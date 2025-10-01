Lũ tại Hà Giang có thể phá đỉnh lịch sử, nhiều nơi gần ngập tầng 2: Những hình ảnh xót xa!
Lũ trên sông Lô tại Hà Giang (Tuyên Quang) dâng cao dữ dội, có khả năng vượt kỷ lục lịch sử năm 1969, khiến nhiều khu dân cư ngập sâu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay (1/10), lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên.
Sông Thao (sông Hồng) đoạn qua Yên Bái (tỉnh Lào Cai) và sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống.
Báo Tuổi trẻ Online cho hay, lúc 6h sáng nay, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang đang ở mức trên báo động (BĐ) 3 khoảng 2,48m (thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9cm).
Nước lũ dâng cao khiến phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 ngập sâu, có điểm trũng, thấp nước ngập gần lên đến tầng 2.
Dự báo trong sáng đến trưa nay, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang tiếp tục lên, khả năng sẽ vượt lũ lịch sử và đạt mức trên BĐ3 khoảng 3,05m.
Xuôi phía hạ lưu sông Lô tại trạm Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Tuyên Quang lũ cũng đang lên nhanh, dự báo chiều nay sẽ trên mức báo động 3.
Khả năng sẽ mở rộng vùng ngập lụt ở hai bên sông Lô.
Cũng theo báo Nhân dân, trong sáng 1/10, theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn trong nhiều ngày đã làm kết cấu đất bão hòa, trên mức bão hòa. Ghi nhận có 41 xã, phường nằm trong vùng trọng điểm xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Các xã, phường trong vùng trọng điểm xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Khuôn Lùng, Quang Bình, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Quảng Nguyên, Thông Nguyên, Yên Thành, Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Tâm, Hoàng Su Phì, Hùng An, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Nấm Dẩn, phường Hà Giang 1, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Tân Quang, Tân Tiến, Thàng Tín, Thượng Lâm, Thượng Nông, Thượng Sơn, Tiên Yên, Trung Thịnh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xuân Giang, Yên Hoa, phường An Tường, phường Nông Tiến.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương nằm trong vùng trọng điểm ứng trực, kiểm tra các khu vực xung yếu; di chuyển các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo cấm người đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng phương tiện, nhân lực, máy móc để ứng phó với sự cố nếu không may xảy ra.