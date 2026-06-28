Lý do Shizuka thích đi tắm

Bất kỳ ai từng đọc Doraemon đều không lạ lẫm gì với sở thích đặc trưng của Shizuka - "bóng hồng" duy nhất trong nhóm bạn Nobita, đó chính là sở thích đi tắm. Theo thống kê của những người hâm mộ trung thành, số lần Nobita dùng bảo bối mở cửa thần kỳ và vô tình lạc vào phòng tắm của Shizuka lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trong suốt toàn bộ bộ truyện.

Dưới góc nhìn sáng tạo và kỹ thuật xây dựng kịch tính của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio, thói quen có phần kỳ lạ này của Shizuka nắm giữ những vai trò vô cùng quan trọng đối với mạch truyện.

Lý do đầu tiên và thực tế nhất xuất phát từ chính tính cách của Shizuka. Trong bộ sậu 5 người, Shizuka là cô bé duy nhất và cũng là hình mẫu "con nhà người ta" phiên bản nữ khi vừa ngoan ngoãn, học giỏi, vừa lễ phép và cực kỳ gọn gàng.

Chi tiết Shizuka thích đi tắm, đôi khi là vài lần một ngày, là cách tác giả nhấn mạnh bản tính yêu thích sự sạch sẽ, chỉn chu của một cô bé được giáo dục kỹ lưỡng. Nó hoàn toàn tương phản với một Nobita luộm thuộm, phòng ốc bừa bộn hay một Jaian lấm lem sau những trận bóng chày bão táp.

Thói quen đi tắm nhiều lần trong ngày của Shizuka xuất phát từ tính cách yêu thích sự sạch sẽ và chỉn chu của một cô bé ngoan ngoãn

Ở một diễn biến khác, trong truyện ngắn Doraemon , cấu trúc của mỗi tập phim thường cần một cái cớ để Nobita thử nghiệm hoặc phô diễn sức mạnh của bảo bối. Các món đồ có chức năng dịch chuyển, nhìn lén, tìm kiếm hoặc định vị như Cửa thần kỳ, Kính soi tìm đồ, Ống nhòm xuyên thấu... luôn cần một "mục tiêu" để Nobita hướng tới.

Vì Shizuka là người bạn thân nhất và cũng là người Nobita mến mộ, cậu nhóc luôn nghĩ đến cô bé đầu tiên mỗi khi có bảo bối mới. Việc tác giả để Shizuka ở trong phòng tắm vào đúng thời điểm đó là một sự sắp đặt hoàn hảo để kiểm tra độ chính xác tuyệt đối của công nghệ thế kỷ 22. Nó chứng minh bảo bối hoạt động chính xác đến mức tìm thấy mục tiêu ngay cả ở nơi riêng tư nhất.

Không chỉ vậy, nhiều độc giả lâu năm còn cho rằng cố họa sĩ Fujiko F. Fujio đã luôn cài cắm những bài học giáo dục và nhân quả một cách khéo léo vào truyện. Nobita vốn là một cậu bé có nhiều tính xấu như hay tò mò, thích khoe khoang và đôi khi lạm dụng bảo bối để trục lợi cá nhân hoặc rình rập bạn bè.

Việc Nobita vô tình mở cửa vào phòng tắm của Shizuka luôn dẫn đến một kết cục cố định là Shizuka hét lên, hắt nước vào mặt Nobita hoặc cậu nhóc bị ăn tát. Sự giận dữ của Shizuka chính là "hình phạt ngay lập tức" dành cho sự thiếu tôn trọng quyền riêng tư của Nobita. Điều này giúp bộ truyện giữ được tính răn đe, nhắc nhở các độc giả nhỏ tuổi rằng mọi hành vi vượt quá giới hạn và xâm phạm không gian cá nhân của người khác đều sẽ phải trả giá bằng sự xấu hổ.

Những tình huống mở cửa nhầm vào phòng tắm của Shizuka luôn là cái kết dở khóc dở cười, trừng phạt đích đáng tính tò mò của Nobita

Tóm lại, chi tiết đi tắm của Shizuka ban đầu là nét chấm phá định hình tính cách nhân vật sạch sẽ, đồng thời là một công cụ để vận hành các tình huống thử nghiệm bảo bối. Dù chỉ là một thói quen nhỏ của nhân vật giả tưởng, nhưng những gáo nước bay ra cùng sự phẫn nộ của Shizuka vẫn mang một thông điệp thực tế về tầm quan trọng của việc tôn trọng ranh giới cá nhân.

Xem ra, trước khi học cách trở thành người hùng trong các chuyến phiêu lưu ở truyện dài, bài học vỡ lòng mà cậu nhóc hậu đậu Nobita bắt buộc phải học thuộc lòng ở đời thường chính là biết tôn trọng không gian riêng tư của người khác!