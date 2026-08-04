Gần 3 năm qua, lớp học tình thương ở vùng ven TP Đà Nẵng ấy đã lặng lẽ trao truyền tri thức cho hàng trăm học sinh khó khăn. Đặc biệt, mức thù lao thầy cô vui vẻ đón nhận là con số 0 tròn trĩnh.

Dựng lớp học 0 đồng từ ngôi trường bỏ hoang

Một ngày cuối tháng 7, cái nắng gay gắt của mùa hè phả hơi nóng hầm hập trên các cung đường làng quanh co dẫn lối đến lớp học đặc biệt ở Tổ dân phố Triêm Đông, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng.

Hôm nay, thầy Nguyễn Văn Lại (64 tuổi) có mặt ở lớp học tình thương sớm hơn thường nhật. Ngồi trước chiếc laptop cũ kỹ, thầy đang gõ lóc cóc tên của nhóm học sinh mới đăng ký tham gia lớp học. Mươi phút sau, chỉ chờ chiếc máy gấp gọn, từ ngoài cổng, đám học trò lớp 6 xếp hàng ngay ngắn, thẳng tiến vào cửa lớp - nơi người thầy tóc đã pha sương đang chờ sẵn.

Lớp học khang trang được cải tạo từ chính ngôi trường bỏ hoang suốt thời gian dài.

Trải qua 2 tiết Ngữ văn kéo dài 90 phút trong không khí say sưa của thầy và trò, buổi học khép lại cũng là lúc trời đã đứng bóng canh trưa. Khi đám học trò ùa nhau ra về như đàn kiến vỡ tổ, chúng tôi bắt gặp nụ cười lộ rõ niềm hạnh phúc trên gương mặt của người thầy đã dành gần như cả đời mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Nhìn lớp học khang trang với mái tôn kiên cố, bàn ghế tinh tươm, nền lát gạch men sáng bóng, ít ai nghĩ rằng cơ sở này từng rất đỗi xập xệ, dột nát. Không ai khác, chính thầy Lại là một trong những người đã “khoác áo mới” cho ngôi trường từng chìm ngập trong cảnh bỏ hoang lãng phí suốt thời gian dài.

Thầy Lại chia sẻ, hai vợ chồng thầy đều là cựu giáo chức. Cuối năm 2022, vợ thầy - cô Võ Thị Yến nhận quyết định nghỉ hưu. Đầu năm sau, thầy cũng chia tay bảng đen phấn trắng ở ngôi trường cấp 2 sau hơn 30 năm công tác.

Khi không còn vướng bận với giáo án hay đứng lớp giảng bài, vợ chồng thầy chọn vui vầy cùng thú điền viên. Song, nỗi nhớ nghề “gõ đầu trẻ” chưa bao giờ thôi âm ỉ trong tâm trí của thầy Lại, cô Yến.

Rồi vào một đêm trằn trọc khó ngủ, thầy Lại lay nhẹ tay cô Yến, ngỏ ý mở lớp dạy thêm cho học trò trong làng. Thầy bộc bạch dự định ấp ủ bấy lâu, rằng muốn cải tạo lại điểm trường mẫu giáo bỏ hoang ở sát vạch nhà mình để mở lớp học tình thương. Và chỉ chờ cái gật đầu ủng hộ tuyệt đối của người đầu ấp tay gối, sáng sớm hôm sau, thầy đã đặt chân đến trụ sở UBND xã Điện Phương cũ (nay là phường Điện Bàn) để bày tỏ nguyện vọng với chính quyền địa phương.

Nghe thầy trình bày, từ lãnh đạo cho đến Chủ tịch Hội Khuyến học xã đều đồng tình chấp thuận. Ai ấy hy vọng khi dựng lại lớp học từ đống đổ nát, tình trạng lãng phí kéo dài hơn 1 thập kỷ cũng sẽ chấm dứt ở điểm trường mẫu giáo bỏ hoang. Đặc biệt, kế hoạch mở lớp dạy miễn phí của vợ chồng thầy Lại càng khiến nhiều người nể phục.

Lớp học tình thương là tâm huyết của vợ chồng thầy Lại, cô Yến.

Những ngày cuối tháng 9/2023, vợ chồng cựu giáo chức không nề hà gõ cửa các hộ dân trong làng, kêu gọi cùng chung tay góp sức, cải tạo ngôi trường đang đứng trước nguy cơ đổ sập.

“Chưa đầy một tuần lễ, với sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo bà con, cỏ dại mọc um tùm ở sân trường đã được phát quang sạch sẽ. Mái ngói loang lổ chỗ thấm dột được thay toàn bộ bằng mái tôn. Tường trong, ngoài khoác lên mình lớp sơn mới tinh tươm. Nền xi măng bong tróc cũng được thay thế bởi toàn bộ gạch men” - thầy Lại kể.

Tiếp lời thầy, cô Yến cho hay để có thể mở cửa đón học trò, phòng học cũng cần trang bị thêm những đồ dùng cơ bản như bàn ghế, bảng đen, phấn trắng,... Vậy là hai vợ chồng quyết định trích ra một khoản tiết kiệm dành dụm bấy lâu để sắm sửa tất tần tật những thứ cần thiết nhằm đưa lớp học sớm đi vào hoạt động.

Khi cơ sở vật chất đã cơ bản đầy đủ, thông tin vợ chồng thầy mở lớp học tình thương lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Lần lượt một, hai, ba và con số nhanh chóng chạm mốc 70 em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở đã ghi danh tham gia lớp học chỉ trong vòng 1 tuần trước thời điểm diễn ra khai giảng.

3 năm qua, ở lớp học tình thương, các thầy cô đã lặng lẽ trao truyền tri thức cho hàng trăm học sinh khó khăn.

Ngày 23/10/2023 đã trở thành mốc thời gian không thể nào quên đối với thầy cô, học sinh và phụ huynh khi lớp học tình thương chính thức “khai sinh”. Thầy Lại đảm nhận dạy môn Ngữ văn cho học sinh cấp 2 (30 em), còn cô Yến phụ trách kèm cặp các học sinh bậc tiểu học (40 em). “Những ngày đầu mở lớp, hầu hết học sinh đều có điểm chung là hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em thuộc diện mồ côi, cha mẹ ly hôn phải sống nương nhờ ông bà,… Đúng ngày khai giảng, tấm bảng ghi to dòng chữ lớp học tình thương được treo lên, hai vợ chồng cũng thông báo đến các phụ huynh là sẽ dạy hoàn toàn miễn phí. Với tâm niệm chỉ mong các con cố gắng học tập, vượt lên nghịch cảnh để sau này giúp ích cho đời” - cô Yến bộc bạch.

Lớp học chứa cả trời yêu thương

Đặc biệt, hành trình gieo mầm yêu thương dành cho học trò khó khăn của vợ chồng thầy Lại theo năm tháng đã có thêm nhiều giáo viên khác đồng hành.

Vợ chồng thầy Lại nhớ như in, sau 1 tháng tổ chức lớp học, trong một lần ghé thăm, thầy Bùi Nguyễn Xuân Tuấn (giáo viên môn Toán, Trường THCS Lý Tự Trọng - nơi thầy Lại công tác trước khi về hưu) đã bày tỏ nguyện vọng được tham gia giảng dạy tại lớp học tình thương. Nghe xong, vợ chồng thầy vỡ òa khi niềm vui cứ thế đan xen niềm xúc động trào dâng.

Nhắc đến đây, thầy Lại nói: “Thực sự cảm xúc lúc ấy khó mà diễn tả bằng lời. Nguyện vọng của thầy Tuấn đã xóa tan nỗi trăn trở của vợ chồng tôi. Bởi lẽ, lớp học tình thương không chỉ cần bồi dưỡng kiến thức cho học sinh cấp 1 và môn Ngữ văn cấp 2, mà thiết yếu phải có thêm giáo viên môn Toán, phụ trách dạy học sinh bậc THCS. Sau khi nắm thời khóa biểu ở trường của học sinh, vợ chồng tôi đã ngồi lại với thầy Tuấn để xếp thêm lịch dạy môn Toán tại lớp học tình thương”.

Thời gian qua, thầy Tuấn phụ trách dạy môn Toán ở lớp học tình thương.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, lớp học mang sứ mệnh trao truyền tri thức cho học sinh nghèo ngụ cư bên dòng sông mẹ Thu Bồn ấy đã lần lượt đón thêm 3 thầy cô giáo khác.

Năm 2025, sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, thầy Ngô Tỵ (cựu giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông) đã chủ động liên lạc với thầy Lại với mong muốn góp sức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức môn Toán cho học sinh cấp 2 ở lớp học tình thương.

Đến đầu năm 2026, cô Trần Thị Thanh Nga (giáo viên môn Tiếng Anh) và cô Nguyễn Thị Thu Thảo (giáo viên môn Khoa học Tự nhiên) - hai cô giáo đang công tác tại Trường THCS Lê Ngọc Giá (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) cũng đăng ký giảng dạy ở lớp học được “khai sinh” từ tấm lòng thơm thảo của vợ chồng thầy Lại.

Mấy tháng hè này, thay vì dành thời gian ngơi nghỉ, 4 giáo viên trên cùng với vợ chồng thầy Lại vẫn đều đặn mở cửa lớp học tình thương (thứ 3, 5, 7) để cập nhật kiến thức mới cho học sinh trước khi bước vào năm học 2026-2027.

Cũng như vợ chồng thầy Lại, từ khi đứng trên bục giảng ở lớp học tình thương, thầy Tuấn, thầy Tỵ, cô Nga, cô Thảo đã dành toàn bộ tâm huyết trao truyền tri thức cho hàng trăm học sinh khó khăn và “nói không” với thù lao tiền bạc.

“Khoản thu nhập hằng tháng với một giáo viên hợp đồng như mình ở trường dù không cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Gần 3 năm đồng hành cùng các thầy cô, học sinh ở lớp học tình thương, bản thân tôi cảm thấy rất đỗi hạnh phúc. Hạnh phúc vì hầu hết các học sinh mình kèm cặp đều tiến bộ thấy rõ qua từng năm.

Chắc chắn một điều, khi lớp học đặc biệt này còn mở cửa, học sinh khó khăn còn đăng ký thì mình vẫn mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé trong hành trình trao gửi yêu thương” - thầy Tuấn bày tỏ.

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở lớp học tình thương.

Chiều tà. Tiết học cuối ngày ở lớp học tình thương khép lại. Sau khi chào tạm biệt các cô cậu học trò nhỏ, vợ chồng thầy Lại ngồi nán ở lớp. Cô Yến lật mở cuốn sổ ghi toàn bộ danh sách các học sinh. Sau một hồi bàn bạc, hai vợ chồng cựu giáo chức dự định sẽ tổ chức phát thưởng cho nhóm học sinh có thành tích tốt trong năm học 2025-2026 vừa qua, trong đó có em xuất sắc đỗ vào Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông.

Và có lẽ, như thường niên, vợ chồng thầy Lại rồi cũng sẽ trích từ quỹ lương hưu dành dụm của mình bao năm qua để cùng các mạnh thường quân mua quần áo, sách vở. Những món quà chất chứa cả một trời yêu thương được gửi trao cho các học sinh vượt khó học giỏi ở lớp học sâu nặng nghĩa tình.