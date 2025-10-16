Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất của điện ảnh Hoa ngữ với những tác phẩm gây ấn tượng với khán giả toàn cầu. Tuy nhiên họ đã không đi được với nhau chặng đường dài. Những ngày tháng khó khăn nhất của cả hai đã được bà Trần Lam, vợ của ông trùm làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) tiết lộ trong một buổi phát trực tuyến mới đây.

Năm 1987, giữa bối cảnh điện ảnh Trung Quốc đang tìm kiếm sức sống mới, đạo diễn trẻ Trương Nghệ Mưu đã phát hiện ra cô sinh viên Củng Lợi. Tuy gương mặt còn non trẻ nhưng ánh mắt rực lửa của cô khá ấn tượng trong một buổi thử vai cho bộ phim Cao lương đỏ. Ông đã chứng tỏ con mắt tinh tường khi trao vai diễn này cho Củng Lợi. Bộ phim giành giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin năm 1988 và đưa cả hai lên đỉnh vinh quang.

Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi đã tạo nên những tác phẩm điện ảnh xuất sắc. (Ảnh: Weibo)

Tình yêu giúp họ thăng hoa hơn trong nghệ thuật. (Ảnh: Weibo)

Từ giây phút đó, tên tuổi Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi gần như gắn liền với nhau. Ông là người thắp sáng tài năng của cô, còn cô là "nàng thơ" bất khả thay thế trong ống kính của ông. Giữa đạo diễn tài hoa và diễn viên đầy cảm xúc, nghệ thuật và tình yêu hòa làm một - mãnh liệt, chân thành và có phần định mệnh.

Họ hợp tác liên tiếp trong những tác phẩm để đời như Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc kiện quan, Phải sống, Cúc Đậu... Mỗi bộ phim là một lát cắt của xã hội Trung Hoa, nhưng đồng thời cũng là mảnh ghép tình cảm của hai con người đang vừa yêu, vừa giằng xé. Trong ánh sáng và bóng tối của phim trường, Củng Lợi tỏa sáng không chỉ bằng kỹ năng diễn xuất, mà còn bởi năng lượng cảm xúc đến từ chính tình yêu cô dành cho người đứng sau máy quay.

"Chúng tôi hiểu nhau đến mức không cần nói nhiều," Củng Lợi từng chia sẻ, "chỉ cần ánh mắt là đủ." Nhưng như mọi mối quan hệ đi qua ranh giới của đam mê và công việc, sự hòa hợp ấy cũng dần trở thành mâu thuẫn khi kỳ vọng không còn chung nhịp.

Cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện tại các liên hoan điện ảnh quốc tế. (Ảnh: Weibo)

Trong 8 năm bên nhau, Củng Lợi dành trọn tuổi thanh xuân cho Trương Nghệ Mưu. Đến năm 1995, khi đã 30 tuổi, cô bắt đầu mong muốn một mái ấm trọn vẹn. Tuy nhiên đạo diễn nổi tiếng vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên nên vẫn còn nguyên nỗi sợ. Ông cho rằng hôn nhân là "xiềng xích của sáng tạo" nên luôn chần chừ không muốn kết hôn.

Theo tiết lộ của bà Trần Lam, bà là người đã thân thiết với cặp đôi nổi tiếng này trong nhiều năm nên đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc riêng tư. Bà kể mình là người đã chuẩn bị trang phục cho Củng Lợi khi cô tham gia những sự kiện điện ảnh quốc tế đầu tiên nên có nhiều kỷ niệm gắn bó. Do đó, Củng Lợi không ngại chia sẻ tâm sự riêng với bà. Cô từng bật khóc trong phòng hóa trang ở Tô Châu, giữa mùa mưa ẩm ướt vì chờ đợi lời cầu hôn trong vô vọng.

Không lâu sau, cô quyết định chia tay. Trương Nghệ Mưu, người từng kiểm soát mọi cảnh quay, bỗng trở nên yếu đuối. Ông đang ở Tokyo làm hậu kỳ cho phim thì nhận được tin. Trong ánh sáng trắng của một cửa hàng tiện lợi, ông cầm điện thoại công cộng gọi về nói chuyện với Trần Lam và khóc. Việc này khiến bà rất bất ngờ và tiếc nuối cho mối tình đẹp này. Bà kể Trương Nghệ Mưu đã nói rất nhiều nhưng không câu nào rõ ràng. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà một người đàn ông quyền lực trong nghệ thuật lại bộc lộ sự bất lực trong tình cảm. "Cảm xúc không phải thứ có thể lý giải," bà Trần Lam cho biết.

Củng Lợi và người chồng đầu tiên. (Ảnh: Weibo)

Trong những tháng ngày rạn vỡ ấy, một người đàn ông khác đã bước vào đời Củng Lợi - doanh nhân Hoàng Hà Tường. Thật trùng hợp là ông ấy chính là người được Trương Nghệ Mưu mời hợp tác trong dự án mới. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường giữa Hoàng Hà Tường và Củng Lợi lại trở thành khởi đầu của mối tình mới. Doanh nhân người Singapore theo đuổi Củng Lợi bằng sự đam mê mãnh liệt, điều mà cô cảm thấy choáng ngợp. Vì thế Củng Lợi chính thức chia tay Trương Nghệ Mưu năm 1995. Sau đó một năm thì cô kết hôn với Hoàng Hà Tường.

Mười năm hôn nhân trôi qua trong yên bình. Họ chưa bao giờ cãi vã, nhưng sự xa cách dần khiến tình cảm phai nhạt. Củng Lợi bận rộn với những vai diễn quốc tế, trong khi chồng cô dành nhiều thời gian cho công việc ở quê nhà. Họ như hai chiếc đồng hồ ở hai múi giờ khác nhau nên ly hôn trong im lặng, không oán trách, không lời cay nghiệt.

Nữ diễn viên hạnh phúc với người chồng hiện tại. (Ảnh: Weibo)

Giờ đây, Củng Lợi ở tuổi 60, vẫn là một biểu tượng điện ảnh toàn cầu. Cô xuất hiện thanh lịch bên chồng thứ hai là nhạc sĩ người Pháp Jean-Michel Jarre trong nhiều sự kiện quốc tế. Không còn là "nàng thơ" của ai khác, Củng Lợi là chính mình: độc lập, tự tin và viên mãn. Ánh mắt cô vẫn nồng ấm, nhưng là sự ấm áp của một người đã đi qua đủ tổn thương để biết trân trọng yên bình.

Gia đình của Trương Nghệ Mưu và Trần Đình. (Ảnh: Weibo)

Còn Trương Nghệ Mưu tiếp tục tạo nên những bộ phim xuất sắc sau khi chia tay Củng Lợi là Anh hùng, Thập diện mai phục, Vô ảnh, Chuyện tình cây táo gai... nay chọn cuộc sống giản dị bên vợ là Trần Đình và ba con nhỏ.