BVLGARI đang là cái tên vướng tranh cãi trong dư luận Trung Quốc. Nhà mốt này đang bị nghi vấn biệt đãi thần tượng Kpop, nhưng ghẻ lạnh đại diện đến từ Cbiz. Nguồn cơn đến từ cách đối đãi bị đánh giá khác biệt 1 trời 1 vực của thương hiệu này đối với Lưu Diệc Phi và Lisa (BLACKPINK) khi cả 2 cùng tham dự sự kiện. Trên MXH, sự việc của Lưu Diệc Phi lần nữa khiến công chúng đặt ra câu hỏi phải chăng các nhãn hàng cao cấp có sự phân biệt đối xử giữa sao Hàn và sao Hoa ngữ?

Thương hiệu o bế Lisa, đối xử tệ với Lưu Diệc Phi?

Gần đây, Lưu Diệc Phi và Lisa cùng tham dự sự kiện do BVLGARI tổ chức tại Ý với tư cách đại sứ. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra khi netizen xứ tỷ dân phát hiện Lưu Diệc Phi có dấu hiệu bị thương hiệu này phân biệt đối xử so với Lisa. Theo đó, sau khi sự kiện khép lại, tài khoản MXH chính thức của Jean-Christophe Babin (Tổng giám đốc điều hành của BVLGARI) đã chia sẻ loạt ảnh bên các nghệ sĩ. Trong đó có 1 bức ảnh cho thấy Lưu Diệc Phi có lẽ đã bị chèn ép, phải ngồi khép nép, co rúm vai trên hàng ghế đầu đến mức tưởng chừng chẳng còn chỗ để thở.

Trái với tình cảnh chật chội của Lưu Diệc Phi, Lisa lại được ngồi với tư thế đầy thoải mái, rộng rãi và ánh đèn sự kiện dường như cũng đổ hết về phía thành viên BLACKPINK giúp cô sáng bừng trong ảnh tập thể. Không chỉ vậy, Lisa còn trở thành tâm điểm trong hàng loạt ảnh được CEO đăng tải. Điều này khiến netizen Trung Quốc bất mãn, chỉ trích BVLGARI thiếu tôn trọng, phân biệt đối xử giữ các đại sứ. Họ cho rằng thương hiệu này đang lăng xê và thiên vị Lisa quá mức, ghẻ lạnh nàng tiểu hoa đán 85 đình đám của Cbiz.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi ngồi chật chội, co rúm vai trên hàng ghế đầu làm dấy lên tranh cãi "thần tiên tỷ tỷ" bị phân biệt đối xử

Đáng nói là đây không phải lần đầu tiên Lưu Diệc Phi bị thương hiệu này và Tổng giám đốc điều hành của BVLGARI ngó lơ. Tại sự kiện diễn ra vào năm 2023, Jean-Christophe Babin thậm chí cắt luôn Lưu Diệc Phi ra khỏi ảnh nhóm mà ông đăng lên Instagram.

Với việc người đứng đầu thương hiệu nhiều lần có hành động ghẻ lạnh "thần tiên tỷ tỷ", netizen xứ tỷ dân cho rằng minh tinh hạng A nên cân nhắc không tiếp tục giữ tư cách đại sứ của BVLGARI sau khi hợp đồng kết thúc. Với danh tiếng và địa vị của Lưu Diệc Phi, cô dư sức tìm kiếm 1 thương hiệu đẳng cấp ngang hàng BVLGARI để trở thành gương mặt đại diện toàn cầu.

Trên trang Instagram chính thức của BVLGARI (bên trái) và CEO thương hiệu (bên phải), liên tục cập nhật hình ảnh của Lisa trong sự kiện

Cùng là sao hạng A, vì sao Lưu Diệc Phi lại thua thiệt trước Lisa?

Lưu Diệc Phi và Lisa đều là "nàng thơ" của BVLGARI. Họ mang danh phận đại sứ toàn cầu, có thể nói là ngang hàng nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt khiến BVLGARI phải ưu ái Lisa hơn Lưu Diệc Phi nằm ở độ phủ sóng toàn cầu, giá trị truyền thông của 2 nữ nghệ sĩ. Lisa hiện là idol Kpop thống trị thị trường quốc tế, với sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Những sự kiện cô tham dự như Coachella hay Met Gala đều nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Trong khi tên tuổi của Lưu Diệc Phi chỉ phổ biến ở thị trường giải trí châu Á. Do đó, việc BVLGARI để Lisa "chiếm sóng" cũng đều dễ hiểu bởi mục đích của họ là "toàn cầu hóa" sự kiện của mình.

Hơn nữa, Lisa là người gia nhập BVLGARI trước Lưu Diệc Phi, nên vị thế của nữ idol có phần nhỉnh hơn. Tuy danh phận giống nhau, nhưng đãi ngộ của mỗi nghệ sĩ ở các thương hiệu luôn là khác nhau. Theo tờ Sina, các thương hiệu cao cấp không hề đối xử với các ngôi sao theo kiểu "cào bằng". Cùng là đại sứ, nhưng nếu Lisa vượt trội hơn Lưu Diệc Phi về mặt giá trị, có thể giúp thương hiệu phát triển về cả mặt hình ảnh lẫn lợi nhuận, thành viên nhóm BLACKPINK dĩ nhiên sẽ được đối xử khác biệt.

So về độ nổi tiếng toàn cầu, Lưu Diệc Phi phải chào thua Lisa

Thực tế, không chỉ BVLGARI mà Dior cũng có đãi ngộ khác biệt với các đại sứ. Năm 2023, showbiz xứ tỷ dân từng bùng nổ tranh cãi Dior o bế sao Hàn, ghẻ lạnh sao Hoa ngữ. Nguyên nhân đến từ việc, Chương Tử Di và Lưu Vũ Hân phải xếp hàng vào show như các khách mời bình thường. Thậm chí đại hoa đán họ Chương còn phải tự chi trả toàn bộ chi phí thuê khách sạn. Suốt cả show diễn, giám đốc nhãn hàng không hề ra tiếp đón hay chào hỏi các ngôi sao đến từ Trung Quốc.

Khác với tình cảnh hẩm hiu của Chương Tử Di hay Lưu Vũ Hân, Jisoo (BLACKPINK) lại được kẻ đón người đưa, lo từ A đến Z như "bà hoàng". Nữ thần tượng Kpop đến nơi tổ chức show bằng xe riêng do nhà mốt sắp xếp, giám đốc của nhãn hàng cũng đích thân ra đón cô. Tại hàng ghế đầu của show, Jisoo ngồi gần tỷ phú Bernard Arnault.

Tương tự trường hợp Lưu Diệc Phi, Chương Tử Di hay Lưu Vũ Hân ở thời điểm đó cũng không thể so kè về độ nổi tiếng lẫn độ phủ sóng rộng khắp thế giới với Jisoo. Không chỉ vậy, ngoài giá trị truyền thông, kể từ khi nhận danh hiệu đại sứ toàn cầu, Jisoo cũng góp phần nâng mức lợi nhuận của Dior từ 1.885 tỷ đồng (năm 2021) lên 3.790 tỷ đồng (năm 2022). Với những lợi ích mà chị cả nhóm BLACKPINK mang lại, đãi ngộ và sự nghênh đón của Dior dành cho Jisoo cũng phải nhỉnh hơn, nồng hậu và chu đáo hơn so với các đại sứ khác hay bạn thân nhãn hàng.

Chương Tử Di phải tự chi trả chi phí, ngồi nép ở 1 góc như những ngôi sao kém tiếng trong sự kiện của Dior

Lưu Vũ Hân xếp hàng dự show như các khách mời bình thường

Ngược lại Jisoo được các giám đốc quyền lực của Dior và tập đoàn LVMH đón chào. Cô được ngồi hàng ghế đầu cùng những gương mặt danh tiếng nhất

