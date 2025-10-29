Sau 2 ngày đêm nước lũ bủa vây, đến sáng nay, ngày 29-10, lũ trên sông Hương đã xuống mạnh.

Lúc 4 giờ, mực nước sông Hương tại Kim Long là 3,97 m, trên báo động 3 0,47 m, giảm hơn lúc đỉnh lũ ngày 27-10 là 1,08 m; sông Bồ tại Phú 4,46 m, dưới báo động 3 là 0,04 m, giảm so với đỉnh lũ 0,79 m.

Tại các trục đường trung tâm TP Huế như Ngô Quyền, Nguyễn Huệ.. nước lũ đã rút, để lại lớp bùn và nước đọng trên đường, vỉa hè.

Nước đã rút trên đường Ngô Quyền. Ảnh: Trương Vũng.

Người dân TP Huế vui mừng nói: Cuối cùng "ôn" cũng đã xuống. "Ôn" nghĩa là "ông", ý nói trời đã rút nước. Và gọi nhau hãy cùng dậy dọn lũ với phương châm "nước xuống tới đâu dọn tới đó". Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn còn chìm ngập trong nước lũ như đường Nguyễn Thái Học, Dương Văn An; đặc biệt các tuyến đường nằm ở khu vực nội thành thuộc phường Phú Xuân.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế, dự báo đến 19 giờ tối nay, nước sông Hương xuống thêm 0,27 m, đạt mực 3,7 m; sông Bồ hạ xuống ở mức 3,9 m.

Lúc 21 giờ ngày 28-10, nước ở đường Ngô Quyền vẫn ngập nặng. Ảnh: Trương Vũng.

Và sáng nay, lúc 5 giờ 30 phút. Ảnh: Trương Vũng.

Mực nước các con sông ở Huế sáng nay và dự báo trong thời gian tới.

Theo UBND TP Huế, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập lụt diện rộng ở 32 xã, phường, trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1 - 2 m. Toàn TP Huế có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28-10.

Đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị.

Theo thống kê bước đầu, đã có 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Hơn 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời.

Sân ga Huế. Ảnh: Trương Vũng.

Chính quyền phường Thanh Thuỷ cứu trợ người dân vùng lũ trong ngày 28-10.

Bia Quốc học ở sát sông Hương, trước Trường THPT chuyên Quốc học - Huế vẫn còn ngập. Ảnh: Trương Vũng.

Trụ sở HĐND-UBND TP Huế trên đường Lê Lợi lúc 5 giờ 30 phút ngày 29-10. Ảnh: Trương Vũng.

Đường Nguyễn Thái Học lúc 5 giờ 30 phút ngày 29-10 vẫn còn ngập sâu dù nước đã xuống thêm 0,5 m trong đêm.

Nước trên nhiều tuyến đường ở TP Huế vẫn chưa rút hết.

Nước ngập sâu tại sân vận động Tự Do.

Những chiếc xe máy bị trôi trong nước lũ, lộ ra khi nước lũ trên đường Lê Quý Đôn rút. Ảnh chụp 6 giờ ngày 29-10.