái quốc dân” Moon Geun Young đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác - hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Căn bệnh hiếm gặp không chỉ khiến nữ diễn viên tạm dừng hoạt động để tập trung điều trị mà còn gây ảnh hưởng nặng nề tới ngoại hình của cô. Tới chiều 19/4, tờ Sports Chosun cho hay Moon Geun Young vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (đài tvN) và có chia sẻ gây xôn xao về những thay đổi lớn trong cuộc đời mình sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Trước ống kính, nữ diễn viên họ Moon cho biết cô đã quyết định chấm dứt chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt mà bản thân kiên trì thực hiện suốt 18 năm sau khi mắc bạo bệnh. Theo lời Moon Geun Young, nguyên nhân của lần phá lệ này xuất phát từ lời khuyên của vị bác sĩ đã tiến hành điều trị cho cô: “Bác sĩ lúc đó khuyên em rằng ‘Suốt thời gian qua chẳng phải cháu đã không được ăn những món mình thích chỉ vì phải thực hiện chế độ ăn kiêng kham khổ hay sao? Giờ thì hãy thoải mái mà ăn hết những món mình thích đi. Có như vậy mới mau khỏi bệnh được chứ”.

Nghe theo lời khuyên từ bác sĩ, Moon Geun Young đã thỏa thích ăn uống những món mà trước đó cô từng không dám đụng tới để mau chóng phục hồi sức khỏe.

Moon Geun Young quyết định phá lệ, lần đầu chấm dứt chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt mà cô thực hiện suốt 18 năm để có thể thoải mái thưởng thức “của ngon vật lạ” trên đời. Ảnh: Naver

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Moon Geun Young hạnh phúc tiết lộ, món ăn đầu tiên cô thưởng thức sau khi từ bỏ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chính là bắp rang bơ: “Ước nguyện của em là được vừa ăn bắp rang bơ vừa xem phim tại rạp. Vậy nên, em đã ngay lập tức lao đi mua 1 combo cỡ lớn nhất trộn 2 vị caramel và phô mai rồi ăn hết sạch 1 cách ngon lành trước khi rời khỏi rạp. Lúc đó, em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và tự nhủ ‘À, hóa ra khi đi xem phim ở rạp thì phải được thưởng thức hương vị này mới đúng điệu’ trong niềm thỏa mãn”.

Nữ diễn viên cho biết thêm, mẹ cũng tỏ ra vô cùng thích thú khi chứng kiến cô ăn uống thoải mái 1 cách ngon miệng, không cần phải kiêng khem khổ sở như trước: “Mẹ em cũng tỏ ra mừng rỡ, còn nói với em rằng: ‘Nhìn con ăn trông ngon miệng lắm. Nhìn con ăn thế này tự nhiên làm mẹ có động lực nấu nướng hơn hẳn đấy nhé’ với ánh mắt và nụ cười bừng sáng”.

Mẹ cũng ủng hộ việc Moon Geun Young dừng chế độ ăn kiêng kham khổ để được thưởng thức những món mà mình thích. Ảnh: Nate

Trước đó, khi trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với hội chứng chèn ép khoang cấp tính, Moon Geun Young cho biết cô đã bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị, dẫn tới tình trạng bị hoại tử. Cuối cùng, nữ diễn viên phải thực hiện gấp ca phẫu thuật trong bệnh viện. Dù trải qua 1 tình huống vô cùng ngặt nghèo nhưng “em gái quốc dân” vẫn giữ được tâm thế bình tĩnh. Theo lời Moon Geun Young, cô đã ra sức động viên mẹ trong bệnh viện sau ca phẫu thuật khẩn cấp: “Sau ca phẫu thuật, em đã nói với mẹ ‘Thực ra con đang thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mà không phải lo nghĩ gì cả’. Em muốn mẹ được an lòng”.

Moon Geun Young cho biết cô đã bị hoại tử vì bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị căn bệnh hiếm gặp. Ảnh: Naver

Không chỉ xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình, cách đây đúng 1 tháng, Moon Geun Young còn dự sự kiện họp báo ra mắt vở kịch mang tên Orphans diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết, tác phẩm này cũng đánh dấu màn tái xuất trên sân khấu kịch của nữ diễn viên sau 9 năm vắng bóng.

Trong lần lộ diện hiếm hoi sau thời gian dài chống chọi với hội chứng chèn ép khoang cấp tính, Moon Geun Young trông tăng cân đáng kể so với thời hoàng kim nhan sắc. Chứng kiến diện mạo khi ấy của “em gái quốc dân”, người hâm mộ đã không khỏi xót xa, đồng thời cảm phục trước những nỗ lực của nữ diễn viên để có thể trở lại với sân khấu.

Cũng trong sự kiện họp báo hồi tháng trước, Moon Geun Young khẳng định niềm đam mê với nghề của cô vẫn còn rất mãnh liệt: “Thông điệp từ kịch bản của vở kịch Orphans đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi quyết định tham gia mà không chút do dự. Tôi đã trăn trở rất nhiều về vai diễn của mình, đêm nào cũng đọc kịch bản vô số lần. Cuối cùng, dòng suy nghĩ ‘mình nhất định phải làm được’ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Để chuẩn bị cho vai diễn lần này, tôi đã luyện tập các phân cảnh hành động rất kỹ lưỡng. Vì bình thường chưa từng chửi thề nên tôi đã phải nhờ bạn bè hỗ trợ để mình có thể nhập vai 1 cách tự nhiên nhất có thể”.

Nữ diễn viên trở lại trên sân khấu kịch cách đây 1 tháng. Ảnh: Nate

Biến cố ập đến với Moon Geun Young hồi đầu năm 2017 khi cô đang tham gia vở kịch Romeo và Juliet. Khi ấy, 1 cơn đau dữ dội, không thể diễn tả bằng lời bất ngờ xuất hiện ở cánh tay phải của nữ nghệ sĩ. Các y bác sĩ phải thực hiện liên tiếp 4 ca phẫu thuật khẩn cấp để cứu cánh tay của nữ diễn viên họ Moon.

Phải tới tận tháng 10/2024, Moon Geun Young mới khỏi bệnh. Tuy nhiên đến hiện tại, “em gái quốc dân” vẫn gặp vấn đề trong việc kiểm soát cân nặng do quá trình dùng thuốc để ngăn bệnh tình tái phát.

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Tuy nhiên đến năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ phải phẫu thuật khẩn cấp do hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Bệnh tật đã làm sự nghiệp của “em gái quốc dân” chững lại. Trước khi lành bệnh, Moon Geun Young phải rời xa các hoạt động nghệ thuật, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram.