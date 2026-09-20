Luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, không ai nghĩ ngôi nhà của Dương Mịch lại thế này

Căn nhà mà gia đình Dương Mịch đang ở nằm tại trung tâm quận Triều Dương (Bắc Kinh), đây cũng là khu vực tập trung nhiều người nổi tiếng. Biệt thự thuộc phân khúc cao cấp, có diện tích 800 m² và giá trị lên đến 80 triệu tệ (khoảng 312 tỷ đồng). Khu dân cư có hệ thống quản lý nghiêm ngặt, người ngoài không dễ dàng ra vào.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không nằm ở giá trị bất động sản mà ở phong cách bên trong. Nếu hình ảnh của Dương Mịch trên thảm đỏ thường gắn với những bộ trang phục hàng hiệu và vẻ ngoài hiện đại, căn nhà lại thiên về phong cách cổ điển. Không gian không cố tạo cảm giác lạnh lẽo như một căn hộ mẫu, mà ưu tiên sự ấm cúng và tiện cho sinh hoạt gia đình.

Đặc biệt, căn nhà có sân riêng được bố mẹ Dương Mịch chăm sóc. Thay vì chỉ trồng những loại cây cảnh đắt tiền để trang trí, khu vực này có hoa, rau, cây xanh, thậm chí còn nuôi cá và chim. Hình ảnh ấy tạo nên sự tương phản khá thú vị với cuộc sống hào nhoáng mà khán giả thường nhìn thấy ở Dương Mịch. Bên ngoài là một ngôi sao luôn bận rộn với công việc, còn trong không gian riêng, gia đình cô vẫn duy trì những thú vui rất đời thường.

Ngay từ khu vực bước vào nhà, phong cách này đã được thể hiện khá rõ khi nội thất sử dụng nhiều tông gỗ trầm tạo sự ấm cúng. Những bức tranh cùng hoa tươi được dùng để tạo điểm nhấn, giúp không gian không trở nên quá nặng nề. Vào những dịp lễ Tết, gia đình còn treo đèn lồng đỏ, mang đến cảm giác đặc trưng của một gia đình châu Á thay vì phong cách tối giản lạnh lùng thường thấy trong các căn hộ của người nổi tiếng khác.

Phòng ăn cũng không quá cầu kỳ với bàn gỗ nguyên khối và hoa tươi. Tường màu tối kết hợp với khu vực trang trí giống lò sưởi tạo sự ấm áp hơn cho căn phòng. Những lựa chọn này không nhất thiết chạy theo xu hướng nội thất mới nhất nhưng lại khiến không gian có dấu ấn của một gia đình thực sự đang sinh sống lâu dài.

Phòng khách được bố trí tương đối thoáng, không có quá nhiều đồ đạc được trưng bày. Những khoảng trống giúp căn nhà có cảm giác rộng rãi và dễ sinh hoạt hơn. Dương Mịch cũng từng chia sẻ hình ảnh chơi cùng thú cưng trong nhà, càng khiến không gian này mang vẻ thư giãn thay vì quá trau chuốt như một nơi chỉ dùng để chụp ảnh.

Phòng ngủ tiếp tục duy trì tinh thần nhẹ nhàng với cửa sổ lớn, rèm voan và phần đầu giường bọc đệm. Không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, căn phòng hướng đến cảm giác thoải mái và riêng tư. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý giữa không gian sống của Dương Mịch và hình ảnh thời thượng mà cô thường thể hiện trước công chúng.

Đáng chú ý nhất vẫn là khu vườn. Ở Bắc Kinh, nơi đất đai có giá trị cao, việc sở hữu một khoảng sân đủ rộng để trồng rau, chăm hoa, nuôi cá và chim đã là một dạng xa xỉ khác. Khu vực này không chỉ có tác dụng tạo cảnh quan mà còn trở thành nơi bố mẹ Dương Mịch có thể dành thời gian chăm sóc cây cối, tận hưởng cuộc sống yên bình ngay tại nhà.

Nhìn tổng thể, căn nhà 312 tỷ đồng của Dương Mịch không đi theo kiểu hào nhoáng thường được gắn với giới giải trí. Nó có thể không quá thời thượng, thậm chí mang một số dấu ấn thẩm mỹ truyền thống của thế hệ cha mẹ, nhưng chính điều đó lại tạo nên cảm giác gần gũi. Sau ánh đèn sân khấu và những bộ cánh xa xỉ, Dương Mịch vẫn có một không gian để trở về, nơi gia đình, cây cối, thú cưng và những sinh hoạt đời thường được đặt ở vị trí quan trọng hơn việc phô bày sự giàu có.