Ngày 20/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. HĐXX xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi phạm tội.

HĐXX xét hỏi bị cáo Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, nghề nghiệp người mẫu, diễn viên) và Văn Anh Duy, trợ lý của An Tây.

Hiện bị cáo An Tây đang bị xét xử về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trả lời HĐXX, An Tây thừa nhận đã mua ma túy để sử dụng và cho bị cáo Văn Anh Duy cùng Nguyễn Phương Đông sử dụng chung.

Khai về nguồn gốc ma túy, An Tây cho biết có thời điểm nhờ Văn Anh Duy mua giúp. Bị cáo đồng thời thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng và cho rằng bản thân không bị oan, sai.

Liên quan vật chứng, An Tây khai cơ quan chức năng thu giữ một điện thoại của bị cáo nhưng cho rằng chiếc điện thoại này không liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng được đại diện Viện KSND công bố tại phiên tòa, xác định bị cáo An Tây nhiều lần nhờ người mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và cho người khác cùng sử dụng tại nơi ở.

Đầu năm 2024, An Tây nhờ Nguyễn Phước Bảo Lộc mua ma túy để sử dụng. Sau đó, bị cáo tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy và cho Lộc cùng sử dụng. An Tây cũng nhờ trợ lý Văn Anh Duy mua dụng cụ sử dụng ma túy, sau đó cất giữ tại căn hộ của mình.

Ngày 2/11/2024, An Tây được xác định đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy và Nguyễn Phương Đông sử dụng.

Đến ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ của An Tây để hỗ trợ quay TikTok. Sau đó, An Tây lấy dụng cụ sử dụng ma túy ra để hai người cùng sử dụng. Nguyễn Phương Đông cũng đến căn hộ và tham gia sử dụng.

Cũng theo cáo trạng, ngày 8/11/2024, An Tây tiếp tục nhờ Duy mua ma túy để cả hai sử dụng. Sau khi Duy đưa ma túy đến căn hộ, An Tây lấy dụng cụ từ phòng ngủ ra để cùng sử dụng với Duy.

Cơ quan tố tụng xác định những hành vi trên thể hiện vai trò của An Tây trong việc chuẩn bị ma túy, địa điểm và dụng cụ, đồng thời tạo điều kiện để những người khác cùng sử dụng. Đây là căn cứ để bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.