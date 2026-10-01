Lý Thành Cơ: Càng đi nhiều, càng hiểu giá trị của một điểm tựa đủ linh hoạt

Một cuộc trò chuyện tình cờ có thể khiến anh đổi điểm đến. Một khung cảnh quá đẹp có thể khiến anh quyết định chi thêm cho một trải nghiệm không có trong dự tính. Anh gọi đó là "đi lạc chủ động" – chủ động bước ra ngoài vùng an toàn, ngoài những gì đã biết để có thêm trải nghiệm.

Nhưng để có thể "đi lạc" một cách thong dong, phía sau sự ngẫu hứng ấy lại là một tư duy khá lý trí: luôn chuẩn bị đủ tốt để bản thân có thể linh hoạt trước những thay đổi. Với một người thường xuyên di chuyển và chi tiêu ở nước ngoài, một công cụ tài chính linh hoạt vì thế trở thành một phần không thể thiếu của hành trình. Lý Thành Cơ lựa chọn VIB Visa One Card như một điểm tựa cho những chuyến đi đã được dự tính và cả những thay đổi đầy ngẫu hứng. Với ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ và mức hoàn tiền lên đến 9% cho chi tiêu nước ngoài, chiếc thẻ vì thế giúp những quyết định rẽ hướng bất ngờ không còn là gánh nặng, mà trở thành một phần tự nhiên của hành trình.

Khi "đi lạc" trở thành một phần của kế hoạch

Lý Thành Cơ không chỉ được biết đến với vai trò Travel Blogger. Trước và trong hành trình làm nội dung về du lịch, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ giáo viên tiếng Anh, Account Manager đến Creative Director, rồi học thạc sĩ hay kinh doanh thời trang. Với Cơ, việc cùng lúc theo đuổi nhiều vai trò không phải là thiếu định hướng, mà là cách anh khám phá thêm những khả năng của chính mình, để rồi tự tin hơn khi chọn một hướng đi lâu dài.

Triết lý ấy thể hiện rõ nhất trong cách anh đi du lịch. Qua cái tuổi đi du lịch chỉ để "check-in" – ghi lại một địa danh, một góc chụp đẹp rồi di chuyển tiếp – Lý Thành Cơ giờ đây chuộng nghệ thuật đi lạc có chủ đích: đi mà không cố định mọi thứ trong một lịch trình duy nhất, để dành lại một khoảng trống cho những điều bất ngờ xảy đến.

Chuyến đi Áo năm 2017 là một ví dụ điển hình. Một cuộc trò chuyện tình cờ trên xe buýt với một người lạ đã đưa anh rẽ hướng lên một ngọn núi tuyết không có trong bất kỳ kế hoạch nào trước đó – một quyết định hoàn toàn ngẫu hứng, nhưng lại trở thành một trong những khoảnh khắc anh nhớ nhất của chuyến đi. Tại Interlaken (Thụy Sĩ), câu chuyện lặp lại theo một cách khác: đứng trước một khung cảnh núi hồ đẹp đến mức không thể bỏ qua, anh quyết định chi thêm ngoài ngân sách ban đầu để nhảy dù ngắm toàn cảnh từ trên cao. Với anh, đó không phải là một khoản chi bốc đồng, mà là một lần đầu tư cho trải nghiệm mà bản thân biết chắc sẽ không có nhiều cơ hội lặp lại.

Điểm chung giữa những lần rẽ hướng ấy là chúng đều không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng cũng không hoàn toàn ngẫu nhiên. Phía sau mỗi quyết định "đi lạc" là một người đã chuẩn bị đủ – về tâm lý, về thời gian, và quan trọng không kém, về tài chính – để có thể nói "có" khi cơ hội xuất hiện, thay vì phải cân đo đong đếm rồi bỏ lỡ. Với Cơ, điểm tựa tài chính là VIB Visa One Card – chiếc thẻ mà anh mang theo trong hầu hết các chuyến đi, không phải để lên kế hoạch chi tiêu chặt chẽ hơn, mà ngược lại, để bớt phải suy tính mỗi khi cơ hội ngẫu hứng xuất hiện giữa hành trình.

Bình yên không nhất thiết là đứng yên

Nhìn lại ba chương Quá khứ – Hiện tại – Tương lai của mình, Lý Thành Cơ từng thử trạng thái "nghỉ hưu sớm" trong nửa năm, có đủ thời gian và tiền bạc để học kỹ năng mới hay đi đến những nơi mình muốn. Nhưng nhịp sống lặp lại mỗi ngày lại khiến anh nhận ra: sự thảnh thơi đến quá sớm đôi khi là một ảo giác nguy hiểm, dễ khiến người ta đứng yên trong khi cuộc sống vẫn không ngừng vận động.

Với anh, bình yên thực sự không nằm ở việc rút vào một vùng lặng sóng, mà ở ngay ranh giới bên ngoài vùng an toàn – nơi vẫn còn đủ thử thách để mỗi người cảm thấy mình đang sống và tạo ra giá trị.

Tâm thế "sẵn sàng di chuyển" ấy cũng tương đồng với cách thiết kế linh hoạt của One Card. Thay vì ràng buộc người dùng vào một danh mục hoàn tiền cố định, chiếc thẻ cho phép chủ động lựa chọn trong 5 danh mục hoàn tiền – mua sắm, du lịch, bảo hiểm, giáo dục và chi tiêu nước ngoài – để luôn phù hợp với ưu tiên trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống, từ giai đoạn tự do xê dịch đến lúc lùi lại đầu tư cho học vấn hay chăm lo gia đình.

Một người bạn đồng hành cho vạn lần dấn thân

Lý Thành Cơ ví VIB Visa One Card như một "trợ lý AI" thầm lặng luôn thấu hiểu chủ nhân. Với 0% phí giao dịch ngoại tệ và mức hoàn tiền lên đến 9% cho chi tiêu nước ngoài, chiếc thẻ giải phóng anh khỏi tâm lý xót ví trước mỗi quyết định ngẫu hứng. Với người thường xuyên đi nước ngoài như Cơ, những lợi ích này trở nên rõ ràng hơn qua chính các khoản chi trong một chuyến đi.

Một đêm khách sạn 600 USD, chẳng hạn, có thể nhận lại khoản hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm một số tiền đáng kể từ chính sách phí giao dịch ngoại tệ 0% của thẻ. Khoản tiền tối ưu được có thể tiếp tục dành cho một bữa ăn, một tấm vé vào bảo tàng hay một trải nghiệm khác chưa từng nằm trong lịch trình ban đầu.

Ở cấp độ trải nghiệm, đặc quyền phòng chờ sân bay (Lounge) miễn phí mang đến không gian thoải mái, tĩnh tại để anh ngồi lại, chiêm nghiệm và bắt đầu ghi hình những thước phim mở đầu cho các vlog của mình trước mỗi hành trình.

One Cardđược xây dựng theo hướng một chiếc thẻ có thể đồng hành qua nhiều giai đoạn trong hành trình tài chính cá nhân của chủ thẻ, với hạn mức được phê duyệt lên đến 2 tỷ đồng và khả năng tự nâng hạng từ Gold lên Platinum rồi Signature theo hạn mức, mức độ tín nhiệm và nhu cầu sử dụng, mà không cần thay thẻ vật lý. Hơn cả những con số, chiếc thẻ sẽ vận động và "lớn lên" cùng những bước tiến của người dùng, giống như cách bản thân Lý Thành Cơ không ngừng mở rộng vùng an toàn của chính mình.

Bài toán hóc búa nhất của một tuổi trẻ nhiều hoài bão không phải là làm sao để bớt đi những khát khao trải nghiệm, mà là tìm ra một giải pháp đủ thấu hiểu để dung chứa tất cả. Và đôi khi, chiếc chìa khóa vạn năng cho mọi hành trình ấy chỉ nằm gọn trong chữ ONE. Nhiều thì tốt, nhưng chỉ ONE là ĐỦ.