Lý Nhã Kỳ sở hữu 5 két sắt trữ kim cương, buồn buồn lôi ra đếm

Lý Nhã Kỳ từ lâu được biết đến là một trong những mỹ nhân Vbiz có cuộc sống xa hoa. Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản, hàng hiệu hay những món trang sức đắt đỏ, cô còn nhiều lần khiến công chúng trầm trồ khi chia sẻ về bộ sưu tập kim cương của mình.

Vào năm 2024, nữ diễn viên từng lên tiếng về thông tin có 400 tỷ và 5 két sắt chứa kim cương. "Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ tôi giàu hơn nữa, cập nhật con số mới đi, mấy con số cũ này tào lao", Lý Nhã Kỳ cho hay.

Điều thú vị là mỗi khi cảm thấy căng thẳng, Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ một cách giải tỏa khá đặc biệt: mở két và lấy kim cương ra đếm. Thay vì mua sắm hay đi du lịch để "xả stress", cô lại tìm niềm vui từ việc ngắm nghía những món trang sức lấp lánh mà mình sở hữu. Trong một chương trình, Lý Nhã Kỳ từng flex số kim cương: "Giờ bồ không có, chồng vẫn chưa thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi. Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó".

Lý Nhã Kỳ từ lâu được biết đến là một trong những mỹ nhân Vbiz có cuộc sống xa hoa. Ảnh: FBNV

Năm 2024, nữ diễn viên từng thẳng thắn cho biết tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương đã là số liệu cũ. Ảnh: FBNV

Khi buồn, cô còn có sở thích lôi hột xoàn ra để đếm. Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ vốn không phải cái tên xa lạ với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống giàu có. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, cô thường xuyên xuất hiện với những bộ trang sức giá trị, đồng hồ, túi xách hàng hiệu và những thiết kế thời trang đến từ các thương hiệu xa xỉ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ chia sẻ bản thân lấn sân sang kinh doanh và tham gia nhiều lĩnh vực khác. Cô từng đảm nhận vai trò đại sứ, nhà đầu tư và xuất hiện tại nhiều sự kiện quốc tế.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn lấn sân sang kinh doanh và tham gia nhiều lĩnh vực khác. Ảnh: FBNV

Theo thông tin được South China Morning Post đăng tải vào đầu năm 2022, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ được ước tính khoảng 17 triệu USD, tương đương gần 385 tỷ đồng. Nữ diễn viên được cho là sở hữu nhiều bất động sản có giá trị tại TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu...

Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ còn tiết lộ là chủ sở hữu một chiếc du thuyền trị giá khoảng 4,4 triệu USD, tương đương gần 100 tỷ đồng. Bộ sưu tập hàng hiệu của cô cũng gây chú ý với khoảng 400 chiếc túi xách, trong đó có những món được cho là có giá trị lên tới vài chục tỷ đồng. Số lượng túi xách đắt đỏ lớn đến mức Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ rằng đôi khi có vài món bị thất lạc, cô cũng không nhận ra ngay.

"Có khi mua nhiều quá không quản lý hết rồi bị mất nhiều món mà Kỳ không biết luôn. Có những dòng túi Kỳ thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình. Và để tổng kết số tiền phải chi cho những bộ sưu tập này Kỳ cũng không thể nhớ hết. Phần lớn tôi mua trong những chuyến công tác nước ngoài. Cứ đi shopping thấy mẫu mới là lại gom về. Giờ nhà cô có đến 2 phòng chỉ để chất đồ thời trang mà thôi", Lý Nhã Kỳ cho biết.