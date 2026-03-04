Sau thời gian dài hẹn hò, Lê Lộc liên tục bị soi bằng chứng đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng. Chiều 3/3, con gái Lê Giang chính thức lên tiếng chia sẻ về chuyện này trên trang cá nhân. Theo chia sẻ của Lê Lộc, cô và Tuấn Dũng chủ động giữ kín chuyện mang thai trong suốt thời gian qua vì hai lý do chính. Thứ nhất, cả hai muốn đảm bảo sức khỏe được ổn định trước khi công bố tin vui. Thứ hai, cặp đôi mong muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng cần sự tập trung trọn vẹn.

Cô chia sẻ: "Con/em Tuấn Dũng và Lê Lộc xin chào ông bà, cô chú, anh chị, những người thân và quý khán giả gần xa ạ. Đầu tiên là chúng em phải công nhận rằng, cộng đồng mạng hay thiệt luôn. Đoán đôi khi cũng có cái đúng lắm ạ. Vì chúng em cũng có lý do nên bây giờ mới dám chia sẻ.

Thứ 1 là để đảm bảo sức khỏe được ổn định. Thứ 2 là cũng có rất nhiều sự kiện quan trọng, được sự quan tâm trọn vẹn của quý khán giả chắc chắn tuyệt vời hơn nên chúng em quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng nay các bà đã tiết lộ, thôi thì chúng em sẽ tiếp lời. Chúng em xin góp 1 bé ngựa nhỏ vào năm 2026, cầu chúc tất cả mọi người mã đáo thành công ạ".

Diễn viên Lê Lộc xác nhận chuyện mang thai, tiết lộ lý do giấu kín trong thời gian qua. Ảnh: FBNV

Cả hai muốn đảm bảo sức khỏe được ổn định trước khi công bố tin vui. Ảnh: FBNV

Cặp đôi sẽ chào đón con đầu lòng trong thời gian tới. Ảnh: FBNV

Lê Lộc và Tuấn Dũng là một trong những cặp đôi của showbiz Việt nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt kể từ khi cùng xuất hiện tại chương trình Người Ấy Là Ai. Bắt đầu từ tình bạn thân thiết, cả hai dần phát triển tình cảm và chính thức công khai mối quan hệ.

Sau khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, thoải mái thể hiện những khoảnh khắc tình cảm khiến người hâm mộ thích thú. Nữ diễn viên cũng nhiều lần dành lời khen cho bạn trai, cho biết anh là người tinh tế, khéo léo và sở hữu nhiều tài lẻ đáng ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Đúng thật Tuấn Dũng rất thương em và anh ấy làm tất cả vì em . Nhưng em dành cho anh cảm xúc quá an toàn và em cất nó vào trong rồi, em không muốn sử dụng nó. Em thật sự cảm nhận được cảm xúc từ Việt Dũng truyền cho em nhiều hơn. Nếu anh thương em hãy thương luôn cảm xúc của em. Đừng buồn em nha!".

Lê Lộc và Tuấn Dũng bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai vào năm 2019. Ảnh: FBNV

Cặp đôi đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống. Ảnh: FBNV

Những năm qua, hai diễn viên đã trở thành gương mặt quen thuộc tại Sân khấu kịch Hồng Vân. Lê Lộc là con gái thứ hai của hai nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương. Trong khi đó, Tuấn Dũng (sinh năm 1992) được khán giả biết đến rộng rãi sau khi ghi dấu ấn tại chương trình Cười xuyên Việt.

Sự đồng hành của cả hai nhận được nhiều thiện cảm từ đồng nghiệp lẫn khán giả nhờ hình ảnh giản dị, kín tiếng và nói không với scandal. Thời gian qua, Lê Giang cũng không ít lần công khai “giục cưới” con gái và bạn trai. Nữ nghệ sĩ thậm chí còn thân mật xưng “mẹ vợ” với Tuấn Dũng, cho thấy mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa hai gia đình.