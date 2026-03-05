Từ lúc chưa lên sóng, chương trình The Secret Friends Club của đài MBC đã nhận được rất nhiều kỳ vọng nhờ quy tụ Jennie (BLACKPINK) cùng dàn sao đình đám xứ Hàn. Thế nhưng, tới nay show hiện đang thất bại ê chề, ghi nhận mức rating thấp tới mức đáng báo động. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng kinh ngạc vì không ngờ 1 ngôi sao lừng lẫy đụng đâu thắng đó như Jennie mà cũng có lúc thảm hại như vậy.

Tới sáng 5/3, tờ Hankookilbo đã đăng tải bài viết lý giải những nguyên nhân khiến chương trình của Jennie thất bại với mức rating ảm đạm khó tin. Đầu tiên, format show đã quá lỗi thời, không còn thu hút được sự quan tâm của khán giả trong bối cảnh làng truyền hình xứ Hàn đang cạnh tranh nảy lửa với nhiều chương trình có format mới lạ được ra mắt liên tục. Việc The Secret Friends Club để nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ bí mật và tạo dựng mối quan hệ thông qua quà tặng bị netizen chê là nhàm chán, vì đây vốn là format đã được xào đi xào lại trong nhiều show trước đây.

Chương trình quy tụ Jennie bị chê bai, rating thấp thảm hại. Ảnh: Koreaboo

Chưa hết, màn tương tác của các nghệ sĩ trong The Secret Friends Club cũng chưa thực sự gây được ấn tượng mạnh cho người xem. Trong khi sức hút của show thực tế tới từ tính cách cùng phản ứng hóa học của dàn cast thì tới nay, chưa có mối quan hệ nào ở The Secret Friends Club thực sự lôi cuốn được người xem và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội xứ củ sâm. Ngoài ra, việc chương trình quá tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đã khiến cảm xúc giữa các nhân vật trong show trôi qua quá nhanh. Điều này cũng góp phần làm cho The Secret Friends Club trở nên rời rạc, không chạm tới cảm xúc của người xem.

Cuối cùng, bài báo chỉ ra rằng ngày nay đời tư của các ngôi sao đã được công khai rộng rãi qua các nền tảng mạng xã hội, khiến công chúng giảm bớt sự hứng thú trong việc theo dõi cuộc sống nghệ sĩ qua các show thực tế. Giờ đây, 1 ekip sản xuất muốn tạo ra show thực tế thành công, gây tiếng vang thì ngoài việc huy động được nhiều gương mặt hot tham gia chương trình thì còn phải thiết lập được format đủ hấp dẫn, mang tính mới lạ và đột phá.

Jennie cũng không cứu được chương trình The Secret Friends Club do tổng thể show quá nhàm chán, thiếu đột phá. Ảnh: Koreaboo

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đồng tình với những phân tích sắc bén trong bài báo của Hankookilbo, đồng thời chỉ ra thêm 1 số nguyên nhân khiến họ bỏ show: “Đội hình này nhạt nhẽo”, “Nghe tên chương trình thôi là đã chả muốn xem”, “Show thực tế muốn thu hút thì phải nhờ vào tính cách người chơi và tương tác giữa họ. Còn cái kiểu người chơi không có tương tác, rồi lúc nào chương trình cũng cố nhồi nhét bài học hay thông điệp vào show đã quá lỗi thời rồi”, “Tính cách của nhiều ngôi sao trong chương trình này thật sự không thu hút ấy”, “Thấy họ không có phản ứng hóa học đáng chú ý, concept chương trình cũng cũ rích rồi”, “Trong dàn sao có 1 số người dính tranh cãi đời tư, gây mất thiện cảm” ,...