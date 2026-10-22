Đặt cạnh Lưu Diệc Phi, nữ phụ Ngọc Điệm Thu bị chê chưa đủ khí chất

Sau khi Ngọc Điệm Thu lên sóng, vai Đào Tử Nghi do Quách Vũ Hân đảm nhận khiến khán giả nhớ đến Bạch Tú Châu của Lưu Diệc Phi trong Kim Phấn Thế Gia. Cả 2 đều là tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, phải lòng nam chính nhưng không có được tình yêu như mong muốn. Tuy nhiên, Quách Vũ Hân lại bị đánh giá kém xa đàn chị, dù Bạch Tú Châu là vai diễn đầu tay của Lưu Diệc Phi khi cô mới 14 tuổi và chưa có kinh nghiệm diễn xuất.

Trong Kim Phấn Thế Gia, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh tú, vóc dáng cao ráo cùng những bộ váy kiểu Tây và mái tóc xoăn cổ điển. Tạo hình giúp cô toát lên khí chất của một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Dù diễn xuất khi ấy còn non nớt và lời thoại đôi chỗ chưa tự nhiên, nữ diễn viên vẫn thể hiện được nét kiêu kỳ pha lẫn sự ngây thơ của Bạch Tú Châu.

Nhân vật có thể bướng bỉnh, ghen tuông và cố chấp khi yêu nhưng không khiến người xem chỉ cảm thấy khó chịu. Sự ngang ngạnh của Bạch Tú Châu vẫn mang nét hồn nhiên của một cô gái trẻ chưa trưởng thành trong tình cảm. Khi nhận ra tình yêu không thể níu giữ, cô cũng đủ dứt khoát để bước đi. Chính sự kết hợp giữa vẻ kiêu hãnh, nét đáng yêu và lòng tự trọng khiến nhân vật trở nên sống động.

Trong khi đó, Đào Tử Nghi của Quách Vũ Hân cũng có xuất thân hiển hách, nhan sắc nổi bật và tính cách mạnh mẽ. Cô hết lòng yêu Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) nhưng dần trở nên cố chấp khi tình cảm không được đáp lại. Nhân vật vốn có nhiều đất diễn để thể hiện sự chuyển biến từ một tiểu thư kiêu kỳ thành người cô gái bị tình yêu và ghen tuông chi phối.

Quách Vũ Hân được đầu tư nhiều trang phục đẹp mắt, kiểu tóc hiện đại, thậm chí có tạo hình gợi nhớ đến Bạch Tú Châu. Đáng tiếc, vấn đề nằm ở cách cô thể hiện nhân vật. Trong những cảnh tức giận hay ghen tuông, Quách Vũ Hân thường xuyên trợn mắt, bĩu môi, chống nạnh và lớn tiếng. Những biểu cảm có phần cường điệu khiến Đào Tử Nghi thiếu vẻ đài các, đôi lúc giống một người đang cố tỏ ra đanh đá hơn là tiểu thư lớn lên trong nhung lụa.

Sự khác biệt càng rõ khi Quách Vũ Hân đứng cạnh những nữ diễn viên khác của Ngọc Điệm Thu. Ngay cả khi diện trang phục cầu kỳ và đeo trang sức đắt tiền, cô vẫn chưa tạo được phong thái sang trọng tự nhiên. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi chỉ cần những cử chỉ và ánh mắt vừa đủ đã thể hiện được sự kiêu kỳ của Bạch Tú Châu. Một bên khiến khán giả nhìn thấy tính cách nhân vật, bên còn lại đôi lúc để lộ cảm giác đang cố diễn cho ra vẻ tiểu thư.

Quách Vũ Hân vốn xuất thân từ dòng phim ngắn, nơi những tình huống kịch tính và cảm xúc mạnh thường được đẩy lên nhanh để giữ chân người xem. Lối diễn này có thể phù hợp với nhịp phim ngắn nhưng dễ tạo cảm giác quá tay khi chuyển sang phim dài, vốn đòi hỏi sự tiết chế và những biến chuyển tâm lý tinh tế hơn. Quách Vũ Hân đã dành nhiều công sức chuẩn bị cho vai diễn nhưng kết quả vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục.

Tất nhiên, Lưu Diệc Phi cũng không có diễn xuất hoàn hảo ngay từ vai đầu tay. Điểm khác biệt là cô sở hữu khí chất phù hợp với Bạch Tú Châu, giúp nhân vật có sức sống ngay cả khi kỹ thuật diễn xuất còn hạn chế. Sau nhiều năm, hình tượng tiểu thư dân quốc của cô vẫn được nhắc lại như một dấu ấn khó thay thế. Còn với Quách Vũ Hân, Đào Tử Nghi cho thấy rằng tạo hình đẹp và biểu cảm mạnh chưa đủ để tạo nên một tiểu thư đáng nhớ, điều quan trọng hơn vẫn là thần thái tự nhiên và khả năng tiết chế khi diễn xuất.