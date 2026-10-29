Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng vay tài sản giữa một ngân hàng với khách hàng.

Theo bản án, ngày 24/5/2024, Ngân hàng ký hợp đồng tín dụng với ông Võ Hồng X, cấp hạn mức vay 3,9 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn mua bán vật liệu xây dựng, thời hạn vay 36 tháng.

Để bảo đảm khoản vay, căn nhà và đất diện tích 95,1 m² đứng tên ông X được thế chấp tại ngân hàng. Đây là tài sản có nguồn gốc hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa ông X và bà Lý Thị Kim A1.

Do không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, ngân hàng khởi kiện, yêu cầu ông X thanh toán nợ gốc, lãi và đề nghị xử lý tài sản thế chấp nếu người vay không trả nợ. Đáng chú ý, ngân hàng còn yêu cầu bà A1, vợ cũ của ông X, phải liên đới chịu trách nhiệm đối với một phần khoản vay.

Theo hồ sơ vụ án, ông X và bà A1 kết hôn năm 2019, sau đó phát sinh mâu thuẫn và được Tòa án công nhận thuận tình ly hôn ngày 28/11/2023. Trước khi ly hôn, ngày 31/3/2023, bà A1 từng ký giấy ủy quyền cho ông X thực hiện giao dịch vay tiền tại ngân hàng. Tuy nhiên, bà A1 cho rằng mình không ký các giấy nhận nợ liên quan đến khoản vay đang tranh chấp. Đặc biệt, các khoản giải ngân phát sinh sau khi hai người đã ly hôn. Vì vậy, bà không đồng ý với yêu cầu của ngân hàng về việc buộc mình liên đới trả nợ.

Ngân hàng yêu cầu vợ cũ cùng trả hơn 1,6 tỷ đồng

Tại bản án sơ thẩm ngày 14/1/2026, TAND khu vực 9 – An Giang chấp nhận yêu cầu của ngân hàng, buộc ông X trả hơn 3,19 tỷ đồng đối với khoản nợ riêng. Đồng thời, Tòa buộc ông X và bà A1 liên đới thanh toán khoản nợ hơn 1,6 tỷ đồng, gồm 1,3 tỷ đồng nợ gốc và hơn 307 triệu đồng tiền lãi.

Không đồng ý, ngày 22/1/2026, bà A1 kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên phúc thẩm, đại diện bà A1 cho rằng thời điểm ngân hàng giải ngân các khoản vay từ ngày 20/2/2024 đến 12/3/2024, hai người đã ly hôn từ trước đó gần 3 tháng.

Mặc dù giấy ủy quyền cho ông X vẫn còn hiệu lực, nhưng khoản vay phát sinh sau ly hôn nên bà A1 không có trách nhiệm liên đới thanh toán.

Đại diện ngân hàng không đồng ý với lập luận này, cho rằng giấy ủy quyền của bà A1 cho ông X vẫn còn hiệu lực tại thời điểm giải ngân. Do đó, ngân hàng đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tòa phúc thẩm xác định chi tiết quan trọng

Sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định ông X và bà A1 đã ly hôn ngày 28/11/2023.

Đáng chú ý, Tòa xác định khoản vay trước đó, khi hai người còn là vợ chồng, đã được ngân hàng tất toán vào ngày 16/11/2023. Sau khi ly hôn, mặc dù bà A1 không làm thủ tục chấm dứt giấy ủy quyền đã ký cho ông X, nhưng các khoản giải ngân đang tranh chấp đều phát sinh trong tháng 2 và tháng 3/2024.

Theo bản án, các lần giải ngân này đều diễn ra sau thời điểm hai người chấm dứt quan hệ hôn nhân. Vì vậy, Hội đồng xét xử xác định trách nhiệm trả nợ thuộc về ông X, không liên quan đến bà A1.

Tòa cũng ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án, bà A1 đã đồng ý giao toàn bộ tài sản thế chấp cho ông X để bảo đảm khoản vay đối với ngân hàng.

Từ những căn cứ trên, TAND tỉnh An Giang quyết định chấp nhận kháng cáo của bà A1, sửa bản án sơ thẩm. Theo đó, ông Võ Hồng X phải tự chịu trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, gồm 3,9 tỷ đồng nợ gốc và hơn 900 triệu đồng tiền lãi.

Tòa không chấp nhận yêu cầu của ngân hàng về việc buộc bà A1 liên đới trả khoản nợ hơn 1,6 tỷ đồng. Trường hợp ông X không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, ngân hàng có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo quy định pháp luật.

Theo Bản án phúc thẩm số 478/2026/DS-PT ngày 19/9/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.