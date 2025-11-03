Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản được Lưu Diệc Phi

Bao năm qua, Lưu Diệc Phi vẫn xứng danh "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa ngữ - biểu tượng của vẻ đẹp thanh khiết, kiêu sa và thần thái khó ai có thể thay thế. Mới đây, cô một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi xuất hiện tại sự kiện thời trang danh giá Vogue Thịnh Điển 2025. Trong thiết kế váy quây trễ vai được điểm xuyết hoa nổi 3D tinh xảo, Lưu Diệc Phi tựa như bước ra từ một bức họa cổ: mềm mại, tao nhã nhưng vẫn toát lên nét quyền quý. Mái tóc búi cao thanh lịch được cài cụm hoa baby trắng - xanh - tím càng khiến diện mạo của cô thêm phần mộng mị, đúng chất "tiên hoa" giữa đời thực. Chỉ vài khoảnh khắc xuất hiện, Lưu Diệc Phi đã chiếm trọn spotlight, trở thành tâm điểm được săn đón bậc nhất thảm đỏ.

Không chỉ khiến công chúng trầm trồ vì nhan sắc đỉnh cao và khí chất ngút ngàn, cô còn vô tình khơi dậy một trào lưu làm đẹp mới: hoa baby cài tóc. Hình ảnh "tiên hoa" của Lưu Diệc Phi nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội Trung Quốc, khiến xu hướng này bùng nổ mạnh mẽ đặc biệt trên các nền tảng Douyin và Xiaohongshu.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi khi xuất hiện tại Vogue Thịnh Điển ngày 23/10 vừa qua

Cận cảnh tóc hoa baby đang viral của Lưu Diệc Phi

Hoa cài tóc vốn không phải trào lưu xa lạ, nhưng kiểu tóc búi cao thanh lịch kết hợp nhành hoa baby làm điểm nhấn thì Lưu Diệc Phi lại chính là người thổi làn gió cho xu hướng bùng nổ. Netizen xứ Trung nhận xét rằng Lưu Diệc Phi đã nâng tầm những bông hoa baby mong manh thành món trang sức làm đẹp mang giá trị thẩm mỹ cao. Sau khi cô xuất hiện tại Vogue Thịnh Điển, các cửa hàng thủ công mỹ nghệ lập tức bắt tay tạo ra hàng loạt kẹp tóc, trâm cài và vòng hoa lấy cảm hứng từ tạo hình của cô. Thay vì chỉ dùng tông trắng thuần, các thiết kế mới được phối thêm sắc xanh và tím để tái hiện chính xác bảng màu mà Lưu Diệc Phi đã sử dụng.

Hiệu ứng lan tỏa mạnh đến mức nhiều người nuôi thú cưng cũng trang trí cho mèo, thỏ của mình bằng những chùm hoa baby nhỏ xinh. Trong khi đó, các cô dâu lại chọn kiểu tóc hoa baby làm phong cách cưới cho mùa thu đông năm nay. Trên mạng xã hội, những bài đăng với tiêu đề như "giáo trình tóc hoa baby Lưu Diệc Phi" hay "cách cài tóc hoa baby" liên tục xuất hiện, thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ - minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng khó tin của "thần tiên tỷ tỷ" trong giới làm đẹp.

Hiệu ứng Lưu Diệc Phi lan toả mạnh mẽ với trend hoa baby cài tóc