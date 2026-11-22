Với những người có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, việc dành dụm được 1-2 triệu đồng mỗi tháng đôi khi đã là một thử thách. Không ít người đầu tháng đặt mục tiêu tiết kiệm, nhưng đến cuối tháng lại chẳng còn bao nhiêu trong tài khoản.

Điều đáng nói là tiền không chỉ mất đi vì những khoản chi lớn. Đôi khi, chính những món hàng vài chục nghìn, những đơn hàng được miễn phí vận chuyển hay các chương trình giảm giá liên tục mới là nguyên nhân khiến ngân sách bị bào mòn.

Một chiếc áo giảm từ 300.000 đồng xuống 199.000 đồng, một bộ mỹ phẩm mua hai tặng một, hay một đơn hàng chỉ cần mua thêm 50.000 đồng để được miễn phí vận chuyển... Tất cả đều tạo cảm giác người mua đang tiết kiệm. Nhưng nếu đó là những món đồ không thực sự cần thiết, số tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi lãng phí.

Với mức lương 10 triệu đồng, thay vì cố gắng ngừng mua sắm hoàn toàn, bạn có thể áp dụng 4 nguyên tắc dưới đây để vừa tận dụng được ưu đãi, vừa giữ lại nhiều tiền hơn mỗi tháng.

1. Chỉ mua những món đồ thực sự cần, dù giá giảm sâu đến đâu

Sai lầm phổ biến nhất khi săn hàng giảm giá là mua vì thấy rẻ, chứ không phải vì có nhu cầu.

Một chiếc váy giá gốc 500.000 đồng, giảm còn 250.000 đồng nghe có vẻ là món hời. Nhưng nếu trong tủ đã có nhiều chiếc váy tương tự và bạn gần như không mặc đến, khoản tiền 250.000 đồng ấy thực chất không giúp bạn tiết kiệm được đồng nào.

Trước mỗi đợt khuyến mãi, hãy kiểm tra lại những gì mình đang có. Chẳng hạn, dầu gội còn đủ dùng hai tháng thì chưa cần mua thêm chỉ vì đang giảm giá. Ngược lại, nếu nước giặt sắp hết và sản phẩm quen dùng đang có mức giá tốt, đây là thời điểm hợp lý để mua.

Một cách đơn giản là tự hỏi: "Nếu món đồ này không giảm giá, liệu mình có mua trong tháng này không?".

Nếu câu trả lời là không, tốt nhất hãy cân nhắc thêm trước khi thanh toán.

2. Ưu tiên sản phẩm sử dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng

Với thu nhập 10 triệu đồng/tháng, một món đồ có giá mua thấp chưa chắc đã giúp bạn tiết kiệm về lâu dài.

Ví dụ, một đôi giày giá 250.000 đồng nhưng chỉ sử dụng được vài tháng có thể không kinh tế bằng đôi giày 600.000 đồng có chất lượng tốt, phù hợp nhu cầu và dùng được trong vài năm.

Tương tự với quần áo, thay vì thường xuyên mua những thiết kế đang thịnh hành, hãy ưu tiên các món cơ bản, dễ phối và có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Nguyên tắc này cũng áp dụng cho đồ gia dụng. Những sản phẩm bền, dễ vệ sinh, ít phải thay thế thường giúp giảm chi phí phát sinh.

Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là mua món rẻ nhất, mà là chi phí thực tế cho mỗi lần sử dụng có hợp lý hay không.

Một món đồ 500.000 đồng được sử dụng 100 lần tương đương chi phí 5.000 đồng/lần. Trong khi đó, món đồ 200.000 đồng chỉ dùng 5 lần lại có chi phí tới 40.000 đồng/lần.

Cách tính này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên mua sắm quần áo, giày dép và đồ dùng cá nhân.

3. So sánh giá trước khi mua, đừng mặc định hàng online luôn rẻ hơn

Các sàn thương mại điện tử thường xuyên tung ra mã giảm giá, mã miễn phí vận chuyển và chương trình ưu đãi vào những ngày đặc biệt.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào mua online cũng rẻ hơn ngoài cửa hàng.

Một chai nước giặt có giá niêm yết 180.000 đồng, giảm còn 145.000 đồng trên sàn thương mại điện tử. Nhưng nếu cộng thêm phí vận chuyển 20.000 đồng, tổng chi phí sẽ là 165.000 đồng. Trong khi đó, siêu thị gần nhà có thể đang bán cùng sản phẩm với giá 155.000 đồng.

Bởi vậy, trước khi quyết định mua, nên so sánh giá cuối cùng sau khi áp dụng mọi ưu đãi, bao gồm cả phí vận chuyển và các điều kiện đi kèm.

Đặc biệt, không nên mua thêm sản phẩm chỉ để đạt mức đơn hàng tối thiểu được giảm giá. Việc chi thêm 100.000 đồng để nhận mã ưu đãi 30.000 đồng không phải lúc nào cũng là một lựa chọn khôn ngoan.

Với các mặt hàng sử dụng thường xuyên như giấy vệ sinh, nước giặt hay dầu gội, bạn có thể theo dõi giá trong vài tuần để nhận biết đâu là mức giảm thực sự đáng mua.

4. Lập danh sách mua sắm và giới hạn ngân sách ngay từ đầu tháng

Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất đối với người có thu nhập 10 triệu đồng.

Thay vì mở ứng dụng mua sắm rồi mới xem mình muốn mua gì, hãy xác định danh sách và ngân sách trước khi bắt đầu.

Chẳng hạn, mỗi tháng bạn dành tối đa 700.000 đồng cho các khoản mua sắm cá nhân và đồ dùng cần thay thế. Nếu tháng này không phát sinh nhu cầu, khoản tiền còn lại có thể chuyển sang tiết kiệm.

Một cách khác là áp dụng quy tắc chờ 48 giờ với những món đồ không thiết yếu. Khi nhìn thấy sản phẩm hấp dẫn, hãy thêm vào giỏ hàng nhưng chưa thanh toán ngay. Sau hai ngày, nếu vẫn thấy thực sự cần thiết và ngân sách cho phép, bạn mới quyết định mua.

Khoảng thời gian này giúp hạn chế đáng kể những quyết định chi tiêu theo cảm xúc.

Lương 10 triệu đồng có thể tiết kiệm được bao nhiêu nhờ thay đổi thói quen mua sắm?

Hãy thử nhìn vào một bảng ngân sách minh họa dành cho người độc thân có thu nhập 10 triệu đồng/tháng, đang thuê nhà và tự trang trải sinh hoạt.

Khoản chi Trước điều chỉnh Sau điều chỉnh Thuê nhà, điện nước 3.000.000đ 3.000.000đ Ăn uống 2.500.000đ 2.500.000đ Đi lại, điện thoại 800.000đ 800.000đ Mua sắm cá nhân, đồ dùng 1.500.000đ 700.000đ Giải trí, phát sinh 1.200.000đ 1.200.000đ Tiết kiệm 1.000.000đ 1.800.000đ Tổng cộng 10.000.000đ 10.000.000đ

Bảng giả định để tham khảo, không đại diện cho mức chi tiêu của mọi người có thu nhập 10 triệu đồng.

Như vậy, chỉ cần giảm được 800.000 đồng tiền mua sắm mỗi tháng, sau một năm bạn có thể giữ lại thêm 9,6 triệu đồng. Đây là khoản tiền đáng kể đối với người có mức thu nhập 10 triệu đồng, đủ để bổ sung quỹ dự phòng hoặc thực hiện một mục tiêu tài chính cá nhân.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể cắt giảm ngay 800.000 đồng. Nếu ngân sách đã rất chặt chẽ, tiết kiệm thêm 200.000-300.000 đồng/tháng cũng là một bước tiến.

Điều quan trọng nhất là thay đổi cách nhìn về các chương trình khuyến mãi. Giảm giá chỉ thực sự mang lại lợi ích khi giúp bạn mua được thứ cần thiết với số tiền thấp hơn dự kiến.

Với mức lương 10 triệu đồng, bí quyết không nằm ở việc săn được bao nhiêu món hời, mà là biết từ chối bao nhiêu món đồ không cần thiết. Bởi đôi khi, cách tiết kiệm hiệu quả nhất không phải mua một món đồ với giá giảm 50%, mà đơn giản là không mua nó.