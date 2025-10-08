Hoàn lưu bão số 11 Matmo đã gây ngập lụt "chưa từng có trong tiền lệ" ở Thái Nguyên. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 11 Matmo khiến trên nhiều sông ở Bắc bộ có lũ dâng cao, trong đó ghi nhận lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu tại Thái Nguyên.

Nhiều tuyến phố biến thành "biển nước", nhiều ngôi nhà ngập quá cả tầng 1. Hình ảnh cập nhật trực tiếp cho thấy nhiều gia đình phải cố thủ trên mái nhà, cầu cứu trên mạng xã hội và lực lượng chức năng cũng đang căng mình hỗ trợ người dân nhanh chóng nhất có thể.

Trong vô vàn những hình ảnh xót xa ấy, một cụ bà tóc bạc phơ, ngồi thu mình bên góc gác xép, cạnh ba bát hương đặt tạm trên chiếc giường nhỏ khiến ai nấy đều cảm động. Xung quanh là nước lũ đục ngầu đang mấp mé sàn. Cụ bà 91 tuổi ở xã Trại Cau, Thái Nguyên - người đã sống gần trọn đời ở vùng đất này nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận ngập dữ dội đến thế.

Anh Vũ Kiên (sinh năm 1996, cháu nội bà) chia sẻ với truyền thông, cho biết cơn bão số 11 kéo theo mưa lớn từ đêm 6/10 khiến căn nhà cấp bốn của bố mẹ anh bị nước tràn vào rất nhanh. Đến sáng 7/10, nước dâng cao tới nóc nhà, buộc cả gia đình phải chạy sang nhà bà nội cạnh đó để tránh lụt.

Nhưng nước không dừng lại. Tầng một của ngôi nhà hai tầng cũng nhanh chóng chìm trong biển nước.

"Bà nội, bố mẹ, chú ruột và em gái tôi phải dồn lên tầng 2 tránh lụt. Đồ đạc gần như không sơ tán được gì. Vợ chồng tôi sống ở nhà riêng cách đó 15km cũng phải sơ tán, đến ở nhờ nhà người thân", anh Kiên thuật lại với Vietnamnet.

Đồng thời, anh Kiên cũng nghe em gái kể lại rằng bà nội 91 tuổi của anh vẫn cố gắng đem bát hương ông và bát hương gia tiên lên gác xép để tránh lụt. Hình ảnh 3 bát hương được đặt tạm trên chiếc giường nhỏ ở gác xép, bà nội cố gắng che chắn, canh giữ khiến ai cũng nhói lòng.

Anh Kiên cho biết, dịp này vừa trùng với ngày giỗ ông nội, nên khi chứng kiến cảnh ngập lụt nghiêm trọng, anh càng thấy thương bà nội hơn. Người bà đã trải qua mấy chục năm ở vùng này cũng phải thừa nhận chưa bao giờ thấy nước dâng cao đến thế. So với cơn bão Yagi năm 2024 từng gây ngập nặng, trận lũ lần này còn dữ dội hơn, nước không chỉ tràn vào nhà mà còn ngập toàn bộ tầng một, dâng lên mấp mé tầng hai.

Khoảng 15h chiều 7/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa bà cùng gia đình ra khỏi vùng ngập an toàn. Tuy nhiên, nhiều hộ dân khác ở Trại Cau và các xã lân cận vẫn bị cô lập, nước chảy xiết khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

Không chỉ gia đình anh Kiên, hàng trăm hộ dân ở Thái Nguyên đang gồng mình sau lũ. Mặc dù thiệt hại lớn, nhiều người vẫn cố gắng động viên nhau, chia sẻ từng gói mì, từng chai nước và cầu mong nước rút sớm để bà con bớt khổ.

Hình ảnh cụ bà 91 tuổi cố gắng giữ gìn lấy chút hương khói của gia tiên, của người chồng bên nhau cả đời giữa biển nước không chỉ gây xúc động, mà còn nhắc nhở về sự bền bỉ và tình cảm gia đình trong bão lũ. Giữa thiên tai dữ dội, những giá trị tinh thần vẫn được nâng niu, bảo vệ như cách bà gìn giữ bát hương của ông và tổ tiên.

Những câu chuyện như vậy đang được lan tỏa trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ Thái Nguyên, tiếp sức để họ sớm vượt qua mất mát, dựng lại cuộc sống sau bão.

Đến 18 giờ tối 8/10, khắp các tuyến phố trung tâm Thái Nguyên vẫn rợp bóng những chiếc thuyền cứu trợ nối đuôi nhau trong mưa lạnh, lặng lẽ băng qua làn nước đục ngầu để mang gạo, mì, nước sạch và thuốc men tới từng cụm dân cư bị cô lập. Không khí khẩn trương bao trùm, nhưng ẩn trong đó là sự bền bỉ và tinh thần sẻ chia - những chuyến thuyền ấy vẫn tiếp tục xuôi dòng xuyên đêm, với mục tiêu duy nhất: "Không để một hộ dân nào bị đói hay khát trong tâm lũ".

Ảnh: Như Hoàn

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ, quân đội, công an và đội ngũ tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy ăn khớp. Hàng hóa được chia gói, kiểm đếm kỹ lưỡng, rồi chuyền tay nhau lên thuyền, lên xe chuyên dụng để vào các thôn xóm đang bị chia cắt. Ở mỗi điểm dừng, những phần quà đầu tiên luôn dành cho người già neo đơn, trẻ nhỏ và các bệnh nhân cần được chăm sóc gấp.

(Tổng hợp)