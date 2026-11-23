Lưu Đức Hoa là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc), sở hữu sự nghiệp kéo dài hàng chục năm với nhiều vai trò từ ca sĩ đến diễn viên. Trên sân khấu hay trước ống kính, anh luôn xuất hiện với hình ảnh chuyên nghiệp, bản lĩnh. Thế nhưng, khi trở về nhà và đảm nhận vai trò một người cha, nam nghệ sĩ cũng có những tình huống chẳng hề dễ dàng.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Lưu Đức Hoa tiết lộ bản thân gặp không ít khó khăn khi hướng dẫn con gái 14 tuổi làm bài tập. Những kiến thức và phương pháp học hiện tại có nhiều điểm khác so với thời anh còn ngồi trên ghế nhà trường, khiến nam nghệ sĩ đôi khi không biết phải giải thích cho con như thế nào.

"Tôi nghĩ cha mẹ nào cũng từng trải qua chuyện này. Khi dạy con làm bài tập, đôi khi dù bạn giải thích thế nào, con dường như vẫn không hiểu. Nội dung chúng tôi học ngày trước và những gì bọn trẻ học bây giờ thực sự khác nhau khá xa", anh chia sẻ.

"Thiên vương" Lưu Đức Hoa cũng không tranh khỏi cảnh lúng túng khi dạy con học (Ảnh: VCG)

Khi được hỏi môn học nào khiến mình đau đầu nhất, Lưu Đức Hoa không ngần ngại gọi tên Toán. Anh cho biết: "Toán học bây giờ và thời chúng tôi đi học hoàn toàn không giống nhau, ngay cả cộng trừ cũng khác". Sự khác biệt trong nội dung và cách học khiến nam nghệ sĩ gặp khó khi muốn hướng dẫn con theo những phương pháp mà mình từng quen thuộc.

Chia sẻ của Lưu Đức Hoa nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ huynh. Không ít người cho biết họ cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự khi kèm con học, dù đã cố gắng giải thích nhiều lần nhưng con vẫn chưa hiểu. Một số netizen bình luận: "Hóa ra mọi người đều giống nhau", "Haha, xem ra nỗi khổ của tất cả chúng ta đều như vậy", "Cuối cùng tôi cũng có điểm chung với Lưu Đức Hoa rồi"... Có người còn hài hước nhận xét: "Đến Thiên vương cũng có nỗi khổ giống chúng ta" hay "Dù có là ông trời đi chăng nữa thì cũng phải đau đầu vì kèm con làm bài tập thôi".

Thực tế, việc bố mẹ gặp khó khi hướng dẫn con học không phải chuyện hiếm. Nhiều phụ huynh đã rời ghế nhà trường hàng chục năm, trong khi nội dung và cách tiếp cận kiến thức của học sinh hiện nay có không ít thay đổi. Đôi khi, điều khiến bố mẹ lúng túng không hẳn là bài tập quá khó, mà là phải tìm một cách giải thích khác với những gì mình từng biết. Khoảng cách giữa hai thế hệ vì thế đôi khi hiện rõ ngay trên bàn học, qua một bài Toán tưởng chừng rất quen thuộc.

Theo The Paper