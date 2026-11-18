Ran Yingying - Một người phụ nữ Trung Quốc, mới đây đã chia sẻ những thay đổi trong cách chi tiêu của gia đình sau một giai đoạn gặp khó khăn về tài chính. Từ việc giảm hóa đơn tiền nước, tận dụng quần áo cũ cho các con đến kiểm soát tiền ăn trưa của mình, cô cho biết cả nhà đang cố gắng hình thành thói quen tiết kiệm. Tuy nhiên, cách Ran Yingying gọi một bữa trưa 39,5 NDT (khoảng 150.000 đồng) là rất tiết kiệm lại khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh luận.

Trong video chia sẻ trên Xiaohongshu, Ran Yingying cho biết vừa thanh toán xong hóa đơn điện nước và khá bất ngờ vì khoản tiền phải trả thấp hơn nhiều so với trước đây. Theo lời người phụ nữ này, vào mùa đông, hóa đơn tiền nước của gia đình từng lên tới khoảng 700-800 NDT/tháng (khoảng 2,59-2,96 triệu đồng). Sau khi cả nhà điều chỉnh thói quen sinh hoạt, con số này hiện đã được kiểm soát còn 100 NDT/tháng (khoảng 370.000 đồng).

Đối với Ran Yingying, đây là một thay đổi đáng kể trong cách quản lý chi tiêu gia đình.

Ran Yingying

Cô cho biết không chỉ tiền điện nước được chú ý hơn mà các khoản sinh hoạt thường ngày cũng được rà soát. Chẳng hạn, quần áo và giày dép mà con trai lớn không còn sử dụng sẽ được giữ lại cho hai em mặc tiếp. Thay vì liên tục mua đồ mới, cả nhà ưu tiên tận dụng những món đồ vẫn còn sử dụng tốt.

Một trong những chi tiết được Ran Yingying nhắc đến nhiều nhất trong video là khoản tiền ăn trưa của mình. Cô đưa ra hóa đơn với số tiền 39,5 NDT (khoảng 150.000 đồng) và cho rằng thế là rất tiết kiệm, ngoài ra cô cũng không có thói quen ăn vặt hay uống trà sữa.

Tuy nhiên, câu chuyện lại nhận được những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Ngay sau khi những chia sẻ này được lan truyền, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về khái niệm tiết kiệm mà Ran Yingying đang đề cập.

Bữa trưa 39,5 NDT của cô trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng gần 150.000 đồng cho 1 bữa ăn không phải khoản chi quá thấp, thậm chí còn cao hơn ngân sách ăn trưa của nhiều người. Bởi vậy, việc cô liên tục nhấn mạnh bản thân ăn uống rất tiết kiệm khiến không ít người cảm thấy khó đồng cảm.

Một số ý kiến còn cho rằng tiết kiệm cần được nhìn nhận dựa trên mức sống và hoàn cảnh thực tế, thay vì chỉ so sánh một vài khoản chi trước và sau khi cắt giảm. Với những gia đình vốn có điều kiện sinh hoạt tốt, việc điều chỉnh một số khoản chi xuống mức hợp lý có thể là thay đổi đáng ghi nhận, nhưng chưa chắc đã đồng nghĩa với một lối sống kham khổ.

Dẫu vậy, cũng có những người đứng về phía Ran Yingying. Họ cho rằng việc không lãng phí thực phẩm và sử dụng lại những món đồ còn tốt là điều đáng khuyến khích. Đặc biệt, khi hoàn cảnh kinh tế gia đình thay đổi, việc để các con cùng tham gia điều chỉnh sinh hoạt có thể giúp trẻ hiểu hơn về giá trị của lao động và trách nhiệm với ngân sách chung.

Ảnh minh họa

Trước những ý kiến cho rằng gia đình vẫn có khả năng kiếm tiền tốt nhờ hoạt động kinh doanh trực tuyến, Ran Yingying cũng lên tiếng giải thích. Cô cho biết việc kiếm tiền từ livestream không đồng nghĩa với chuyện gia đình có thể thoải mái chi tiêu. Cả cô và chồng đều xuất thân từ những vùng quê miền núi, từng trải qua nhiều khó khăn nên càng trân trọng cuộc sống hiện tại.

Theo Ran Yingying, những thay đổi trong cách chi tiêu không đơn thuần xuất phát từ mong muốn cắt giảm mọi khoản mua sắm, mà còn là cách để cả nhà nhìn nhận nghiêm túc hơn về giá trị của đồng tiền.

Thực tế, câu chuyện của người phụ nữ này cho thấy tiết kiệm đôi khi không nằm ở việc một gia đình cắt giảm được bao nhiêu tiền, mà còn phụ thuộc vào cách họ nhìn nhận những khoản chi trong cuộc sống. Một bữa ăn gần 150.000 đồng có thể được xem là hợp lý với gia đình này nhưng lại là khoản tiền khá lớn đối với gia đình khác. Chính sự khác biệt về mức sống và tiêu chuẩn chi tiêu đã khiến chia sẻ tưởng chừng rất đời thường của Ran Yingying trở thành chủ đề gây tranh luận.

(Nguồn: post.smzdm.com)