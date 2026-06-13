LyLy lại nói gì mà bị chê “EQ thấp, coi thường đàn anh”?

Tiếp nối sức hút từ tập đầu tiên, Nấu Sói của Quốc Anh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của khán giả yêu thích những câu chuyện hậu trường nghệ sĩ. Trong tập phát sóng mới nhất, dàn cast Thỏ Ơi!! gồm Văn Mai Hương, LyLy, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều và Lương Nghiêm Huy đã mang đến không ít tiếng cười khi vừa tham gia trò chơi Ma Sói, vừa kể lại những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện bộ phim Thỏ Ơi!!.

Một trong những khoảnh khắc thu hút thảo luận lớn nhất trên MXH là phát ngôn của LyLy dành cho đàn anh Lương Nghiêm Huy. Cụ thể, nam diễn viên hài hước khẳng định mình là người duy nhất có thể "thích vai nào thì được đóng vai đó". Tuy nhiên, sau khi bị bóc mẽ, anh phải đính chính lại: "Anh có đặc quyền là những vai dưới 1 phút, anh được quyền chọn bất kỳ vai nào để đóng". Không dừng lại ở đó, Nghiêm Huy còn tiết lộ tiêu chí lựa chọn vai diễn của mình: Nếu đã nhận một nhân vật có thời lượng xuất hiện ngắn, anh sẽ ưu tiên những vai sở hữu một "cái nhất" nào đó. Trong trường hợp của Thỏ Ơi, điều khiến anh hứng thú nhất lại là... vai có ít thoại nhất.

Nghiêm Huy sượng trân, đơ vài giây trước câu hỏi khó của LyLy

Trong lúc dàn cast cười thích thú trước chia sẻ của Nghiêm Huy thì LyLy "dội gáo lạnh" với câu hỏi: "Nhưng thật ra với vai của anh, anh thấy đã có điểm nhấn chưa?". Câu hỏi bất ngờ của LyLy lập tức khiến mọi người phải cười gượng. Đặc biệt, Nghiêm Huy đứng hình mất vài giây mới có thể "hoàn hồn". Ali Hoàng Dương nảy số nhanh đã đáp trả lại nữ ca sĩ là: "Trời ơi nhỏ này ác nha. Cái này xuất phát từ một cái tâm rất là thiện luôn á".

Nghiêm Huy cũng phải kêu than: "Cái show này đáng ra nên có năm người thôi chứ anh ấy thấy sáu người. Cái phong thủy nó không tốt.Tựa của cái show (Nấu Sói) thôi em chứ không phải là năng lượng chính của cái show em ơi. Nặng lời với anh đó". Văn Mai Hương cũng phải nói đỡ cho LyLy: "Nói nặng lời với anh đó thì mới ra được cái clip tốc độ ánh sáng thì trên Facebook anh mới có mấy triệu view đó".

Đoạn tương tác giữa LyLy và Lương Nghiêm Huy khiến hiều khán giả bật cười trước pha hỏi khó của nữ ca sĩ, nhưng cũng không ít người cho rằng câu hỏi của cô khá kém tinh tế trong bối cảnh mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Một số bình luận nhận xét LyLy có phần quá thẳng thắn, vô tình đặt đàn anh vào tình huống khó xử ngay trên sóng. Thậm chí, có ý kiến đánh giá nữ ca sĩ "EQ thấp", thường xuyên đưa ra những câu hỏi khiến bầu không khí bị chững lại.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực LyLy. Họ cho rằng nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với tính cách vô tư, nghĩ gì nói nấy nên câu hỏi trên nhiều khả năng chỉ xuất phát từ sự tò mò hơn là cố ý "cà khịa" hay hạ thấp đàn anh. Bên cạnh những tranh luận trái chiều, đa số khán giả đều đồng tình rằng đây chỉ là màn tung hứng giữa những đồng nghiệp thân thiết. Việc các thành viên liên tục trêu chọc, "bóc phốt" lẫn nhau cũng là điểm đặc trưng tạo nên sức hút cho Nấu Sói, giúp chương trình giữ được không khí gần gũi và tự nhiên.

Một số bình luận của netizen: - Ê nhưng bả hơi kém duyên đó. - LyLy nên học một khoá ứng xử trước truyền thông vì đây không phải lần đầu rồi. - Đợt quảng bá Thỏ Ơi!! bả cũng nói xu lắm á. - Tui nghĩ LyLy chỉ hỏi vu vơ vô tư thôi, chứ không có ý gì đâu. - Chương trình nấu xói vui vẻ mà. Mấy bà cứ làm quá lên.

Đây cũng không phải lần đầu tiên LyLy vướng tranh cãi vì những phát ngôn bị cho là thiếu tinh tế hoặc có phần "lệch nhịp". Xuyên suốt quá trình quảng bá cinetour, LyLy không ít lần "vạ miệng" khiến Trấn Thành phải giải vậy ngay lập tức. Nữ ca sĩ từng trở thành tâm điểm bàn tán khi cố gắng kể lại một phân cảnh tình cảm giữa các nhân vật bằng cách mô tả hướng chảy nước mắt của từng người. Tuy nhiên, câu chuyện dài dòng và khó hiểu đến mức Trấn Thành phải nhiều lần chen vào để giải thích giúp khán giả nắm được nội dung. Thậm chí nam đạo diễn còn hài hước trêu đàn em: "Sao mấy đứa đẹp mà khùng dữ trời", tạo nên khoảnh khắc viral trên mạng xã hội.

Trấn Thành cứu LyLy khỏi mảng miếng "lạnh tanh"

Thời điểm đó, không ít cư dân mạng nhận xét LyLy dường như gặp khó khăn khi bắt nhịp với những màn tung hứng tốc độ cao của dàn cast vốn nổi tiếng hoạt ngôn như Văn Mai Hương, Pháo hay Khuyến Dương. Một số ý kiến cho rằng nữ ca sĩ thường đưa ra những câu chuyện hoặc cách diễn đạt khiến cuộc trò chuyện bị chững lại, buộc đồng nghiệp phải liên tục "cứu thua" hoặc chuyển hướng chủ đề.

LyLy tên thật là Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô được biết đến đầu tiên với vai trò nhạc sĩ trước khi lấn sân sang ca hát. Bước ra từ chương trình Sing My Song, LyLy nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ khả năng sáng tác những bản nhạc có giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi với giới trẻ. Trong nhiều năm, cô đứng sau hàng loạt ca khúc được yêu thích như 24h, Không Yêu Đừng Gây Thương Nhớ, Sao Anh Chưa Về Nhà, Lời Đường Mật hay Missing You, đồng thời trở thành một trong những nữ hit-maker nổi bật của Vpop.

Không chỉ hoạt động ở mảng sáng tác, LyLy từng bước xây dựng sự nghiệp ca hát riêng và mở rộng độ phủ sóng thông qua các chương trình truyền hình. Năm 2023, cô tham gia The Next Stage, qua đó được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, thân thiện và khả năng âm nhạc toàn diện. Sau chương trình, nữ nghệ sĩ tích cực phát hành sản phẩm mới, tham gia biểu diễn và xuất hiện thường xuyên hơn trong các hoạt động giải trí.

Năm 2025, nữ ca sĩ ghi tên vào đội hình Em Xinh Say Hi nhưng lại dừng chân đầy tiếc nuối ở ngay vòng loại đầu tiên. Đến năm 2026, LyLy có bước chuyển mình đáng chú ý khi lần đầu thử sức với điện ảnh qua bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp cô mở rộng phạm vi hoạt động từ âm nhạc sang diễn xuất.