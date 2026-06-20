LOTTE Max Sale: Cả gia đình vừa mua sắm tiết kiệm, vừa tận hưởng mùa hè cực chất

Mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt trải nghiệm một mùa hè mua sắm, vui chơi thỏa thích với chi phí tiết kiệm, hệ thống siêu thị LOTTE MART triển khai chương trình siêu khuyến mại LOTTE Max Sale kéo dài đến hết 14/07. Khởi động từ ngày 17/6, chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng nhờ hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trên nhiều ngành hàng thiết yếu, kết hợp cùng các hoạt động vui chơi giải trí và quyền lợi thành viên hấp dẫn.

LOTTE MART đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi lớn giữa năm LOTTE Max Sale tại 15 siêu thị trên toàn quốc

Mua sắm thông minh với loạt ưu đãi lên đến 50%

Với nhiều gia đình, những đợt khuyến mại lớn là thời điểm lý tưởng để "lấp đầy" căn bếp, bổ sung các sản phẩm chăm sóc cá nhân hay mua thêm những món đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Với chương trình LOTTE Max Sale năm nay, các mặt hàng quen thuộc được ưu đãi với mức giảm lên đến 50%, đi kèm nhiều chương trình mua 1 tặng 1 từ nay đến 30/6.

Trong khuôn khổ "Đại tiệc thương hiệu", nhiều sản phẩm và các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn được người tiêu dùng yêu thích có mức giá siêu tốt. Pizza LC bò hầm/xúc xích giảm còn 15.900 đồng/hộp; kem đánh răng Closeup, phở Vifon và nhiều sản phẩm khác giảm đến 38%. Một số mặt hàng như nước tẩy trang Simple 400ml, xúc xích Vườn Bia LC 500g hay rong biển trộn gia vị Miwon được áp dụng chương trình mua 1 tặng 1.

Người tiêu dùng có cơ hội mua sắm được nhiều mặt hàng thực phẩm giá tốt trong hè này

Với những gia đình có thói quen mua sắm theo tuần hoặc mua số lượng lớn để dự trữ, chương trình "Siêu giảm - Siêu tiết kiệm" cũng mang đến thêm nhiều lựa chọn. Khăn giấy, nước rửa tay, sữa tươi và các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày được giảm giá lên đến 50%, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn trong mùa hè vốn có nhiều khoản chi phát sinh. Đặc biệt, chương trình "Siêu phẩm mỗi ngày" tiếp tục tạo sức hút với các sản phẩm được thay đổi theo từng ngày, áp dụng mức ưu đãi sâu lên đến 50% hoặc mua 1 tặng 1.

Tận hưởng thêm nhiều khuyến mại cực chất từ nhiều thương hiệu lớn

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi tại siêu thị, LOTTE Max Sale còn mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu đang kinh doanh trong hệ thống LOTTE MART thông qua chương trình LOTTE MAX SALE Extra 10. Diễn ra trong hai đợt từ ngày 17 – 26/6 và 1 – 10/7, chương trình quy tụ hàng loạt thương hiệu thuộc lĩnh vực ẩm thực, giải trí, làm đẹp và mua sắm với mức ưu đãi từ 10% trở lên trong suốt 10 ngày triển khai.

Nhiều thương hiệu nổi tiếng tham gia chương trình như LOTTERIA giảm 30% cho combo gà, mì Ý, khoai tây và nước uống còn 60.000đ/combo; LOTTE Cinema giảm 20% cho combo bắp nước và snack; Phúc Long giảm 20% cho khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ. Các thương hiệu ẩm thực như Kichi Kichi, iSushi, Gogi House cùng nhiều đơn vị vui chơi, giải trí như tiNiWorld, EcoKids Farm hay MYKINGDOM cũng áp dụng ưu đãi giảm giá trực tiếp cho khách hàng.

Không chỉ là mùa mua sắm tiết kiệm, LOTTE MAX SALE còn mang đến không khí lễ hội mùa hè với khu vực trò chơi được tổ chức tại sảnh sự kiện của nhiều siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc. Từ ngày 17/6 đến 13/7, khách hàng có hóa đơn mua sắm đủ điều kiện sẽ được tặng vé tham gia miễn phí các trò chơi tại khu vực sự kiện. Chương trình được triển khai tại LOTTE MART Nam Sài Gòn, Gò Vấp, Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu và Vinh.

Khách hàng có hóa đơn mua sắm đạt điều kiện sẽ được tặng vé miễn phí tham gia khu vực trò chơi tại siêu thị

Với chuỗi ưu đãi mua sắm, ăn uống, giải trí và khu vực trò chơi mùa hè, LOTTE Max Sale biến chuyến đi siêu thị quen thuộc thành một trải nghiệm trọn vẹn hơn cho cả gia đình: bố mẹ mua những món đồ cần thiết, trẻ nhỏ có thêm không gian vui chơi, còn cả nhà có thể kết hợp ăn uống, xem phim hoặc trải nghiệm các dịch vụ giải trí.

Tiết kiệm hơn nữa khi trở thành khách hàng thành viên

Song song với các chương trình giảm giá cho mọi khách hàng, LOTTE MART tiếp tục triển khai nhiều đặc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên trong thời gian diễn ra LOTTE Max Sale. Trong đó, chương trình "Giá sốc", "Siêu coupon Siêu rẻ" với mức giảm lên đến 48% cho hóa đơn mua sắm đủ điều kiện.

Ngoài ra, khách hàng thành viên mua sắm vào Ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hằng tháng) và Ngày Thành viên Platinum (ngày 19 hằng tháng) sẽ được nhân 5 điểm tích lũy (giới hạn tối đa 250.000 điểm tích lũy/thành viên/ngày).

Tham gia mua sắm vào các ngày thành viên cho phép khách hàng hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền

Chị Phương Thảo, một khách hàng thường xuyên của LOTTE MART tại Hà Nội, cho biết gia đình chị tranh thủ mua sắm số lượng lớn các mặt hàng thiết yếu trong dịp này. "Tôi nhận thấy nhiều sản phẩm có mức giảm giá rất tốt, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình. Nếu là thành viên của LOTTE MART còn được nhận thêm nhiều ưu đãi nên tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt", chị Thảo chia sẻ.