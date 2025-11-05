Tại showbiz Trung Quốc, đời sống tình cảm của Lưu Diệc Phi luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Kể từ khi chia tay tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, "thần tiên tỷ tỷ" chưa công khai hẹn hò thêm bất kỳ ai. Đến tháng 9/2024, Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn yêu đương với mỹ nam kém 9 tuổi Vu Thích. 1 tài khoản MXH cho biết đã nhìn thấy minh tinh hàng đầu và Vu Thích cùng đi xem phim A Lạp Thái Của Tôi tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau khi kết thúc buổi xem phim, cả hai cùng trở về khu biệt thự ở Lệ Đô của Lưu Diệc Phi. Dù chưa rõ thực hư ra sao, song cư dân mạng phản đối dữ dội mối quan hệ này, mong Lưu Diệc Phi tránh xa người có đời tư phức tạp và tai tiếng như Vu Thích.

Đến ngày 4/11, người trong giới đã tiết lộ sự thật đằng sau mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Vu Thích. Theo tìm hiểu của tờ Sohu, minh tinh sinh năm 1987 chưa từng "ngã vào lưới tình" hay có liên hệ riêng với đàn em kém 9 tuổi. Nguồn tin cho biết Lưu Diệc Phi thực tế là đối tượng bị Vu Thích lợi dụng. Sau khi có cơ hội vàng hợp tác với "thần tiên tỷ tỷ", phía Vu Thích đã chi không ít tiền mua bài tung tin nam diễn viên này hẹn hò Lưu Diệc Phi trên mạng với mục đích gây chú ý.

Nguồn tin trong giới cho biết Lưu Diệc Phi chưa từng tìm hiểu, hẹn hò Vu Thích. Tin đồn tình ái của cả hai là do phía nhà trai cố tình tung ra để gây chú ý

Người trong giới cũng tiết lộ hiện tại Lưu Diệc Phi vẫn độc thân, không áp lực trong việc tìm người yêu và Vu Thích chưa bao giờ là "đối tượng" lọt vào mắt xanh của nữ diễn viên. "Lưu Diệc Phi không hề để tâm đến Vu Thích. Tiêu chuẩn của cô ấy rất cao và Vu Thích phải không người phù hợp", nguồn tin nói.

Năm 2023, Lưu Diệc Phi và Vu Thích tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình kỷ niệm 100 năm của hãng Disney - Wish. Lần đầu làm việc cùng nhau nhưng cặp sao sớm trở nên thân thiết. Netizen còn soi được khoảnh khắc Lưu Diệc Phi thân mật khoác vai Vu Thích khi chụp ảnh cùng nhau.

Trong khi đó, Vu Thích lại gây chú ý khi gia nhập hội "chỉ follow mình chị" khi theo dõi Lưu Diệc Phi trên Weibo. Lưu Diệc Phi cũng là sao nữ duy nhất Vu Thích follow dù trước đó anh từng quay phim chung với không ít mỹ nhân. Sự tự nhiên và thoải mái của cặp sao khi ở bên nhau làm dấy lên nghi vấn họ nảy sinh tình cảm và đã bí mật hẹn hò sau lần hợp tác nói trên.

Năm 2023, cặp sao cùng nhau lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Wish của Disney

Vu Thích được phát hiện chỉ follow duy nhất sao nữ là Lưu Diệc Phi trên MXH

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi thân mật khoác vai Vu Thích khi cùng chụp ảnh

Vu Thích, anh sinh năm 1996. Tên tuổi của nam diễn viên được chú ý sau thành công của phim điện ảnh Phong thần tam bộ khúc (hay còn gọi là Phong thần). Thành công của tác phẩm giúp tên tuổi Vu Thích vụt sáng, có nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp như đóng Trường không chi vương cùng Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ, cùng Lưu Diệc Phi thuyết minh cho phim kỷ niệm 100 năm Disney - Wish. Ngoài ra, anh còn trở thành gương mặt nghệ sĩ xuất hiện trong gần 30 tạp chí lớn nhỏ khác nhau chỉ trong năm 2023.

Năm 2024, Vu Thích bị đàn chị Trương Vũ Kỳ tố cáo trên show truyền hình hành vi "bắt cá nhiều tay", dựa hơi phú bà lắm tiền nhiều quyền trong giới để thăng tiến. Vụ việc khiến danh tiếng của Vu Thích ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay lập tức, anh bị đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cắt tiết mục biểu diễn, hứng làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Dù dính đòn trừng phạt, Vu Thích chỉ im ắng một thời gian để chờ sự việc qua đi. Nhờ thế lực chống lưng mạnh, nam diễn viên thuận lợi quay lại showbiz, dự sự kiện và quay phim như chưa có gì xảy ra. Do đó, anh bị mỉa mai là "con ruồi đập mãi vẫn không chết" ở Cbiz.

Vu Thích là mỹ nam 9X có đời tư tai tiếng nhất Cbiz. Anh bị đàn chị Trương Vũ Kỳ bóc phốt, tố cáo anh "cắm sừng" cô

