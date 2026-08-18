Có những điểm đến không khiến người ta háo hức vì hàng loạt trò chơi giải trí hay những góc "check-in" thời thượng. Thay vào đó, sức hút đến từ cảm giác bình yên khi đứng giữa thiên nhiên, từ câu chuyện lịch sử phía sau từng tảng đá, dòng suối và từ cảm giác được sống chậm lại giữa núi rừng. Suối Lê Nin ở Pác Bó là một nơi như thế.

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã đăng tải loạt ảnh cùng mẹ tại địa danh nổi tiếng này với dòng trạng thái gợi nhớ câu thơ quen thuộc: "Sáng ra bờ suối, tối vào hang". Không chỉ ghi điểm bởi vẻ đẹp giản dị của hai mẹ con, bộ ảnh còn khiến nhiều người muốn lên kế hoạch đến Cao Bằng ngay khi có dịp.

Nguồn: Lương Thùy Linh

Không phải ngẫu nhiên Suối Lê Nin luôn nằm trong danh sách "phải đến một lần" khi tới Cao Bằng

Nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Suối Lê Nin từ lâu đã là một trong những biểu tượng của du lịch Cao Bằng. Dòng suối nổi tiếng với màu nước xanh ngọc đặc trưng, trong đến mức có thể nhìn rõ từng viên đá dưới đáy và đàn cá bơi lội ngay sát bờ. Bao quanh là núi rừng Đông Bắc hùng vĩ, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa rất đỗi yên bình.

Đây cũng là nơi gắn liền với quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc sau khi trở về Tổ quốc năm 1941. Câu thơ "Sáng ra bờ suối, tối vào hang" mà Lương Thùy Linh nhắc lại chính là những dòng trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó, khắc họa cuộc sống giản dị nhưng đầy nghị lực giữa núi rừng cách mạng.

Có lẽ cũng vì thế mà khi đứng trước Suối Lê Nin, nhiều người thường có cảm giác rất khác so với những điểm du lịch thông thường. Không khí ở đây đủ yên để người ta muốn đi chậm, nói nhỏ và dành nhiều thời gian ngắm nhìn thiên nhiên hơn là vội vàng chụp vài bức ảnh rồi rời đi.

Nguồn: Lương Thùy Linh

Một chuyến đi rất hợp với những người đã bước qua tuổi 40

Loạt ảnh của Lương Thùy Linh gây thiện cảm không chỉ vì cảnh đẹp mà còn bởi cô chọn đồng hành cùng mẹ. Với nhiều người, sau tuổi 40, những chuyến đi dần mang ý nghĩa khác. Không còn quá đặt nặng chuyện phải check-in thật nhiều hay chinh phục những điểm đến nổi tiếng, điều được ưu tiên lại là khoảng thời gian bên người thân và cảm giác được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Pác Bó là nơi khá phù hợp với kiểu du lịch ấy. Con đường tham quan không quá phức tạp, không gian trong lành, nhiều cây xanh và đặc biệt là rất nhiều góc ngồi ngắm cảnh. Chỉ cần dạo quanh dòng suối, ghé thăm bàn đá nơi Bác Hồ từng làm việc, hang Cốc Bó hay núi Các Mác là cũng đủ để chuyến đi kéo dài vài giờ mà không hề thấy vội vàng.

Nhiều du khách từng chia sẻ rằng điều họ nhớ nhất sau khi rời Pác Bó không phải là những bức ảnh mang về, mà là cảm giác thư thái hiếm có giữa tiếng nước chảy, tiếng chim rừng và bầu không khí mát lành quanh năm.

Nguồn: Lương Thùy Linh

Không chỉ là địa danh lịch sử, đây còn là "viên ngọc xanh" của Đông Bắc

Trong nhiều năm, Suối Lê Nin được ví như một "viên ngọc xanh" giữa đại ngàn Cao Bằng. Màu nước xanh lục lam gần như giữ nguyên quanh năm, tạo nên vẻ đẹp rất riêng mà ít dòng suối nào ở Việt Nam có được. Những ngày nắng, mặt nước phản chiếu ánh sáng khiến cả dòng suối như phát sáng giữa núi rừng. Chính vẻ đẹp này đã khiến nơi đây ngày càng thu hút nhiều du khách trẻ, bên cạnh những người tìm đến để khám phá các giá trị lịch sử.

Điều đáng quý là khu vực này vẫn giữ được sự nguyên sơ nhờ ý thức bảo tồn của địa phương và du khách. Việc tắm suối hay xả rác đều được hạn chế để bảo vệ cảnh quan tự nhiên cũng như giá trị của khu di tích.

Nhìn bức ảnh Lương Thùy Linh chụp cùng mẹ giữa khung cảnh xanh mát của Pác Bó, nhiều người chợt nhận ra một điều khá quen thuộc. Khi còn trẻ, chúng ta thường chọn điểm đến vì nó nổi tiếng. Nhưng càng trưởng thành, lý do để lên đường đôi khi chỉ đơn giản là muốn dành thêm thời gian cho gia đình.

Suối Lê Nin không phải nơi có những khu vui chơi náo nhiệt hay những dịch vụ nghỉ dưỡng xa hoa. Thứ nơi này mang lại là cảm giác bình yên, là cơ hội để tạm rời nhịp sống vội vã và nhớ rằng vẫn có những vùng đất khiến con người muốn sống chậm hơn một chút.

Có lẽ đó cũng là lý do chuyến đi của Lương Thùy Linh nhận được nhiều sự đồng cảm. Không chỉ là một bộ ảnh đẹp, đó còn gợi nhắc về kiểu du lịch mà nhiều người ở độ tuổi 40 trở đi bắt đầu tìm kiếm: Không cần quá nhiều lịch trình dày đặc, chỉ cần một nơi đủ xanh, đủ yên và có những người mình yêu thương cùng đồng hành. Và nếu đang tìm một điểm đến như thế, Suối Lê Nin ở Pác Bó, Cao Bằng chắc chắn là cái tên rất đáng để đưa vào danh sách.