Love bombing - Dội bom tình yêu: Khi sự ngọt ngào quá mức trở thành dấu hiệu cảnh báo

Có nhiều mối quan hệ bắt đầu bằng hàng trăm tin nhắn mỗi ngày, những món quà bất ngờ, lời yêu được nói ra chỉ sau vài lần gặp và cảm giác “đây chính là người mình tìm kiếm”. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức gần như không có khoảng trống để hai người kịp tìm hiểu nhau.

Đó có thể là tình yêu mãnh liệt. Nhưng trong nhiều trường hợp, nó lại là “love bombing” (tạm dịch là dội bom tình yêu” - khi một người dùng sự quan tâm, tình cảm và những cử chỉ lãng mạn quá mức để nhanh chóng tạo sự gắn bó, từ đó có thể tiến tới kiểm soát đối phương, theo Psychology Today.

Love bombing không đơn giản là yêu chiều say đắm

Love bombing thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ, khi một người liên tục “dội bom” đối phương bằng sự chú ý và tình cảm. Họ có thể tặng rất nhiều quà, dành những lời khen ngợi quá mức, nói lời yêu từ rất sớm hoặc tìm mọi cách để hai người liên lạc và ở bên nhau gần như liên tục.

Những câu như “Anh yêu em”, “Em là tri kỷ của anh”, “Anh chưa từng gặp ai như em”,... có thể xuất hiện ngay từ những buổi hẹn đầu tiên. Cùng với đó là những lời hứa về tương lai, chuyện kết hôn, sống chung hoặc một mối quan hệ lâu dài dù cả hai thực tế chưa hiểu nhau đủ nhiều.

Điểm đáng chú ý nằm ở tốc độ và cường độ.

Một mối quan hệ bình thường có thể phát triển nhanh vì hai người thực sự hợp nhau. Nhưng với love bombing, sự thân mật về cảm xúc được đẩy lên rất nhanh, khiến đối phương có cảm giác như hai người đã quen nhau từ lâu và vừa tìm thấy một sự kết nối đặc biệt.

Nawal Houghton - chuyên gia tư vấn và hòa giải ly hôn - mô tả cảm giác ban đầu của love bombing là mê đắm, nhưng bản chất của nó có thể liên quan đến quyền lực hơn là sự đồng hành, theo The Independent.

Đây cũng là lý do love bombing thường được nhắc đến trong bối cảnh những mối quan hệ có yếu tố thao túng hoặc kiểm soát. Một người có thể cố tình khiến đối phương ngày càng phụ thuộc vào mình, dành ít thời gian hơn cho bạn bè và gia đình, đồng thời coi mối quan hệ này như trung tâm của cuộc sống.

Tuy nhiên, không phải cứ thể hiện tình cảm mãnh liệt là love bombing. Một người có thể đơn giản là yêu nhiều, nhiệt tình, vụng về trong cách thể hiện hoặc thiếu kinh nghiệm trong tình cảm mà không có ý định thao túng.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

5 dấu hiệu dễ nhận thấy khi sự ngọt ngào bắt đầu có vấn đề

1. Mọi thứ quá mãnh liệt, quá sớm

Hai người mới quen nhưng đối phương đã nói về chuyện bên nhau mãi mãi, gọi bạn là tri kỷ, khẳng định bạn là người họ luôn tìm kiếm hoặc nhanh chóng vẽ ra một tương lai chung.

Dù không phải lời yêu sớm nào cũng đáng ngờ nhưng điều cần quan sát là liệu cường độ cảm xúc có tương xứng với mức độ hai người thực sự hiểu nhau hay không.

2. Tặng quà giá trị, thể hiện sự nồng nhiệt thay thế cho sự kết nối

Những món quà đắt tiền, những bất ngờ liên tục hay những hành động lãng mạn có thể khiến một mối quan hệ trở nên đặc biệt. Nhưng nếu những điều đó xuất hiện dày đặc trong khi sự quan tâm hằng ngày lại thiếu ổn định, đây có thể là một dấu hiệu cần lưu ý.

Love bombing thường khiến đối phương tập trung vào những cảm xúc vỡ òa thay vì nhìn vào cách người kia đối xử với mình một cách nhất quán.

3. Muốn cam kết ngay lập tức

Họ muốn xác lập mối quan hệ độc quyền càng sớm càng tốt, thúc đẩy chuyện sống chung, kết hôn hoặc khiến bạn trở nên phụ thuộc về mặt cảm xúc khi cả hai mới chỉ bắt đầu tìm hiểu.

Sự gấp gáp này có thể khiến đối phương không còn đủ thời gian để quan sát mối quan hệ một cách tỉnh táo.

4. Từ cực kỳ ngọt ngào chuyển sang lạnh nhạt

Đây là một trong những dấu hiệu đáng chú ý nhất.

Sau giai đoạn lý tưởng hóa, khi đối phương được tâng bốc và yêu chiều như thể hoàn hảo tuyệt đối, người love bombing có thể bắt đầu chuyển sang giai đoạn hạ thấp giá trị (devaluation).

Sự quan tâm bị rút lại khi họ tức giận. Những lời khen biến thành chỉ trích. Một lỗi nhỏ cũng có thể trở thành lý do để chì chiết. Họ có thể im lặng, xa cách hoặc khiến đối phương cảm thấy mình không còn đủ tốt.

Sau đó, sự ngọt ngào lại quay trở lại.

Vòng lặp lý tưởng hóa → hạ thấp giá trị → quay lại yêu chiều có thể khiến một người tiếp tục bám vào mối quan hệ, bởi mỗi lần tình cảm được khôi phục lại giống như một phần thưởng sau giai đoạn căng thẳng.

5. Kiểm soát được gọi tên bằng tình yêu

“Anh chỉ ghen vì anh yêu em”, “Anh muốn biết em đang ở đâu vì anh lo”, “Anh không thích em mặc như vậy vì anh muốn tốt cho em”,... Những hành vi như ghen tuông, theo dõi, kiểm soát ngoại hình, các mối quan hệ hoặc lịch trình của đối phương có thể được khoác lên dưới vẻ ngoài của sự quan tâm. Nhưng đừng quên rằng tình yêu không tự động biến hành vi kiểm soát thành sự chăm sóc.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Love bombing khác gì với một tình yêu mãnh liệt?

Ranh giới này đôi khi không dễ nhận ra, bởi cả hai đều có thể bắt đầu bằng những cảm xúc rất mạnh mẽ.

Một mối quan hệ có tình cảm lành mạnh vẫn có thể rất mãnh liệt. Nhưng hai người thường có thời gian để tìm hiểu nhau, mỗi người vẫn có không gian riêng và ranh giới cá nhân được tôn trọng. Cảm xúc có thể lên xuống, nhưng cách đối xử nhìn chung vẫn nhất quán.

Trong khi đó, love bombing thường dựa trên sự gấp gáp, cường độ cảm xúc cao và cảm giác bối rối. Đối phương có thể liên tục phải cố gắng để theo kịp tốc độ của mối quan hệ.

Một câu hỏi đơn giản có thể giúp nhận diện vấn đề: Ở bên người này, mình đang cảm thấy được yêu hay đang cảm thấy mình phải đáp lại một điều gì đó?

Nếu những món quà, lời yêu thương hay sự quan tâm đi kèm với áp lực phải trả lời ngay, phải ở bên họ liên tục, phải cam kết nhanh hoặc phải từ bỏ những ranh giới cá nhân, bản chất của sự ngọt ngào ấy đã thay đổi.

Love bombing khó nhận ra một phần vì những hành vi này ban đầu thường rất dễ chịu. Được nhắn tin mỗi ngày, được khen đẹp, được tặng hoa, được người yêu nhớ từng chi tiết nhỏ hay liên tục nghe những lời khẳng định rằng mình đặc biệt - tất cả đều có thể khiến một người cảm thấy mình đang có một mối quan hệ trong mơ.

Mạng xã hội cũng góp phần tạo ra một hình dung khá lý tưởng về tình yêu: càng nhiều hoa và quà cáp, chuyến đi, lời tỏ tình công khai thì càng chứng minh tình cảm sâu đậm.

Trong hoàn cảnh đó, một người có thể bắt đầu nghi ngờ chính mình khi cảm thấy không thoải mái: “Có phải mình đang nghĩ quá nhiều không?”, “Có phải mình vô lý không?”, “Có phải mình không biết trân trọng người yêu?”.

Nhưng cảm giác khó chịu cũng là một thông tin. Một mối quan hệ lành mạnh không yêu cầu bạn phải bỏ qua trực giác của mình để chứng minh rằng mình biết yêu.

Và cũng không phải cứ một người tặng nhiều quà, nói lời yêu sớm hay muốn ở bên bạn cả ngày thì chắc chắn đang thao túng bạn. Love bombing là một khái niệm còn chưa được nghiên cứu toàn diện, vì vậy cần nhìn vào một chuỗi hành vi và cách chúng phát triển theo thời gian, thay vì gắn nhãn cho một vài cử chỉ lãng mạn đơn lẻ.

Điểm quan trọng nhất nằm ở sự nhất quán: tình cảm có đi cùng sự tôn trọng, an toàn và không gian riêng hay không. Nếu sự ngọt ngào ban đầu dần biến thành áp lực, kiểm soát, chỉ trích và khiến bạn liên tục nghi ngờ chính mình, đó là lúc cần nhìn lại mối quan hệ thay vì chỉ nhìn vào những gì đã xảy ra ở giai đoạn đầu.