Mực nước trên sông Bồ ở mức 4,45m dưới báo động 3 là 0,05m. Trước đó, lũ trên sông Bồ lập kỷ lục mới với mức 5,25m, trong khi đỉnh lũ năm 2020 là 5,24m. Mực nước trên sông Hương ở mức 3,87m, trên báo động 3 là 0,37m. Trước đó, lũ trên sông Hương đạt đỉnh ở mức 5,05m – mức cao thứ 2 từ trước đến nay, khi chỉ sau lũ lịch sử năm 1999 là 5,81m.

Nước sông rút nhưng vẫn còn ở mức báo động 3, TP Huế vẫn tiếp tục ngập trên diện rộng.

Mức lũ trên các sông giảm nhưng lưu vực hai bên sông, nhất là ở vùng hạ du vẫn ngập lụt diện rộng.

Tại các tuyến đường ở các phường Trung tâm TP Huế, lũ trên sông Hương xuống sát báo động 3, nhưng nhiều tuyến đường ở trung tâm vẫn bị ngập chưa thể lưu thông như: Bùi Thị Xuân, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Định…

Ở những tuyến đường có nền cao nước lũ đã rút, để lại nhiều rác thải và bùn đất. Nước lũ rút đến đâu, người dân ở trung tâm TP Huế dọn bùn đất, rác thải đến đó để đảm bảo vệ sinh môi trường. Các tuyến đường còn bị ngập, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, cấm phương tiện lưu thông.

Một số trục đường chính ở trung tâm TP Huế như Hà Nội, Hùng Vương, Nguyễn Huệ... hiện nước rút gần hết.

Dự báo, trong những giờ tới, lũ các sông ở TP Huế vẫn tiếp tục xuống chậm; trong đó lũ sông Hương xuống chậm và ở mức rất cao là trên báo động 3; sông Bồ ở mức dưới báo động 3.

Cơ quan chức năng cảnh báo, người dân hết sức cẩn trọng cảnh giác, không chủ quan khi nước lũ rút dần dẫn đến tai nạn. Diễn biến thời tiết ở Huế đến hết tháng 10/2025, vẫn phức tạp.

Theo thống kê, mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 25/10 đến nay khiến 32/40 phường, xã của TP Huế ngập lụt; trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1 - 2m. Toàn thành phố có đến hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 – 2m; đa số tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt.

Tuy nhiên, tại một số vùng thấp ven sông TP Huế nước lũ còn rất cao và dự báo còn tiếp tục kéo dài do mưa lớn.

Dự báo, từ sáng 29/10 đến sáng ngày 31/10, tại TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; vùng núi 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Các phường, xã Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Kim Trà, Hương An, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Hương Thủy, Vinh Lộc, Bình Điền là 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Các xã A Lưới 1-5 là 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Các phường, xã Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây- Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông là 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Cảnh báo, từ ngày 31/10 - 01/11, tại TP Huế có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to. Dự báo, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối ở các phường/xã: A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Lộc An, Chân Mây-Lăng Cô...Ngoài ra mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố.

Đề phòng mưa với cường suất lớn trên 50mm/ giờ và trên 100mm/3 giờ có thể gây ngập úng đô thị diện rộng toàn thành phố.