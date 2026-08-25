Luật sư bào chữa cho An Tây: "Từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, chỉ học hết lớp 9 nên nhận thức pháp luật hạn chế"

Ngày 24/8, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không. Đại án ma túy này được tách ra thành 20 vụ án với 227 bị cáo bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh. Trong đó, nhiều vụ có số lượng mua bán, vận chuyển hàng chục kg ma túy. Có những vụ hình thành các nhóm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau.

Trong sáng 25/8, luật sư bào chữa cho bị cáo Andrea Aybar Carmona (An Tây) trình bày quan điểm, đề nghị HĐXX xem xét toàn diện hoàn cảnh, nhân thân cũng như các căn cứ buộc tội đối với bị cáo.





Luật sư bào chữa cho bị cáo An Tây tại tòa sáng nay.

Theo luật sư, An Tây là người mang quốc tịch Tây Ban Nha, sang Việt Nam sinh sống và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình thiếu thốn tình cảm từ nhỏ do cha mẹ ly hôn khi còn nhỏ. Cha của An Tây một mình nuôi dạy các con, trong khi bị cáo sớm rời gia đình để vào TPHCM lập nghiệp.

"Vì sống xa gia đình từ sớm nên bị cáo thiếu sự quan tâm, kèm cặp của người lớn khiến bị cáo dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống phức tạp và dễ bị cuốn vào những cạm bẫy, tệ nạn xã hội. Đồng thời khi quá trình học tập của vị cáo còn dang dở, bị cáo chỉ hoàn thành hết chương trình của lớp 9 nên là trình độ văn hóa và nhận thức pháp luật còn hạn chế", luật sự trình bày trước tòa.

Luật sư cho rằng việc thiếu sự quan tâm, định hướng từ gia đình, cùng với quá trình học tập dang dở, chỉ hoàn thành chương trình lớp 9, phần nào ảnh hưởng đến nhận thức và khiến bị cáo dễ bị tác động bởi môi trường sống phức tạp.

Bên cạnh đó, luật sư cũng đề cập đến sự khác biệt về văn hóa và nhận thức pháp luật giữa Tây Ban Nha và Việt Nam liên quan đến việc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, luật sư khẳng định đây không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự hay biện minh cho hành vi phạm tội của bị cáo mà chỉ là một yếu tố đề nghị HĐXX cân nhắc khi lượng hình.

Về các tình tiết giảm nhẹ, luật sư cho biết, "trong quá trình điều tra, An Tây đã tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, thành khẩn khai báo và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Bị cáo được cho là có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa từng có tiền án, tiền sự".

Luật sư cũng nêu rằng ngoài hoạt động nghệ thuật, An Tây từng tham gia một số hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, luật sư bào chữa đã có ý kiến về một số căn cứ được sử dụng để buộc tội An Tây.

Luật sự có mặt tại phiên tòa, tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án

Theo cáo trạng, bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến 0,1184g methamphetamine, 0,7524g cần sa và 13,758g ketamine đã cho Nguyễn Phương Đông vào tháng 11/2024.

Đối với 0,7524g cần sa được thu giữ tại phòng ngủ, luật sư cho rằng khối lượng này chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Đối với 13,758g ketamine được thu giữ tại nhà của Đông, luật sư đặt vấn đề về căn cứ buộc An Tây phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy này. Theo quan điểm bào chữa, cơ quan tố tụng chủ yếu căn cứ vào lời khai của An Tây và Đông, trong khi chưa có các chứng cứ vật chất trực tiếp như dấu vết, dấu vân tay hoặc những tài liệu khác để chứng minh việc An Tây từng trực tiếp tàng trữ số ma túy trên.

Luật sư cho rằng trong các căn cứ được cáo trạng sử dụng để buộc tội An Tây, có căn cứ bảo đảm giá trị chứng minh, có căn cứ theo quan điểm bào chữa chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và một căn cứ khác chưa có đầy đủ chứng cứ vật chất trực tiếp.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét chứng cứ, đánh giá đúng vai trò và mức độ hành vi của An Tây, đồng thời cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra mức án phù hợp, bảo đảm sự nghiêm minh nhưng cũng thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Luật sư đề nghị giảm nhẹ cho Nguyễn Đỗ Trúc Phương

Cũng trong phiên xét xử sáng 25/8, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường được biết đến với tên gọi "cô tiên từ thiện"), luật sư đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Phương.





Theo cáo buộc của VKS, Nguyễn Đỗ Trúc Phương có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi chuẩn bị khí cười, ma túy dạng "nước vui", thuốc lắc... để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng mức án 6-7 năm tù mà VKS đề nghị là nghiêm khắc. Theo luật sư, Phương không phải là người chủ mưu, cầm đầu mà hành vi xuất phát từ mong muốn tổ chức sinh nhật cho bạn.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét việc Phương thành khẩn khai báo, nhận thức rõ sai phạm. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập và sinh sống, Nguyễn Đỗ Trúc Phương tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Bị cáo có hơn 100 giấy khen, thư cảm ơn của các cơ quan, đoàn thể trên cả nước; có công nuôi dưỡng liệt sĩ và cha là thương binh hạng 4.

Từ những tình tiết trên, luật sư đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Trước đó, ngày 24/8, trong phiên tòa xét xử 227 bị cáo thuộc chuyên án VN10 - chuyên án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, An Tây bị đề nghị 9-11 năm tù.

Cùng vụ án, ca sĩ Chi Dân (tức Nguyễn Trung Hiếu) và anh trai Nguyễn Trung Tín, 44 tuổi, bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, còn gọi là "Cô tiên từ thiện" bị VKS đề nghị 6-7 năm tù; bạn trai Vũ Hải Anh 7-8 năm tù, cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.