"Luật trời" tập 26: Bà Lâm tìm ra manh mối tráo con, Trang - Được hoảng loạn đòi giết cả nhà Tiến

Tập 26 của phim truyền hình Luật trời vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến hấp dẫn. Sau những lời nói mơ hồ từ bà mụ về chuyện tráo con, bà Lâm (Ngân Quỳnh) bắt đầu cảm nhận được sự giống nhau giữa Ngọc Bích (Quỳnh Lam) và ông Lâm, trong khi Đức Tiến (Anh Tài) lại không hề có nét gì giống với chồng bà.

Sự quan tâm ân cần của bà Lụa (Bích Hằng) dành cho Đức Tiến cũng khiến bà Lâm thêm hoài nghi về những gì bà mụ đã nói trong cơn mê.

Từ những nghi ngờ của mình, bà Lâm quyết định tìm hiểu sự thật về thân phận của Ngọc Bích. Và việc đầu tiên bà Lâm làm chính là tiếp xúc với bà Lụa. Trước mặt bà Lụa, bà Lâm nhắc đến chuyện bà mụ trao lộn con cho Thảo, nhưng bà Lụa đã lật đật bỏ đi khiến bà Lâm càng nghi ngờ hơn.

Bà Lâm nghi ngờ về thân phận của Đức Tiến và Ngọc Bích.

Trong khi đó, ông Hùng - chồng của bà Lụa bắt đầu đi tìm tung tích vợ con. Bà Lụa vốn tên thật là Cúc, vì muốn che giấu thân phận nên mới đổi tên. Vô tình gặp nhau ở khu chợ, bà Lụa vừa nhìn thấy ông Hùng đã vội vã bỏ đi. Ông Hùng dò hỏi được nơi ở của bà Lụa nên tìm đến nhà ông Lâm. Tuy nhiên, nhìn gương mặt đầy sẹo của bà Lụa và căn nhà rộng lớn của ông Lâm thì ông Hùng e ngại không dám vào.

Về phần Đức Tiến, chỉ cần nhìn thấy Ngọc Bích vui vẻ, anh sẵn sàng làm tất cả. Thấy Bích thích xích đu do Tâm làm, Tiến cũng cặm cụi đục đẽo để làm một chiếc xích đu khác đẹp đẽ hơn cho Bích ngồi. Những lúc Bích giã gạo hay hăng say làm việc, Tiến say sưa ngắm nhìn Bích và còn bày trò để được làm cùng cô.

Tiến ngày càng dành cho Bích nhiều tình cảm.

Khi ông Lâm thổ lộ ý định sẽ chia gia tài cho hai đứa con bằng nhau, Tiến im lặng không ý kiến khiến bà Trang ngỡ ngàng phải kéo Tiến ra ngoài, bắt buộc Tiến phải giành lại tài sản. Được cho rằng Tiến đã không còn nghe lời Trang nữa vì giờ trong lòng Tiến chỉ có Bích khiến Trang tức giận.

Bà Trang cố bòn rút tiền của nhà ông Lâm nên đã gặp bà Lâm với mục đích xin thêm tiền cho Đức Tiến tiêu xài. Bà Lâm vô tình hỏi chuyện bà Trang về đêm Thảo sinh Đức Tiến có thêm sản phụ nào trong phòng bà mụ hay không khiến Trang hoảng sợ điếng người. Trước tình cảnh này, Được bèn nghĩ ra cách giết cả nhà ông bà Lâm, bao gồm luôn Đức Tiến để giành gia sản cho nhanh. Nghe Được nói thế, bà Trang giật thót vội vã ngăn cản.

Trang hoảng loạn khi bà Lâm hỏi về chuyện Thảo sinh con năm xưa.

Chưa hết lo lắng, Trang lại nghe Được kể về chuyện đã gặp ông Hùng ở quán rượu. Quá khứ đang tìm về, sự thật về chuyện tráo đổi con sắp bị phanh phui. Nhưng khi sự thật ngày càng phơi bày thì chuyện có người chết để bịt đầu mối lại càng đến gần hơn.