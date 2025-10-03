Ngày 3/10, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án người vợ trẻ sát hại chồng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú tại nóc Long Riêu 2, thôn 6, xã Trà Linh, Đà Nẵng), bản thân thường xuyên bị chồng là Nguyễn Xuân Trường (SN 1987) bạo hành.

Tối 1/10, sau khi đi nhậu về, Trường tiếp tục cãi vã, đánh đập vợ và cầm dao dọa giết cả vợ cùng hai con nhỏ, rồi ra phòng khách ngủ.

Trong cơn uất ức, khoảng 22h cùng ngày, lợi dụng lúc chồng ngủ say, Thương đã xé khăn tắm trói tay chân chồng và dùng dây dù siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương bị tạm giữ hình sự.

Khi thấy chồng không còn phản ứng gì, Thương mới thả ra, tháo dây ra khỏi cổ của nạn nhân và đặt lên giường.

Sau khi ngồi khóc một lúc, Thương gọi điện thoại cho mẹ ruột và Công an xã Trà Linh để thú tội.

Trao đổi về khía cạnh pháp lý, luật sư Trần Duyên (Công ty Luật MZI, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho rằng, nếu lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương phù hợp với các chứng cứ, hành vi này có thể cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Với tội danh này, mức án rất nghiêm khắc: từ 7 - 15 năm tù (khoản 2), hoặc 12 - 20 năm tù, tù chung thân, thậm chí tử hình (khoản 1).

Luật sư Trần Duyên - Công ty Luật MZI.

Tuy nhiên, theo luật sư Duyên, nếu cơ quan điều tra xác định lời khai bị chồng thường xuyên bạo hành, dọa giết là đúng sự thật thì có thể được xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ theo điểm e, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự: "Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra".

Đồng quan điểm, luật sư Hoàng Trần Ngọc Anh (Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) phân tích thêm, tùy kết quả điều tra, cơ quan tố tụng cũng có thể xem xét các tội danh khác. Ngoài quy định tại Điều 123 về tội giết người thì căn cứ vào diễn biến sự việc, hành vi trái pháp luật của nạn nhân hoặc sự phòng vệ chính đáng của người phạm tội mà Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) còn có quy định các tội danh khác như tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hay tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Cụ thể, nếu xác định Thương gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân, có thể áp dụng Điều 125 - Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, với mức án 6 tháng đến 3 năm tù; thấp hơn nhiều so với mức án của Tội giết người nêu tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Hoàng Trần Ngọc Anh - Công ty Luật FDVN.

Hoặc, trường hợp nếu hành vi được xem là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, Thương có thể bị xử lý theo Điều 126 Bộ luật Hình sự, với mức án cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

"Phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bản thân hoặc người khác. Khi hành vi chống trả vượt quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, sẽ bị coi là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng", nữ luật sư giải thích.

Theo các luật sư, trong vụ việc này, cơ quan tố tụng cần đánh giá toàn diện bối cảnh, nguyên nhân xảy ra sự việc, mức độ bạo hành của nạn nhân, cũng như diễn biến hành vi, trạng thái tinh thần của đối tượng Thương trước và trong khi gây án. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để quyết định tội danh và hình phạt, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tính đến yếu tố nhân văn, khoan hồng.