Đây là một trường hợp hiếm hoi vì bảo tàng Louvre chỉ đóng cửa một số lần từ trước đến nay.

Bảo tàng đã đóng cửa mà không báo trước do nhân viên phản đối điều kiện làm việc và tình trạng quá tải khách tham quan. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán vé và nhân viên an ninh đã từ chối làm việc trong một cuộc biểu tình tự phát, khiến hàng nghìn du khách bị mắc kẹt và bối rối. Cuộc đình công nổ ra trong một cuộc họp nội bộ thường kỳ, trong đó một nhân viên đã gọi tình trạng thiếu nhân viên và quá tải là không thể chấp nhận được.

Nhân viên yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc - điều này đã được Chủ tịch Louvre Laurence des Cars đề cập trong một bản ghi nhớ.

Bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới Louvre đã đóng cửa khi nhân viên đình công (Ảnh: AFP/Getty Images)

Trước đó, bảo tàng Louvre từng đóng cửa trong thời kỳ chiến tranh, đại dịch COVID-19, sau các lệnh hạn chế của chính phủ Pháp và những cuộc đình công trước đó. Năm 2019, bảo tàng Louvre đã trải qua các cuộc bãi công tự phát do tình trạng quá tải. Và năm 2013, các cuộc đình công của nhân viên đã được tổ chức do lo ngại về an toàn.

Lịch sử phong phú của bảo tàng Louvre có từ thế kỷ 12 và bảo tàng đã trải qua nhiều lần chuyển đổi trong nhiều thế kỷ, nhưng việc đóng cửa là rất quan trọng.

Bảo tàng tự hào có bộ sưu tập ấn tượng gồm hơn 615.797 hiện vật, với 35.000 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày và thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Bảo tàng được thiết kế để chào đón khoảng 4 triệu du khách mỗi năm.

Tuy nhiên, vào năm 2024, gần 9 triệu du khách đã đến thăm Louvre, ước tính 30.000 người mỗi ngày. Đội ngũ nhân viên gồm 2.213 người bao phủ diện tích 785.765 feet vuông đã gặp khó khăn trong việc quản lý đám đông khách tham quan. Theo đó, số lượng người tham quan lớn hơn khả năng xử lý của bảo tàng. Ngoài ra, còn có các vấn đề về rò rỉ nước, nhiệt độ thay đổi gây nguy hiểm cho kết cấu bảo tàng cũng như các tác phẩm và cơ sở hạ tầng lỗi thời.

Bức tranh "Nàng Mona Lisa" của Leonardo da Vinci thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan mỗi ngày (Ảnh: AFP/Getty Images)

Chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch trùng tu kéo dài một thập kỷ mang tên "Louvre New Renaissance", nhưng bảo tàng nổi tiếng này vẫn cần phải được sửa chữa khẩn cấp.

Bảo tàng trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý - bao gồm bức chân dung nổi tiếng từ thế kỷ 16 của Leonardo da Vinci "Nàng Mona Lisa", bức tượng Hy Lạp cổ đại Venus de Milo, tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại mang tính biểu tượng Winged Victory of Samothrace.

Tình trạng tham quan quá mức cũng hạn chế mọi người xem các tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu về lịch sử của chúng.

Theo các chuyên gia, cần có biện pháp khắc phục lâu dài để cứu các tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng Louvre trong nhiều thế kỷ tới, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên.