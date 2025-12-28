Mặc áo phao, người đàn ông suy hô hấp phải cấp cứu, bác sĩ cảnh báo: Hãy cẩn thận với loại quần áo này!

Sau 4 tuần liên tục sử dụng, chỉ số bão hòa oxy trong máu của một người đàn ông ở Phúc Kiến (Trung Quốc) giảm xuống còn 85%, mức nguy hiểm, kèm theo suy hô hấp và được chẩn đoán mắc viêm phổi dị ứng .

Theo thông tin được công bố, người đàn ông này mỗi ngày mặc áo phao hơn 12 tiếng liên tục. Chiếc áo là hàng giá rẻ mua qua mạng, phần lớp lót bên trong đã bị rách. Mỗi khi cử động, các sợi lông vũ li ti lại bay ra từ các đường may, phát tán vào không khí.

Chuyên gia cho biết, các hạt protein cực nhỏ trong lông vũ khi bị hít liên tục vào phế nang phổi có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch, thậm chí ngay cả ở người không có cơ địa dị ứng. Hệ miễn dịch sẽ tấn công chính mô phổi, gây tổn thương nghiêm trọng. Tình trạng này trong y học còn được gọi là “viêm phổi do lông vũ”.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi mua áo phao cần chú ý chất liệu vải có công nghệ chống rò lông vũ hay không. Áo nên được phơi ở nơi thông thoáng, định kỳ vỗ nhẹ để loại bỏ sợi lông tích tụ. Khi mặc trong nhà, cần đảm bảo không khí lưu thông tốt. Nếu sau khi mặc áo phao hoặc ở trong môi trường có nhiều lông vũ xuất hiện ho khan kéo dài, khó thở khi vận động, tức ngực và các triệu chứng này giảm khi rời khỏi môi trường đó, cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ “viêm phổi do lông vũ”.

“Viêm phổi do lông vũ” là gì? Cơ chế và biểu hiện điển hình

Việc hít phải sợi lông vũ hoặc các hạt protein trong thời gian dài là yếu tố then chốt. Áo phao bị rách dễ giải phóng các sợi lông cực nhỏ cùng protein bám trên đó, chẳng hạn như keratin trong lông vũ. Khi xâm nhập vào phổi, chúng kích hoạt phản ứng miễn dịch, gây viêm phế nang và mô kẽ phổi. Trường hợp nặng có thể tiến triển thành xơ phổi , khiến phổi cứng, giảm đàn hồi và suy giảm chức năng hô hấp.

Những người có cơ địa dị ứng thường có nguy cơ cao hơn do phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn với protein từ lông vũ.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường xuất hiện ho khan kéo dài, khó thở khi vận động, tức ngực, mệt mỏi. Các triệu chứng này rất dễ bị nhầm với cảm cúm hoặc viêm phế quản thông thường.

Nếu tiếp tục tiếp xúc, bệnh có thể tiến triển nặng, gây khó thở rõ rệt, giảm oxy máu, thậm chí suy hô hấp cấp. Một đặc điểm quan trọng là triệu chứng nặng hơn khi tiếp xúc với áo phao và có thể thuyên giảm khi rời khỏi môi trường đó.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh

Áo phao bị rách, đặc biệt ở lớp lót hoặc đường may, khiến lông vũ liên tục rò rỉ. Thời gian mặc kéo dài, nhất là trên 12 tiếng mỗi ngày, làm tăng lượng hạt lông được hít vào phổi, nhất là trong không gian kín. Áo phao chất lượng kém, công nghệ chống rò lông vũ kém, thường gặp ở các sản phẩm giá rẻ, có nguy cơ cao hơn rõ rệt.

Người dùng cần thay ngay áo phao bị rách, không tiếp tục mặc trong thời gian dài. Nên chọn áo phao có chất liệu dày, đường may kín, công nghệ chống rò lông tốt từ các thương hiệu uy tín. Việc vệ sinh cần nhẹ nhàng, tránh vò mạnh làm gãy sợi lông. Áo nên được phơi và đập nhẹ ở nơi thông gió để giảm tích tụ lông vũ.

Khi mặc áo phao trong nhà, cần mở cửa sổ hoặc bật thông gió để hạn chế lông vũ lơ lửng trong không khí. Nếu xuất hiện ho khan, khó thở hoặc mệt bất thường, cần đi khám sớm và thông báo rõ với bác sĩ về tiền sử tiếp xúc với áo phao.

Nguồn và ảnh: QQ