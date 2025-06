Năm 2020, Harry và Meghan từ bỏ vai trò thành viên Hoàng gia Anh (được gọi là Megxit). Công tước và Nữ công tước Sussex tuyên bố muốn trở nên độc lập hơn về tài chính và được đảm bảo quyền riêng tư, thoát khỏi sự chú ý của giới truyền thông.

Hoàng gia Anh được cho là dùng nhiều cách để níu giữ Harry và Meghan nhưng không thành công. Ảnh: IG.

Trong cuốn sách Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor , tác giả Valentine Low cho biết Hoàng gia Anh đã tìm mọi cách để Harry và Meghan thay đổi quyết định.

Nhiều cuộc thảo luận được tiến hành, đưa ra nhiều kịch bản khác nhau để đôi bên đều vui vẻ. Gia đình hoàng gia chấp nhận sự nhượng bộ chưa từng có như “cho phép vợ chồng Sussex có một tháng trong mỗi năm tự do làm việc riêng” hay “dành phần lớn thời gian sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động quan trọng”...

Tuy nhiên, mỗi lần Hoàng gia Anh bày tỏ thiện chí đều bị Harry và Meghan gạt bỏ. Theo ông Low, đôi vợ chồng muốn nhiều hơn những gì gia đình có thể chấp nhận.

Hoàng gia Anh yêu cầu một khi vợ chồng Sussex còn là thành viên cấp cao trong gia tộc, họ phải tuân thủ các quy tắc thông thường về hành vi của hoàng gia. Điều đó có nghĩa cặp đôi không thể hành động hoặc đưa ra quyết định mang lại lợi ích về mặt tài chính cho họ.

“Một số người nghi ngờ mục đích cuối cùng của Meghan là kiếm tiền. Cách duy nhất cô ấy có thể làm được điều đó là từ bỏ cuộc sống hoàng gia và quay trở lại Mỹ”, tác giả viết.

Không chỉ vậy, Harry và Meghan được cho là muốn có quyền tự do tham gia vào chính trường Mỹ. Điều này là không tưởng đối với gia đình hoàng gia vốn có truyền thống lâu đời không quan tâm đến chính trị.

“Hai bên không có cách nào đạt được thỏa thuận về vấn đề đó. Nữ hoàng nói rõ nếu họ không sẵn sàng tuân thủ các hạn chế áp dụng cho thành viên đang làm việc của hoàng gia, họ không được phép thực hiện nhiệm vụ chính thức”, chuyên gia hoàng gia cho biết.

Harry và Meghan chưa bao giờ xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, sau khi đến Mỹ, đôi vợ chồng nhiều lần bày tỏ quan điểm chính trị.

Trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ năm 2020, Harry và Meghan thực hiện video kêu gọi mọi người đi bầu cử.

Vào thời điểm đó, Harry nói: “Tôi không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Mỹ. Nhưng nhiều người trong số các bạn có thể không biết tôi cũng không thể bỏ phiếu ở Anh trong suốt cuộc đời mình. Khi chúng ta tiến gần đến tháng 11, điều quan trọng là chúng ta phải từ chối lời nói thù địch, thông tin sai lệch và tiêu cực trực tuyến”.

Dù không nêu tên ứng cử viên yêu thích, nhiều người xem chỉ ra họ rõ ràng ủng hộ ông Joe Biden hơn Donald Trump . Vợ chồng Sussex sau đó bị cáo buộc vi phạm điều khoản trong thỏa thuận "Megxit".

Đáp lại, ông Trump tuyên bố “không phải là người hâm mộ” nữ công tước. Phía đảng Cộng hòa và những người phản đối khác còn kêu gọi hoàng gia tước bỏ tước hiệu của vợ chồng Sussex. Đối với họ, việc cặp đôi can thiệp vào bầu cử Mỹ là không phù hợp.

Meghan từng gây tranh cãi vì dùng sức ảnh hưởng tác động vào bầu cử Mỹ năm 2020.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, Harry và Meghan giữ thái độ trung lập, nhưng vẫn kêu gọi người dân Mỹ đi bầu cử.

Thoát khỏi xiềng xích của nghi thức hoàng gia, Meghan dường như tham vọng hơn bao giờ hết. Nữ diễn viên Suits được cho là hy vọng trở thành tỷ phú bằng cách trở thành doanh nhân.

Ngoài công ty truyền thông chung với chồng (Archewell Productions), Meghan ra mắt thương hiệu phong cách sống American Riviera Orchard vào tháng 3/2024, về sau đổi thành As Ever.

Cô cũng phát triển podcast Confessions Of A Female Founder vào đầu năm nay. Khách mời của Meghan là nữ doanh nhân đến từ nhiều công ty thành công.