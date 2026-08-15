Trong Doraemon, có một nghịch lý khá thú vị. Nobita là nhân vật trung tâm, nhưng nếu không có Doraemon, câu chuyện về cậu bé hậu đậu ấy gần như không thể bắt đầu. Những bảo bối thần kỳ, những chuyến phiêu lưu xuyên thời gian, những lần Nobita gây rắc rối rồi tìm cách sửa sai đều xuất hiện vì một lý do rất đơn giản: Doraemon được gửi về thế kỷ 20 để thay đổi cuộc đời Nobita.

Nhưng vai trò của Doraemon không chỉ dừng lại ở việc lấy bảo bối từ túi thần kỳ. Mèo ú vừa là người bạn, người bảo vệ, người hướng dẫn, đôi khi là "người lớn" bất đắc dĩ của Nobita. Quan trọng hơn, Doraemon chính là nhân vật tạo ra cầu nối giữa một tuổi thơ rất bình thường với cả một thế giới kỳ diệu.

Doraemon không chỉ mang đến những bảo bối thần kỳ mà còn là người đồng hành quan trọng nhất trong tuổi thơ của Nobita

Doraemon là người duy nhất có thể mở cánh cửa đến thế giới kỳ diệu

Nếu không có Doraemon, Nobita vẫn sẽ là một cậu bé học kém, hậu đậu và thường xuyên bị Jaian, Suneo bắt nạt. Nhưng thế giới của cậu sẽ chỉ dừng lại ở trường học, gia đình và khu phố quen thuộc.

Doraemon xuất hiện và biến mọi thứ hoàn toàn khác. Từ chiếc túi thần kỳ, Nobita có thể bước vào quá khứ, tương lai, đáy biển, vũ trụ hay những thế giới không tưởng. Một cậu bé vốn chỉ quanh quẩn trong khu phố bỗng có thể trở thành nhà thám hiểm, người hùng hoặc nhân vật đứng giữa những biến cố có quy mô vượt xa cuộc sống thường ngày.

Điều đặc biệt là Doraemon không chỉ mang đến một vài món đồ thần kỳ. Chú mèo máy mang theo cả một nền văn minh của thế kỷ 22. Cỗ máy thời gian, Cánh cửa thần kỳ, Chong chóng tre, Khăn trùm thời gian hay hàng nghìn bảo bối khác khiến thế giới Doraemon có thể liên tục mở rộng mà không bị giới hạn bởi những quy tắc của đời sống hiện tại.

Chính Doraemon biến câu chuyện về một cậu bé tiểu học thành một thế giới mà bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Doraemon không chỉ giúp Nobita, cậu còn là người giữ Nobita trưởng thành

Thoạt nhìn, Doraemon giống một "chiếc phao cứu sinh" hoàn hảo. Nobita gặp rắc rối, Doraemon lấy bảo bối, vấn đề được giải quyết. Nhưng nếu chỉ làm như vậy, Doraemon sẽ biến Nobita thành một người hoàn toàn phụ thuộc vào bảo bối.

Thực tế, rất nhiều câu chuyện lại đi theo hướng ngược lại. Doraemon cảnh báo Nobita không nên sử dụng bảo bối tùy tiện, cố ngăn cậu làm những việc ích kỷ và nhiều lần để Nobita tự đối diện với hậu quả do chính mình gây ra. Bản thân Doraemon cũng không phải lúc nào đủ khả năng giải quyết mọi vấn đề.

Hơn cả một chú mèo máy đến từ tương lai, Doraemon trở thành người bạn đồng hành chứng kiến Nobita lớn lên qua từng câu chuyện

Nhờ vậy, mối quan hệ giữa hai nhân vật không đơn thuần là "người có bảo bối và người sử dụng". Doraemon vừa giúp Nobita khi cậu thực sự cần, vừa để cậu tự học cách chịu trách nhiệm.

Có những lúc Nobita chiến thắng mà không cần đến bảo bối. Có những lần cậu tự mình đứng lên bảo vệ bạn bè dù biết mình yếu hơn. Và đặc biệt trong các chuyến phiêu lưu, Doraemon nhiều lần phải tin tưởng Nobita thay vì tiếp tục giải quyết mọi thứ thay cậu.

Nếu thiếu Doraemon, câu chuyện sẽ mất đi linh hồn

Có rất nhiều nhân vật có thể thay thế một phần vai trò của Doraemon.

Dekisugi có thể giúp Nobita học tập.

Shizuka có t.

Jaian có thể bảo vệ cả nhóm khi nguy hiểm.

Suneo có thể mang đến những ý tưởng và trải nghiệm khác biệt.

Nhưng không ai có thể cùng lúc làm tất cả những điều Doraemon làm. Mèo ú vừa là người bạn thân nhất của Nobita, vừa là cánh cửa đưa nhóm bạn đến những thế giới kỳ diệu, vừa là người chứng kiến Nobita thay đổi qua từng câu chuyện.

Đằng sau những lần đưa bảo bối cho Nobita, Doraemon còn đóng vai trò người bạn luôn nhắc cậu phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình

Đặc biệt, Doraemon còn mang trong mình một điều rất con người, đó là robot cũng có điểm yếu. Doraemon sợ chuột, mê dorayaki, đôi khi nóng tính, cũng có lúc bất lực và mắc sai lầm. Chính những khuyết điểm ấy khiến một nhân vật đến từ thế kỷ 22 lại trở nên gần gũi với độc giả hơn rất nhiều.

Có lẽ đó là lý do Doraemon không thể bị thay thế. Nếu Nobita là nhân vật khiến độc giả nhìn thấy chính mình thì Doraemon là nhân vật khiến họ tin rằng bên cạnh mỗi người luôn có thể tồn tại một người bạn sẵn sàng ở lại, kể cả khi chúng ta liên tục mắc sai lầm.

Doraemon không chỉ tạo nên những chuyến phiêu lưu. Doraemon tạo nên cả một thế giới tuổi thơ. Và nếu lấy Doraemon ra khỏi câu chuyện, thứ biến mất không chỉ là chiếc túi thần kỳ, mà là chính linh hồn của Doraemon.