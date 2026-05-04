Niềm vui của tuổi 30 (hoặc 31) thường sẽ không giống niềm vui của tuổi 20, bạn công nhận không? Cứ thử nghĩ lại mình của thời sinh viên hoặc mới đi làm là biết, lúc ấy đi trà đá, đi ăn xiên bẩn cùng chúng bạn là đã thấy vui lắm rồi. Lúc nào hết tiền thì gặp nhau ngoài công viên, ngồi tán phét cả buổi vẫn thấy "quá đã". Còn giờ khi đã sắp sửa U40 - con số mà chính bản thân nhiều khi nghĩ tới cũng giật mình, không ít người lại thấy niềm vui hay cảm giác thư giãn luôn đi cùng với việc… tốn tiền.

31 tuổi rồi, đi ăn xiên bẩn không thấy vui nữa, buffet hải sản thì may ra!

31 tuổi rồi, bạn bè phải thân lắm mới muốn gặp, mà nhiều khi còn tranh thủ rủ nhau đi massage, đi gội đầu dưỡng sinh kết hợp tâm sự, chứ thời gian đâu mà lêu hêu cà phê với bêu nắng, hóng gió ngoài công viên nữa.

Đó là chia sẻ của Thu Hoài (sinh năm 1995) về những "sự thay đổi nho nhỏ" của bản thân khi nghĩ về việc hưởng thụ, thư giãn. Cô thừa nhận hiện tại, niềm vui với cô là thứ không thể miễn phí mà có được.

Tiêu tiền để thư giãn, mình thấy đáng là được!

Thu Hoài làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, ở tuổi 31, cô cũng đã lên làm quản lý. Vậy là đủ hiểu công việc bận rộn và áp lực thế nào. Đổi lại là mức thu nhập "cũng đủ" để sống hưởng thụ. Thu Hoài không ngại tiết lộ con số trung bình khoảng 40-50 triệu/tháng.

Với mức thu nhập như vậy, trung bình hàng tháng, Thu Hoài dành ra khoảng 6-7 triệu để mua hoa về cắm với đi gội đầu dưỡng sinh. Cô gọi đó là chi phí thư giãn, tương đương khoảng 12 - 17,5% thu nhập.

"Mình cắm hoa chẳng đẹp, cũng không có thời gian đi học hay tham gia các workshop dạy cắm hoa nhưng trong nhà không lúc nào thiếu hoa cả. Chỉ đơn giản là mình thích thôi ấy, nhiều khi thấy mình cắm xấu điên lên nhưng lại vẫn vui lắm nên chưa bao giờ thấy tiền mua hoa, mua bình hoa là lãng phí cả.

Ngoài ra thì mình còn nghiện gội đầu dưỡng sinh nữa. Mỗi tuần 1 lần, tuần nào áp lực với mệt mỏi công việc quá thì 2 lần. Mình hay nằm vùng trên Facebook với Threads, đọc review các tiệm gội đầu dưỡng sinh rồi note lại địa chỉ để ghé thử" .

Mua hoa về cắm dù cắm không đẹp nhưng chỉ cần trong nhà có hoa là vui! (Ảnh: NVCC)

Thu Hoài chia sẻ và tiết lộ trung bình 1 tháng, nếu "chăm" lắm thì cô cũng chỉ tốn khoảng 3 triệu tiền đi gội đầu dưỡng sinh, thêm 3-4 triệu tiền mua hoa nữa, thế là đủ để "thư giãn". Ngoài 6-7 triệu chi phí "thư giãn" này ra, Thu Hoài gần như không chi tiêu mấy cho việc mua sắm linh tinh. Một phần vì bận rộn đến mức lười đặt hàng, lười đi lấy hàng và khui hàng; một phần vì cũng chẳng muốn không gian sống ngổn ngang nhiều đồ.

"Chắc mình qua tuổi thích dùng đồ rẻ và thích thử các phong cách khác nhau rồi. Giờ style ăn mặc ổn định, đi làm 4-5 bộ đồ tối giản, lịch sự chỉn chu là được. Đi chơi thì 2-3 bộ là đủ vì giờ cũng ít hẹn hò lắm, ngại trưng diện nữa. Có khi đi chơi cũng mặc đồ đi làm luôn, mình thấy chẳng sao. Túi xách hay giày dép cũng không phải đam mê của mình.

Tính ra giờ chỉ có mê mỗi hoa tươi với gội đầu dưỡng sinh thôi ấy, nên mình thấy chi 6-7 triệu/tháng cũng là hợp lý thôi. Tuổi này có ngồi ở nhà thì vẫn phải tiêu tiền mới thư giãn được, không có gì miễn phí cả" - Thu Hoài giải thích.

Tiêu chuẩn của tuổi 31: Không phải mức chi tiêu hay mức thu nhập mà là thứ này

Ngày đi làm, tối về nhà, cuối tuần thì ngủ: Đó là cách Thu Hoài miêu tả về cuộc sống độc thân ở tuổi 31. Không người yêu, không các mối quan hệ xã giao, bạn thân thì "có 3 đứa" và cô thấy rất ổn với điều đó.

"Xã giao theo kiểu gặp gỡ bàn chuyện công việc, mở rộng networking thì mình nghĩ là không nên để nó xâm phạm vào thời gian riêng của mình. Cứ ban ngày ban mặt mà gặp gỡ, còn tối với cuối tuần, mình chỉ muốn ở nhà thôi. Nếu có ra ngoài gặp gỡ ai đó, thì chỉ có thể là 3 đứa bạn thân.

Trước đây lúc 25-26 tuổi, mình không sống khép kín thế này, cũng bung xõa lắm. Ai hẹn cũng đi, cuộc vui nào cũng có mặt. Chắc nhiệt huyết ăn chơi dùng hết ở quãng đó rồi, nên giờ thấy ổn với việc ít bạn, ít mối quan hệ nhưng mối quan hệ nào cũng chất lượng là ổn" .

Ảnh minh họa

Thu Hoài chia sẻ và cho biết thêm: Ở tuổi này, cô không nghĩ mình còn đủ thời gian và năng lượng cho những cuộc gặp gỡ "vô thưởng vô phạt" để… nói xấu người này, bàn luận sau lưng người kia hay than chán xong rồi để đó, lần sau lại tiếp tục than đúng cái chuyện cũ ấy.

Bạn thân của Hoài, có người đã lập gia đình và có con nhỏ, đang quay cuồng với việc vừa làm mẹ, vừa giữ lấy sự nghiệp riêng. Có người mới ly hôn, đang dành thời gian một mình để quay về với chính bản thân, để hiểu mình hơn, để rút kinh nghiệm cho tương lai dù chẳng biết bao giờ thần Cupid mới lại để mắt tới. Và có người như Hoài - đang độc thân và thoải mái tận hưởng cuộc sống một mình.

"Ngày xưa mình nghĩ 1 hội bạn để mà thân thiết được với nhau, chắc chắn người này phải có rất nhiều điểm chung với người kia và với số còn lại, từ quan điểm sống đến mức chi tiêu, mức thu nhập, rồi cũng phải gặp gỡ tụ tập thường xuyên mới duy trì được tình bạn. Nhưng giờ nhìn lại hội bạn của chính mình, mới thấy hóa ra mỗi đứa 1 kiểu rồi.

Mình lương 40-50 triệu, còn bạn mình có khi cả trăm triệu hoặc hơn, nhưng cũng có người chỉ 20-25 triệu. Vậy mà vẫn thân lắm, vì có chung 1 thứ quan trọng nhất: Biết tập trung vào bản thân, chăm chút cuộc sống, không để mình tụt lại, gọi là có tư duy cầu tiến chắc là đúng. Thế nên dù 2-3 tháng mới gặp nhau 1 bữa, group chat chủ yếu là im lìm, bọn mình vẫn thân, không đứa nào bỏ lỡ những sự kiện highlight trong cuộc sống của nhau" - Thu Hoài kể.

Vậy đó, ít hơn mà chất hơn, việc gì cũng thế từ bạn bè, các mối quan hệ đến cả chuyện chi tiêu hưởng thụ, tuổi 31 thế là đẹp và chất ha!