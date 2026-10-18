Lương Thế Thành tuyên bố “cho mẹ Diễm ra rìa” sau khi đón con gái thứ hai, nhìn khoảnh khắc bên 2 con mới thấy ông bố mê con đến mức nào

Mới đây, diễn viên Lương Thế Thành khiến cộng đồng mạng bật cười khi đăng tải bức ảnh ôm con gái mới sinh Rosie bên cạnh con trai lớn. Nam diễn viên hài hước viết: "Hôm nay xin phép cho mẹ Diễm ra rìa, chỉ có 3 cha con chúng ta mà thôi. Ôi những thiên thần của ba thật đáng yêu, ba yêu các con nhiều nhất trên trái đất này". Lời nhắn ngọt ngào nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi trước đó, bà xã Thúy Diễm cũng chia sẻ loạt ảnh gia đình chào đón thành viên mới.

Nguồn: Lương Thế Thành

Trong bức ảnh, Lương Thế Thành và con trai áp trán vào nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ bên em bé đang ngủ ngoan trong vòng tay bố. Khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy tình cảm khiến nhiều người thích thú. Cậu con trai lớn cũng xuất hiện với vẻ gần gũi, dịu dàng bên em gái nhỏ, tạo nên hình ảnh gia đình ấm áp.

Lương Thế Thành hết mực yêu chiều các con

Từ khi Rosie chào đời, Lương Thế Thành và Thúy Diễm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên của gia đình có thêm thành viên mới. Trong loạt ảnh được đăng tải, nam diễn viên bế con gái đầy nâng niu, còn Thúy Diễm ở bên cạnh ngắm nhìn hai cha con. Nữ diễn viên gọi Rosie là "nụ hoa hồng nhỏ xinh yêu dấu của ba mẹ", kèm những biểu tượng trái tim và lời nhắn ngọt ngào.

Nguồn: Lương Thế Thành

Trước đó, Lương Thế Thành cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình đón công chúa nhỏ tại bệnh viện. Nam diễn viên viết rằng đây là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất khi gia đình được chào đón Rosie và được ôm em bé vào lòng.

Những chia sẻ liên tiếp cho thấy niềm vui của nam diễn viên trong những ngày đầu làm bố của hai con. Nếu trước đây, khán giả quen với hình ảnh Lương Thế Thành trên màn ảnh, thì ở đời thường, anh lại thường xuyên khiến người hâm mộ chú ý bởi những khoảnh khắc gần gũi bên gia đình.

Thúy Diễm "ra rìa" nhưng gia đình càng thêm viên mãn

Câu nói "cho mẹ Diễm ra rìa" thực chất chỉ là lời trêu đùa đáng yêu của Lương Thế Thành khi muốn dành trọn khoảnh khắc riêng cho hai con. Trong loạt ảnh gia đình, Thúy Diễm vẫn hiện diện bên chồng và các con với vẻ dịu dàng, hạnh phúc.

Nguồn: Lương Thế Thành

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vẫn thường nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cách chia sẻ cuộc sống gia đình tự nhiên, gần gũi. Việc đón thêm thành viên mới đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, đồng thời mở ra hành trình mới cho cả hai trong vai trò cha mẹ của hai con.

Đối với nhiều gia đình, sự xuất hiện của em bé thứ hai không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo nên những thay đổi trong nhịp sống thường ngày. Anh chị lớn học cách chia sẻ sự quan tâm của cha mẹ, còn người lớn có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ khi chứng kiến các con lớn lên bên nhau.

Với Lương Thế Thành, có lẽ lúc này, niềm hạnh phúc đơn giản nhất chính là được ôm cô con gái nhỏ trong tay, nhìn con trai lớn vui vẻ bên em và tận hưởng những ngày đầu tiên của gia đình có thêm một thành viên. Còn Thúy Diễm, dù bị chồng trêu là "ra rìa", vẫn là người cùng anh tạo nên tổ ấm nhỏ đang ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương.