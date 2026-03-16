Lưu Diệc Phi “độc toàn thân” suốt 8 năm sau khi chia tay nam thần Hàn Quốc

Lưu Diệc Phi là một trong những sao nữ “đắt giá” bậc nhất Cbiz hiện nay, không chỉ sở hữu nhan sắc gây thương nhớ mà còn có giá trị thương mại cực khủng. Sự nghiệp thành công, đời tư của người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Được biết, đã 8 năm kể từ ngày chia tay với nam thần Hàn Quốc Song Seung Hun, “thần tiên tỷ tỷ” mãi vẫn chưa công khai hẹn hò với ai khác. Từng có quãng thời gian, trên mạng xã hội rộ lên tin đồn Lưu Diệc Phi rơi vào lưới tình với một nhiếp ảnh gia nhưng thông tin này đã bị phủ nhận.

Giờ đây, đời tư của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán khi paparazzi trứ danh Cbiz Lưu Đại Chùy lên tiếng tiết lộ về vấn đề tình cảm của “thần tiên tỷ tỷ”. Lưu Đại Chùy tuyên bố, gã đã theo đuôi Lưu Diệc Phi rất nhiều lần nhưng không bắt được bất cứ bằng chứng hẹn hò nào của nữ diễn viên.

Phần lớn thời gian, người đẹp luôn kè kè bên mẹ đi dạo phố, dường như chẳng hề có mối quan hệ thân mật với bất cứ người khác phái nào. Chính vì vậy, paparazzi tứ danh Cbiz cho rằng, Lưu Diệc Phi vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau khi chia tay với Song Seung Hun. Điều này khiến dân tình vô cùng tò mò, thậm chí nhiều người còn đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ Lưu Diệc Phi vẫn “chấp niệm” với người cũ?”.

Paparazzi xứ Trung cho biết, Lưu Diệc Phi không hẹn hò với ai suốt 8 năm qua (Ảnh: Sina).

Mỗi khi ra ngoài, tỉ lệ nữ diễn viên đi cùng với mẹ lên tới 90% (Ảnh: QQ).

Tính đến thời điểm này, Song Seung Hun vẫn là mối tình duy nhất mà Lưu Diệc Phi công khai thừa nhận. Họ “phim giả tình thật” khi cùng hợp tác trong bộ phim Tình Yêu Thứ Ba và mối tình Hoa - Hàn này được công chúng "chèo thuyền" nhiệt tình.

Chẳng những xứng đôi vừa lứa về ngoại hình, Song Seung Hun còn là hình mẫu bạn trai lý tưởng, khiến những người hâm mộ khó tính của Lưu Diệc Phi cũng phải gật gù đồng ý. Nam diễn viên từng gây bão trên toàn châu Á với siêu phẩm Trái Tim Mùa Thu và là cái tên tiêu biểu trong làn sóng Hallyu. Không chỉ đẹp trai, diễn giỏi, Song Seung Hun còn xuất thân trong gia đình giàu có, bố mẹ là doanh nhân thành đạt, có công ty riêng tại Hàn Quốc. Bản thân anh cũng có con mắt đầu tư tinh đời, được coi là "trùm quản lý tài sản", "đại gia ngầm" của showbiz Hàn Quốc.

Sau khi bên nhau, Song Seung Hun thường xuyên tuyên truyền giúp bạn gái trên các tài khoản mạng xã hội và chẳng ngại khoe hạnh phúc với công chúng. Anh từng thổ lộ bản thân rất nghiêm túc trong mối quan hệ này "hẹn hò với mục tiêu kết hôn", muốn tiến thêm bước nữa với Lưu Diệc Phi.

Cặp đôi Hoa - Hàn rất được lòng công chúng (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm gắn bó, cặp trai tài gái sắc đã tuyên bố chia tay vào năm 2018 với lý do lịch trình bận rộn, ít thời gian bên nhau khiến netizen vô cùng ngỡ ngàng. Trang QQ cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun chia tay là do “đúng người, sai thời điểm”. Bởi lẽ, Song Seung Hun hơn Lưu Diệc Phi 11 tuổi. Lúc họ bên nhau, nam thần xứ Hàn đang mong mỏi về ngôi nhà và những đứa trẻ, hi vọng sớm được rước nàng về dinh. Thế nhưng lúc ấy, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi đang trên đà phát triển, đang mải mê với dự án phim Hollywood. Cô muốn chuyên tâm vào sự nghiệp, chưa muốn làm vợ, làm mẹ. Đã yêu xa lại còn khác biệt về quan điểm sống, cặp đôi chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Nhiều người suy đoán, Lưu Diệc Phi vẫn lưu luyến mối tình dang dở này nên mới mãi chưa vừa mắt với ai, suốt 8 năm qua không hề có bước tiến mới trong tình cảm. Tuy nhiên, thực hư thế nào có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được.

Nhiều người suy đoán Lưu Diệc Phi chưa quên được tình cũ (Ảnh: QQ).

Hiện tại, Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun đã chia tay được 8 năm, sự nghiệp của “thần tiên tỷ tỷ” cũng ngày càng đi lên với chuỗi những tác phẩm cực hot như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng…

Không chỉ vậy, cô còn là “con cưng” của các nhãn thời trang đình đám, là đại sứ toàn cầu của những nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu như LV, Bulgari. Dù hơi tiếc nuối vì Lưu Diệc Phi vẫn chưa tìm được “ý trung nhân” nhưng người hâm mộ đều tôn trọng lựa chọn và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người đẹp.

Tình duyên chưa có gì tiến triển nhưng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi lại lên hương rực rỡ (Ảnh: Sina).

Nguồn: QQ