Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1985 tại Cà Mau. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan chính thức bước vào con đường nghệ thuật. Nhờ gương mặt điển trai, phong thái lãng tử, Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Anh nổi tiếng qua nhiều phim: Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng, Cát nóng, Tỷ phú chăn vịt. Trong sự nghiệp của mình, Quách Ngọc Ngoan từng giành nhiều giải thưởng như Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc giải Mai Vàng 2014, quán quân Tình Bolero 2020.

Tài năng của nam diễn viên sinh năm 1985 được giới chuyên môn cũng như khán giả đặc biệt đánh giá cao sau vai nam chính phim Người bất tử (Victor Vũ đạo diễn). Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Quách Ngọc Ngoan bỗng ngừng đóng phim suốt 7 năm trời.

Những gì truyền thông nhắc đến anh trong giai đoạn này đều là chuyện tình cảm riêng tư khi đến với nữ đại gia hơn 9 tuổi Phượng Chanel.

Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan đến với doanh nhân Phượng Chanel sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ với diễn viên Lê Phương và có 1 con trai chung. Hậu ly hôn, con trai anh sống cùng vợ cũ.

Năm 2016, Quách Ngọc Ngoan nên duyên với nữ doanh nhân hơn 9 tuổi, là đại gia có tiếng ở Hà Nội. Dù mối tình gặp không ít thị phi và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nhưng cả hai vẫn gắn bó bên nhau vượt qua tất cả.

Đến giữa năm 2020, Quách Ngọc Ngoan chính thức xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn gái và đã có chung một cô con gái.

Báo Phụ nữ số trích lời nam diễn viên sinh năm 1985 chia sẻ về bà xã hơn 9 tuổi: “Tôi không biết mọi người nghĩ cô ấy quyền lực như thế nào nhưng trong cuộc sống gia đình, cô ấy là người chu toàn, biết chăm lo và chia sẻ với những người thân. Có thể bên ngoài cô ấy sành điệu, mạnh mẽ nhưng khi về nhà cô ấy là người phụ nữ của gia đình.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là tình yêu và sự sẻ chia. Chính vì thế, cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười".

Hậu ly hôn vợ đại gia hơn 9 tuổi, nam diễn viên sống kín tiếng một thời gian dài trước khi quay lại với nghệ thuật.

Nam diễn viên 8x nhiều lần bày tỏ sự trân trọng vợ khi được cô nâng đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Phượng Chanel bất ngờ xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi, và duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con gái chung.

Sau đổ vỡ hôn nhân lần 2, Quách Ngọc Ngoan sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Tới tháng 4/2023, nam diễn viên một lần nữa khiến dư luận xôn xao khi thừa nhận đang rơi vào cảnh vỡ nợ 20 tỷ.

Báo Vietnamnet đưa tin, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận vất vả để xử lý nợ nần từ việc kinh doanh thất bại. Nam diễn viên mong các chủ nợ thông cảm để anh có cơ hội làm việc kiếm tiền trả nợ. "Tôi xin hứa cố gắng hoàn trả đầy đủ tiền cho mọi người".

Sau biến cố vỡ nợ, nam diễn viên 8x thay đổi rõ nét một điều. Anh tích cực trở lại nghệ thuật khi tham gia hàng loạt các dự án điện ảnh như: Trái tim què quặt, Thiên đường máu, Báu vật trời cho… Nam diễn viên cũng vừa hoàn thành vai diễn trong Hộ linh tráng sĩ, Trại buôn người… nhưng chưa ra rạp.

Tích cực trở lại với màn ảnh, cuộc sống khởi sắc.

Nói về cuộc sống hiện tại, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ trên tờ Đời sống pháp luật rằng, tuy còn áp lực về kinh tế nhưng không quá nặng nề. Thay vào đó, anh cố gắng làm việc để trả nợ. Ngoài đóng phim, anh còn hợp tác với bạn bè làm ăn kinh doanh.

“Cuộc sống của tôi hiện tại rất bình thường, cũng như mọi người thôi. Ngày đi làm, tối về thì tận hưởng những thú vui của bản thân, chơi những bộ môn thể thao yêu thích như gym, chạy bộ…

Tôi nghĩ, không riêng gì mình mà chắc ai cũng có áp lực về kinh tế, quan trọng là nhỏ hay lớn thôi. Nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của mình thì tôi tin là dần dần, tôi cũng sẽ ổn hơn, bình thường hơn với nó. Hiện tại, ngoài đóng phim thì tôi cũng làm thêm vài công việc khác, hợp tác với bạn bè”, nam diễn viên nói.