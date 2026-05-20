Khởi tố trong đường dây 71 bị can

Ngày 20-5, Công an TP.HCM công bố đã khởi tố, tạm giam 71 bị can để điều tra về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số đó có ông Đinh Long Nhật, 59 tuổi, nghệ danh Long Nhật, bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án được phát hiện trong quý 1 năm nay. Từ đường dây ban đầu, Đội 2, Phòng PC04 Công an TP.HCM xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự để bóc gỡ toàn bộ đường dây, phát hiện còn nhiều đối tượng liên quan cần điều tra mở rộng. tuoitre

Công an TP.HCM cho biết việc kiên quyết xử lý các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội thể hiện quan điểm xuyên suốt: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

"Ông hoàng nhạc sến" xứ Huế

Long Nhật tên thật Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật cha anh là nhà thơ Nguyệt Đình. Dù sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, anh không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình trong những năm đầu. Phải đến khi thi đỗ vào Đoàn ca nhạc Hải Đăng (Nha Trang) đầu thập niên 1990, anh mới chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Anh nổi lên từ giữa những năm 1990 với các ca khúc trữ tình, bolero và nhạc quê hương như Mấy nhịp cầu tre , Ở hai đầu nỗi nhớ , Tình Huế , Nhớ nhau hoài , Hai chuyến tàu đêm . Sau này anh chuyển vào TP.HCM, hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm MC, dẫn chương trình thiếu nhi Tuổi Ngọc , tham gia nhiều show truyền hình và phát hành các album Xin làm người hát rong , Thu vắng , Nỗi niềm . tuoitre

Với chất giọng ngọt ngào, da diết đặc trưng cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, Long Nhật nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả mộ điệu bolero đặc biệt tại các tỉnh miền Trung và cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Danh xưng "ông hoàng nhạc sến" gắn với anh từ giai đoạn đó. Cho đến gần đây, anh vẫn là gương mặt quen thuộc tại các chương trình ca nhạc bolero, liveshow quê hương, sự kiện cộng đồng và các tụ điểm biểu diễn phục vụ khán giả trung niên tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Cuộc sống kín tiếng, gia đình là điểm tựa

Trái ngược với sự năng động trên sân khấu, Long Nhật giữ cuộc sống riêng tư khá kín tiếng. Anh kết hôn với bà xã Kim Ngân, quê Hải Phòng, năm 1999 và có 4 người con. Anh nhiều lần chia sẻ vợ là người đồng hành, luôn đứng sau ủng hộ và bảo vệ anh trước áp lực dư luận.

Trước vụ bắt giữ lần này, Long Nhật từng một lần vướng scandal lớn khi bị đồn liên quan đường dây mại dâm nam tại Hà Nội. Thời điểm đó anh phủ nhận hoàn toàn, báo chí sau đó đăng đính chính. Anh từng kể lại biến cố ấy thoải mái trên sóng truyền hình như một chương đã khép. Lần này hoàn toàn khác thông tin đến từ cơ quan điều tra, không phải tin đồn.