Chọn đóng phim 18+ để nổi tiếng nhanh, sống dựa vào đại gia để khỏi làm việc, mỹ nhân nổi tiếng nhận cái kết đắng

Cuộc đời của Trịnh Diễm Lệ là một trong những câu chuyện nhiều thăng trầm của làng giải trí Hong Kong. Sinh năm 1972, cô sở hữu ngoại hình nổi bật ngay từ nhỏ với gương mặt thanh tú và vóc dáng cao ráo. Năm 16 tuổi, Trịnh Diễm Lệ tham gia cuộc thi Ngân Hà Tiếp Lực do TVB tổ chức và giành hạng 3. Thành tích này giúp cô ký hợp đồng với đài truyền hình danh tiếng, chính thức bước chân vào showbiz.

Thời điểm đó, TVB quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng, vì vậy việc một cô gái trẻ được ký hợp đồng và trao cơ hội đã là điều không phải ai cũng có được. Không lâu sau, Trịnh Diễm Lệ tiếp tục gây chú ý khi đóng phim Hiệp Khách Hành, hợp tác cùng tài tử Lương Triều Vỹ.

Vai diễn giúp cô nhanh chóng được khán giả biết đến. Với vẻ đẹp trong trẻo cùng hình tượng dịu dàng, nhiều người từng kỳ vọng Trịnh Diễm Lệ sẽ trở thành gương mặt triển vọng của màn ảnh. Tuy nhiên, sau thành công ban đầu, sự nghiệp của cô lại không có thêm cú bứt phá đáng kể. Dù vẫn đều đặn tham gia các dự án phim truyền hình và điện ảnh nhưng phần lớn cô chỉ nhận những vai diễn mờ nhạt, chưa đủ tạo dấu ấn.

Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời dần khẳng định vị trí bằng diễn xuất hoặc xây dựng hình tượng riêng, Trịnh Diễm Lệ lại loay hoay ở lằn ranh giữa nổi tiếng và mờ nhạt. Và chính sự thiếu kiên nhẫn với con đường phát triển lâu dài đã khiến cô đưa ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Đầu thập niên 90, dòng phim người lớn tại Hong Kong bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Thể loại này thu hút lượng lớn khán giả, đồng thời mang lại mức thù lao hấp dẫn hơn nhiều so với các dự án thông thường. Giữa bối cảnh ấy, Trịnh Diễm Lệ quyết định chuyển hướng sang đóng phim 18+, từ bỏ hình ảnh trong sáng từng xây dựng trước đó.

Với bộ phim Mượn Giống năm 1994 đã giúp tên tuổi Trịnh Diễm Lệ được nhắc đến nhiều hơn và mang lại nguồn thu đáng kể. Sau đó, người đẹp tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim cùng thể loại, gắn chặt với hình tượng gợi cảm.

Lựa chọn này giúp cô nhanh chóng có được danh tiếng và thu nhập, nhưng cũng khiến hình ảnh trong mắt công chúng thay đổi đáng kể. Khi đã bị gắn với dòng phim 18+, cơ hội quay trở lại các dự án chính thống ngày càng ít đi. Không ít nhà sản xuất và khán giả mặc định cô chỉ phù hợp với những vai diễn tương tự khiến con đường nghệ thuật bị thu hẹp.

Biến cố tiếp tục xảy ra khi thị trường phim người lớn tại Hong Kong dần thoái trào vào cuối thập niên 90. Khi thể loại từng đưa mình lên đỉnh cao không còn được ưa chuộng, Trịnh Diễm Lệ cũng nhanh chóng rơi vào cảnh thiếu vai diễn. Không có nhiều tác phẩm nổi bật để làm bệ đỡ, cô dần mất chỗ đứng trong ngành giải trí.

Sau khi sự nghiệp lao dốc, Trịnh Diễm Lệ sang Đài Loan tìm kiếm cơ hội mới. Tại đây, cô quen doanh nhân giàu có Hoàng Nhậm Trung và trở thành một trong những người phụ nữ thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông. Trong nhiều năm, nữ diễn viên gần như rút khỏi làng giải trí, sống cuộc sống sung túc và không còn phải bận tâm nhiều đến chuyện mưu sinh.

Đáng tiếc, cuộc sống đủ đầy ấy không kéo dài khi Hoàng Nhậm Trung qua đời vào năm 2004. Mất đi chỗ dựa kinh tế, trong khi gần như không còn cơ hội trở lại showbiz, cô buộc phải tự tìm hướng đi mới. Nữ diễn viên phim Đoạn Tình Từ Hy từng thử sức với kinh doanh khi mở nhà hàng, nhưng việc thiếu kinh nghiệm quản lý khiến các dự án lần lượt thất bại. Toàn bộ số tiền tích lũy cũng cạn kiệt, đẩy cô vào tình cảnh khó khăn.

Để trang trải cuộc sống, Trịnh Diễm Lệ chấp nhận làm nhiều công việc lao động phổ thông. Năm 2014, truyền thông Hong Kong ghi lại hình ảnh cô làm ca đêm tại một cửa hàng thức ăn nhanh, đồng thời còn là nhân viên vệ sinh tại các tòa nhà văn phòng.

Hình ảnh một cựu minh tinh từng xuất hiện trên màn ảnh nay lặng lẽ làm những công việc tay chân khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Dù vậy, nhiều người cũng ghi nhận việc Trịnh Diễm Lệ sẵn sàng lao động để tự nuôi sống bản thân thay vì tiếp tục dựa dẫm vào người khác.

Áp lực kinh tế cùng cú sốc sau nhiều biến cố đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của Trịnh Diễm Lệ khiến cơ thể suy kiệt nghiêm trọng. Từ năm 2020 đến 2023, Trịnh Diễm Lệ nhiều lần phải nhập viện cấp cứu, có thời điểm phải điều trị trong phòng hồi sức tích cực vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.

Nhan sắc từng khiến cô nổi bật một thời cũng không còn. Cơ thể gầy gò, sức khỏe suy giảm khiến nữ diễn viên gần như không thể tiếp tục làm các công việc nặng nhọc như trước. Hiện Trịnh Diễm Lệ sống khá kín tiếng, không còn xuất hiện nhiều trước công chúng và chủ yếu dựa vào khoản tiền tích lũy còn lại cùng sự hỗ trợ của người thân, bạn bè.

Nhìn lại hành trình của Trịnh Diễm Lệ, nhiều người tiếc nuối bởi cô từng có xuất phát điểm đáng mơ ước. Thế nhưng, việc chuyển hướng sang dòng phim 18+ rồi rời xa nghệ thuật trong thời gian dài khiến con đường quay lại màn ảnh ngày càng khó khăn.

Cuộc đời của Trịnh Diễm Lệ vì thế thường được nhắc đến như một lát cắt nhiều biến động của làng giải trí Hong Kong, nơi hào quang có thể đến rất nhanh nhưng cũng biến mất chỉ sau vài quyết định.